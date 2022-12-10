كأس العالم 2022: وفاة الصحفي الأمريكي البارز غرانت وال أثناء تغطية مباريات المونديال

جيمس غريغوري

بي بي سي

قبل 12 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، غرانت وال يعمل في المركز الإعلامي للفيفا في نوفمبر/ تشرين الثاني

توفي صحفي أمريكي بارز متخصص في كرة القدم أثناء تغطيته لمباريات بطولة كأس العالم في قطر.

وشعر غرانت وال (48 عاما) بتعب مع بداية الوقت الإضافي في مباراة الأرجنتين وهولندا مساء الجمعة. وتشير التقارير الأولية إلى أنه ربما أصيب بنوبة قلبية، لكن هذا لم يتم تأكيده رسمياً بعد.

وفي الشهر الماضي، احتجزت السلطات القطرية وال لفترة وجيزة لمحاولته دخول ملعب مرتدياً قميصاً بألوان قوس قزح، دعماً لحقوق المثليين.

وقال الاتحاد الأمريكي لكرة القدم في بيان إنه "مفطور القلب" بسبب هذه الأنباء.

وقال "كان مشجعو كرة القدم والصحافة من أعلى مستويات الجودة يعرفون أنه يمكننا دائما الاعتماد على غرانت لتقديم قصص ثاقبة ومسلّية عن لعبتنا وأبطالها الرئيسيين".

وفي تغريدة على تويتر، قالت سيلين غوندر، زوجة وال، إنها في " صدمة تامة"، مضيفة أنها "ممتنة للغاية" للدعم الذي تلقته من الأصدقاء.

واحتفل وال بعيد ميلاده الـ48 يوم الخميس مع أصدقائه في قطر، قبل يوم من وفاته.

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وكتب على موقعه على الإنترنت يوم الاثنين أنه لم يكن على ما يرام في الأيام العشر الماضية، وكان يتناول المضادات الحيوية للاشتباه في التهاب الشعب الهوائية.

وكتب: "انهار جسدي أخيراً علي. ما كان نزلة برد خلال الأيام العشر الماضية تحوّل إلى شيء أكثر حدة في ليلة مباراة الولايات المتحدة وهولندا، وشعرت أن الجزء العلوي من صدري يأخذ مستوى جديداً من الضغط وعدم الراحة".

"لم يكن لدي كوفيد 19 (أقوم بإجراء الاختبارات بانتظام هنا)، لكنني ذهبت إلى العيادة الطبية والمركز الإعلامي الرئيسي اليوم، وقالوا إنني ربما مصاب بالتهاب الشعب الهوائية".

وقال جياني إنفانتينو، رئيس الفيفا، إن حب وال لكرة القدم كان "هائلاً"، مضيفاً أن تقاريره "سيفتقدها كل من يتابع اللعبة العالمية".

وانهالت عبارات التأبين من العديد من الصحفيين البريطانيين البارزين.

وقال هنري وينتر، كبير كتاب كرة القدم في صحيفة التايمز، لبي بي سي نيوز إن وفاة وال تمثل "لحظة يائسة" لكرة القدم وصناعتها في جميع أنحاء العالم.

وقال: "أي شخص التقى غرانت تحمّس له على الفور. لقد كان شغوفاً جداً باللعبة، شغوفاً بالصناعة".

وأضاف "لقد روّج لكرة القدم في الولايات المتحدة - ربما يكون أحد الأسباب التي تجعلهم مضيفين جيدين لكأس العالم بعد أربع سنوات هو شغفه وكتاباته وحماسه الشديد للترويج للرياضة في وطنه وأيضاً الوقوف وراء المنتخب الوطني للرجال والمنتخب الوطني للنساء".

وقال وينتر أيضاً لبي بي سي كيف تحدث وال عن خططه للترشح لرئاسة الفيفا في عام 2011 - والتي تم سحبها في نهاية المطاف.

وقال دان روان مراسل بي بي سي سبورت في تغريدة على تويتر: "غرانت وال كان صحفياً مشهوراً ويحظى باحترام كبير وسيل الإشادة دليل على التقدير الذي يحظى به".

وكتب مفوض الدوري الأمريكي لكرة القدم دون غاربر على تويتر "نشعر بالصدمة والحزن وبانكسار القلب على الوفاة المأساوية لغرانت وال. لقد كان شخصاً طيباً ومحبّاً وكان شغفه بكرة القدم وتفانيه في الصحافة لا يقاسان".

كما أشادت أيقونة التنس الأمريكية بيلي جين كينغ بوال، واصفة إياه بأنه "مدافع عن مجتمع المثليين والعابرين جنسيا وصوت بارز لكرة القدم النسائية".

وقال متحدث باسم الهيئة القطرية المسؤولة عن التخطيط لكأس العالم، وهي اللجنة العليا للمشاريع والإرث: "نشعر بحزن عميق لوفاة الصحفي الأمريكي غرانت وال".

وأضاف "كان غرانت معروفاً بحبه الكبير لكرة القدم".

"لقد شعر بتعب في ملعب لوسيل، خلال مباراة ربع النهائي الليلة الماضية بين الأرجنتين وهولندا. وتلقى علاجاً طبياً طارئاً فورياً في الموقع، والذي استمر أثناء نقله بسيارة إسعاف إلى مستشفى حمد العام".

وقال "نحن على اتصال بالسفارة الأمريكية والسلطات المحلية ذات الصلة لضمان أن تكون عملية إعادة الجثمان إلى الوطن وفقاً لرغبات الأسرة".