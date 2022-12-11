توتر في كوسوفو: إغلاق الطرق مع استمرار العنف بين المتظاهرين الصرب والشرطة

قبل 13 دقيقة

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أغلق المتظاهرون الصرب في شمال كوسوفو الطرق لليوم الثاني يوم الأحد بعد تبادل لإطلاق النار مع الشرطة.

وأغلقت الشاحنات والمركبات الثقيلة الأخرى عدة طرق رئيسية تؤدي إلى معبرين حدوديين مع صربيا.

وتصاعدت التوترات الطويلة الأمد بين السلطات والأقلية الصربية في كوسوفو في الأسابيع الأخيرة.

واندلعت الاحتجاجات الأخيرة بعد اعتقال ضابط شرطة سابق في صرب البوسنة يوم السبت.

ووصف رئيس الوزراء، ألبين كورتي، المتظاهرين بأنهم "عصابات إجرامية" وطالب قوة كوسوفو لحفظ السلام بقيادة حلف شمال الأطلسي (كفور) بإزالة الحواجز.

ودعا الاتحاد الأوروبي إلى استعادة السلام، قائلا إن قنبلة صوتية أصابت إحدى مركباته المدرعة التي كانت تقوم بدوريات في شمال كوسوفو مساء السبت.

وقالت شرطة كوسوفو إنها تعرضت لإطلاق نار في مواقع مختلفة بالقرب من بحيرة على الحدود مع صربيا في ساعة متأخرة من مساء السبت، ورد الضباط بإطلاق النار دفاعا عن النفس.

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ويأتي ذلك بعد نشر كوسوفو للشرطة في المناطق ذات الأغلبية الصربية، التي لا تعترف بحكومة كوسوفو في العاصمة بريشتينا، نهاية الأسبوع الماضي. وزاد هذا من حدة التوترات، بعد أن نشبت بالفعل لعدة أشهر بسبب خلاف حول لوحات ترخيص المركبات.

وقالت صربيا إن استخدام الشرطة ينتهك اتفاقيات السلام السابقة. وقال الرئيس ألكسندر فوسيتش إنه يعتزم أن يطلب من قوات حفظ السلام التابعة لحلف الناتو الإذن بإرسال شرطة وقوات صربية إلى المنطقة، على الرغم من اعترافه بأن هناك فرصة ضئيلة لمنح هذا الإذن.

وأعلنت كوسوفو استقلالها في عام 2008، بعد حرب دامية استمرت عاما قبل ذلك بعشر سنوات. ولا تعترف صربيا بكوسوفو كدولة ذات سيادة، لكنها تقبل السلطة الحاكمة بموجب اتفاق تم التوصل إليه في عام 2013 لتطبيع العلاقات.

ويمثل الألبان 92 في المئة من 1.8 مليون شخص يعيشون في كوسوفو ، ويمثل الصرب 6 في المئة فقط.

وكان ضابط الشرطة الذي تم اعتقاله يوم السبت واحدا من حوالي 600 من الصرب الذين استقالوا من الشرطة في نوفمبر/تشرين الثاني احتجاجا على إعلان السلطات في كوسوفو أنها ستطلب من الصرب استبدال لوحات السيارات الصربية التي يرجع تاريخها إلى ما قبل حرب 1998-1999 بأخرى من كوسوفو.

ويرفض نحو 50 ألف شخص في المناطق ذات الأغلبية الصربية حتى الآن استخدام لوحات أرقام كوسوفو لأنهم لا يعترفون باستقلالها عن صربيا.

وتم التوصل إلى اتفاق بين الجانبين بوساطة الاتحاد الأوروبي في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني، حيث تخلت كوسوفو عن خطط تغريم الأشخاص الذين لم يبدلوا اللوحات، ووافقت صربيا على وقف إصدار التسجيلات بالأحرف الأولى من المدن في كوسوفو.

تحليل

غاي دي لوني- مراسل بي بي سي في البلقان

عندما تتصاعد التوترات بين كوسوفو وصربيا، أو بين الأقلية الصربية في كوسوفو والسلطات في بريشتينا، تلعب قوات حفظ السلام التابعة لحلف الناتو دورًا حاسمًا.

ليس عليهم فعل أي شيء على وجه الخصوص. كان مجرد وجود أربعة آلاف جندي من القوات متعددة الجنسيات كافياً لمنع أي مشاكل خطيرة طوال نحو عقدين.

وتعتمد السلطات في بلغراد على قوة كوسوفو لضمان سلامة صرب كوسوفو. وهم يخشون تكرار أعمال العنف في عام 2004 التي أسفرت عن مقتل أكثر من عشرة من الصرب وإصابة مئات آخرين وتشريد آلاف العائلات الصربية.

وفي الوقت نفسه ، فإن وجود القوة الأمنية الدولية في كوسوفو يعد بمثابة ضمانة بأن صربيا لن ترسل أيًا من قواتها إلى كوسوفو. وتدرك بلغراد أن التعامل مع قوات الناتو سيكون غير حكيم للغاية.