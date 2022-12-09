بريتني غرينر في الولايات المتحدة بعد إتمام صفقة مبادلتها بـ"تاجر الموت" الروسي فكتور بوت

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بعد عشرة أشهر من مغادرة الولايات المتحدة للعب كرة السلة في روسيا، عادت نجمة الدوري الأمريكي للمحترفات بريتني غرينر إلى ولاية تكساس الأمريكية.

وكانت غرينر تلقّت حكما بالسجن في روسيا، بعد ضبط زيت مخدر الحشيش في حقيبتها بمطار موسكو في فبراير/شباط الماضي.

وفي صفقة لتبادل السجناء تمّت يوم الخميس، استبدلت موسكو تاجر السلاح الروسي فكتور بوت بنجمة كرة السلة الأمريكية.

ووصلت غرينر إلى مدينة سان أنطونيو في تكساس، حيث من المقرر أن تتلقى رعاية طبية.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي صباح الجمعة إن غرينر تتمتع "بمعنويات طيبة" وإنها في "حال صحية جيدة".

صدر الصورة، AFP VIA GETTY IMAG

وتعرّضت غرينر للاعتقال في فبراير/شباط - قبل أيام من اجتياح روسيا لأوكرانيا.

وتعدّ غرينر إحدى أفضل الرياضيات في الولايات المتحدة. وفي أثناء مباريات كرة السلة، كانت صاحبة الميداليتين الأولمبيتين نجمة في قلب صفوف فريق فينيكس ميركوري في الدوري الأمريكي للمحترفات.

وكانت غرينر قد سافرت إلى موسكو من أجل لعب كرة السلة في روسيا في أثناء توقف موسم اللعبة في الولايات المتحدة.

وفي أثناء محاكمتها في روسيا، قالت غرينر إن زيت مخدر الحشيش الذي تم العثور عليه في حقبيتها كان "خطأ غير مقصود".

واقترحت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إبرام صفقة لتبادل السجناء في يوليو/تموز، وقوفاً على أن موسكو تطالب منذ زمن بإطلاق سراح فكتور بوت، المدان بتجارة السلاح، والمعروف باسم "تاجر الموت"، والذي قضى في سجن أمريكي مدة 12 عاما.

وفي فيديو بثّته وسائل الإعلام الرسمية الروسية، ظهرت غرينر وبوت في أثناء تنفيذ صفقة التبادل، كلٌّ إلى جوار الفريق الذي أرسلته بلاده.

وفي الفيديو، الذي زودّت به أجهزة الأمن الروسية فيما يظهر وسائل الإعلام، يسلّم بوت بحرارة على اثنين من المسؤولين الروس، في حين تقف غرينر - التي يناهز طولها 206 سنتيمترات - وتشاهد الموقف.

وقد حُذف جزء من الفيديو الذي يصوّر عملية التبادل، قبل أن يظهر الاثنان وهما يغادران كلّ في وجهته.

التعليق على الصورة، لحظة تنفيذ صفقة مبادلة بريتني غرينر وفيكتور بوت

وأعيد المواطن الروسي بوت إلى وطنه، بحسب بيان لوزارة الخارجية الروسية.

وعلى الهواء مباشرة، بثّ التليفزيون الروسي لحظة وصول بوت إلى موسكو. وظهر في لقطات وهو يحتضن أمه وزوجته في المطار حيث قال للصحفيين: "لقد فعلتُها. هذا هو الأهمّ. في منتصف الليل أيقظوني وقالوا لي 'اجمع أشياءك'".

وفي تغريدة عبر تويتر، رحّب المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون الرهائن روجر كارستنز، بعودة غرينر إلى أرض الوطن قائلا: "سعيد للغاية لأن بريتني عادت تقف على التراب الأمريكي".