روسيا وأوكرانيا: أنتوني بلينكن ينفي أي دور لبلاده في تمكين كييف من ضرب أهداف داخل الأراضي الروسية

ياروسلاف لوكيف

بي بي سي نيوز

قبل 12 دقيقة

صدر الصورة، Maxar Technologies/Handout via Reuters التعليق على الصورة، صورة بالأقمار الصناعية تُظهر قاذفة استراتيجية روسية في مطار روسي في منطقة ساراتوف الذي تفيد الأنباء بأنه هوجم الاثنين

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن واشنطن "لم تُشجّع أو تُمكّن" أوكرانيا من ضرب أهداف داخل روسيا.

كان بلينكن يتحدث بعد وقت قصير من اتهام موسكو لكييف بتنفيذ هجمات بطائرات مسيرة على ثلاثة مطارات روسية، اثنان منها يقعان على بُعد مئات الأميال عن أوكرانيا.

ولم تُعلّق أوكرانيا من جانبها على هذا الأمر.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد حذر الولايات المتحدة وحلفاءها مراراً من تجاوز ما وصفه بـ "الخطوط الحمر" من خلال تزويد أوكرانيا بأسلحة بعيدة المدى.

وقد استبعد حلف الناتو العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة تزويد مثل هذه الأسلحة لكييف، وسط مخاوف من أن يؤدي هذا إلى تصعيد كبير مع روسيا النووية التي غزت أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط الماضي.

وقد أُفيد عن وقوع انفجارات الاثنين في مطارين روسيين، يقعان في منطقتي "ريازان" و "ساراتوف". ويضم الموقعان قاذفات استراتيجية تستخدم في تنفيذ هجمات اعتيادية بالصواريخ على منشآت البنية التحتية الحيوية للطاقة في أوكرانيا.

وقالت روسيا إن هجوماً آخر وقع الثلاثاء في منطقة "كورسك" التي تقع على الحدود مع أوكرانيا.

وكانت أحدث هجمة صاروخية لروسيا على أوكرانيا قد وقعت الاثنين، عندما أُطلق 70 صاروخاً على أهداف في أنحاء متفرقة من البلاد. وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل أربعة أشخاص، بحسب مسؤولين محليين.

ويعيش الملايين من الأشخاص في عموم البلاد الآن بدون كهرباء ومياه جارية، مما يزيد المخاوف من وفاة الناس بسبب الانخفاض في درجة حرارة الجسم في ظل درجات حرارة دون الصفر المئوي.

واتهم بلينكن، في إيجاز صحفي الثلاثاء، روسيا بـ "محاولة تدمير البنية التحتية المدنية التي تتيح للناس الحصول على التدفئة والمياه والكهرباء".

وقال إن موسكو تعمل الآن على "استخدام الشتاء كسلاح" و "ذلك هو الواقع (الذي يعيشه الناس) ليلاً ونهاراً في أوكرانيا".

وقال بلينكن: "لم نُشجّع أو نُمكّن الأوكرانيين من ضرب (أهداف) داخل روسيا، لكن الأمر المهم هو فهم ما يعيشه الأوكرانيون كل يوم مع العدوان الروسي المتواصل على بلادهم."

وأضاف أنه مصمم على حصول الأوكرانيين على "العتاد الذي يحتاجونه من أجل الدفاع عن أنفسهم وأرضهم وحريتهم".

وأكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الذي كان يتحدث إلى جوار بلينكن، أن الولايات المتحدة لن تمنع أوكرانيا من تطوير قدراتها الخاصة بضرب أهداف بعيدة المدى.

وقال أوستن إن "الجواب المختصر هو لا. نحن لن نقوم بذلك قطعاً"، مضيفاً بأن واشنطن قدمت لأوكرانيا بالفعل أكثر من 19 مليار دولار على شكل مساعدات أمنية.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، مشهد من مدينة أوديسا الأوكرانية التي تغرق في الظلام بعد انقطاع الكهرباء عن مناطق واسعة في أوكرانيا جراء القصف الروسي

وفي التطورات الأخرى التي وقعت الثلاثاء:

•زار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي القوات في منطقة شرقي دونيتسك حيث يدور قتال عنيف هناك منذ أسابيع

•في المساء، جُرح شخص واحد في ضربات روسية في منطقة دنيبروبتروفسك الواقعة وسط- شرقي البلاد، كما قال مسؤولون محليون