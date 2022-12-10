روسيا وأوكرانيا: الولايات المتحدة تحذر من "شراكة دفاعية كاملة بين روسيا وإيران"

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قالت الولايات المتحدة إن "العلاقات بين روسيا وإيران تحسنت لتصبح شراكة دفاعية كاملة".

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، إن روسيا تمنح مستوى غير مسبوق من الدعم العسكري لإيران.

وأضاف أن الولايات المتحدة اطلعت على تقارير تفيد بأن "البلدين يفكران في الإنتاج المشترك لـ"مسيرات قاتلة".

وسًلط الضوء على التعاون بين روسيا وإيران مؤخرًا، حيث تتهم أوكرانيا روسيا باستخدام طائرات إيرانية بدون طيار في هجماتها.

ونفت إيران في البداية إرسال أي مسيرات إلى روسيا، لكنها أقرت لاحقًا بأنها زودتها ببعض منها قبل غزو أوكرانيا.

وقال كيربي إن الشراكة بين إيران وروسيا لإنتاج طائرات بدون طيار من شأنها أن تضر بأوكرانيا وجيران إيران والمجتمع الدولي.

وقال إن "روسيا تسعى للتعاون مع إيران في مجالات مثل تطوير الأسلحة والتدريب"، مضيفا أن الولايات المتحدة تخشى أن روسيا "تعتزم تزويد إيران بمكونات عسكرية متطورة" بما في ذلك المروحيات وأنظمة الدفاع الجوي.

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ورداً على تعليقات كيربي، قال وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، إن إيران أصبحت أحد الداعمين العسكريين الرئيسيين لروسيا وأن العلاقة بينهما تهدد الأمن العالمي.

وقال إن "الصفقات المشبوهة" بين البلدين تضمنت إرسال إيران مئات الطائرات بدون طيار إلى روسيا.

وأضاف "في المقابل، تقدم روسيا دعمًا عسكريًا وفنيًا للنظام الإيراني، مما سيزيد من المخاطر التي يمثلها على شركائنا في الشرق الأوسط وعلى الأمن الدولي".

وقال إن بريطانيا اتفقت مع الولايات المتحدة على أن الدعم الإيراني للجيش الروسي سيزداد في الأشهر المقبلة حيث تحاول روسيا الحصول على المزيد من الأسلح ، بما في ذلك مئات الصواريخ الباليستية.

واتهمت أوكرانيا إيران بتزويد روسيا بطائرات بدون طيار من طراز "كاميكازي" استخدمت في سلسلة من الهجمات التي قتلت ثمانية أشخاص على الأقل في 17 أكتوبر/تشرين الأول.

ونفت إيران ذلك في البداية ، لكنها أقرت فيما بعد بإرسال "عدد محدود" من الطائرات بدون طيار إلى روسيا "قبل عدة أشهر" من الحرب في أوكرانيا.