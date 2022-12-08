إطلاق سراح النجمة الأمريكية بريتني غرينر ورجل الأعمال الروسي فيكتور بولت في صفقة تبادل بين واشنطن وموسكو

بول كيربي

بي بي سي نيوز

قبل 46 دقيقة

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، حكمت محكمة في روسيا على بريتني غرينر بالسجن تسع سنوات في أغسطس/آب

أفرجت روسيا عن نجمة كرة السلة الأمريكية بريتني غرينر مقابل إطلاق الولايات المتحدة سراح تاجر الأسلحة الروسي سيء السمعة فيكتور بوت، المحتجز في سجن أمريكي منذ 12 عاماً.

وصدق الرئيس الأمريكي جو بايدن على المقايضة في الأيام الأخيرة، حسبما أفادت مصادر لشبكة سي بي إس الإخبارية الأمريكية.

وكان ألقي القبض على غرينر في مطار موسكو في فبراير/شباط لحيازتها زيت القنب وأرسلت الشهر الماضي إلى مستعمرة عقابية.

وأكد بايدن إطلاق سراحها في تغريدة قال فيها إنها بأمان وعلى متن طائرة عائدة إلى الوطن.

واقترحت إدارة بايدن تبادل السجينين في يوليو/تموز الماضي، مع علمها بأن موسكو تسعى منذ فترة طويلة للإفراج عن بوت.

وأكدت وزارة الخارجية الروسية المبادلة وقالت إنها أجريت في مطار أبوظبي، بالإمارات العربية المتحدة.

صدر الصورة، @Potus/Twitter التعليق على الصورة، الرئيس بايدن مع شيريل، زوجة غرينر، ووزير الخارجية أنطوني بلينكين

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ووقع بايدن على أمر الإفراج عن بوت، وتخفيف مدة سجنه البالغة 25 عاماً.

وباع فيكتور بوت الأسلحة لأمراء حرب وحكومات تعتبرها الولايات المتحدة مارقة، وأصبح أحد أكثر الرجال المطلوبين في العالم.

وأطلق عليه اسم "تاجر الموت" بسبب تهريب الأسلحة في السنوات التي تلت سقوط الاتحاد السوفيتي. وقد ألهمت مآثر الروسي فيلم "أمير الحرب" الهوليوودي عام 2005، والذي كان مبنياً بشكل عام على قصة حياته.

وتم إنهاء مسيرته السرية بعملية أمريكية معقدة في عام 2008، عندما تم القبض عليه في فندق بالعاصمة التايلاندية بانكوك، مما أثار غضب الحكومة الروسية. وقضى السنوات الـ 12 الماضية في سجن أمريكي بتهمة التآمر لدعم إرهابيين وقتل أمريكيين.

وعندما بدأت المفاوضات لتأمين إطلاق سراح غرينر خلال الصيف، أوضحت الولايات المتحدة أنها تريد أيضا أن يطلق سراح الجندي السابق بول ويلان المحتجز في روسيا. ومع ذلك، لم يرد ذكر ويلان، الذي اتهمته موسكو بالتجسس، كجزء من تبادل الأسرى.

وفي تغريدته، نشر بايدن صورة من المكتب البيضاوي إلى جانب شيريل زوجة غرينر.