موسم 100 امرأة: الراقصة التي تسعى لحماية تراث الجزائر الفني

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موسم 100 امرأة: الراقصة التي تسعى لحماية تراث الجزائر الفني

قبل 40 دقيقة

نشأت إسراء وردة في نيويورك وسط عائلة جزائرية هاجرت إلى الولايات المتحدة في التسعينيات، وهي اليوم مناضلة في مجال الثقافة والتراث الفني.

وتسعى الراقصة الشابة إلى نقل الرقص التقليدي، من المنزل إلى مسارح واستوديوهات الرقص في نيويورك وحول العالم، وتركز في عملها على التعريف بموسيقى الراي، وهي نمط شعبي جزائري سجلته منظمة اليونسكو مؤخرا ضمن التراث العالمي غير المادي.

إسراء اختيرت ضمن قائمة بي بي سي "100 امرأة ملهمة ومؤثرة" حول العالم، والتقينا بها أثناء مشاركتها في مهرجان الثقافة والفنون الجزائري بلندن "ديزاد فيست".