الواقي الذكري مجانا في فرنسا للشباب من 18 إلى 25 سنة

أنطوانيت رادفورد

بي بي سي نيوز

قبل 33 دقيقة

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سيتمكن الشبان في فرنسا من الحصول على أوقية ذكرية مجاناً بدءا من يناير/كانون الثاني، في محاولة للحد من انتشار الأمراض التي تنتقل عبر العلاقات الجنسية.

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الخميس عن الإجراء الجديد المتعلق بالصحة، خلال فعالية موضوعها صحة الشباب.

وقال ماكرون إن الشباب يستطيعون الحصول على الأوقية من الصيدليات، ووصف الخطوة بأنها "ثورة صغيرة في ما يتعلق بمنع الحمل".

وسجلت فرنسا عامي 2021 و2022 ارتفاعاً في معدل الأمراض المنقولة جنسياً بنسبة 30 في المئة.

ويأتي الإجراء الجديد إلى جانب مبادرات تستهدف مواجهة انتشار هذه الأمراض، وتسهل الحصول على وسائل منع الحمل.

وفي عام 2018، بدأت الحكومة الفرنسية في سداد تكاليف الأوقية الذكرية للأفراد، إذا تم شراؤها في صيدلية بوصفة من طبيب أو قابلة.

وجعلت الحكومة في بداية 2022 إمكانية الوصول إلى وسائل منع الحمل متاحة للنساء حتى عمر 26 عاماً.