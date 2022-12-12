احتجاجات بيرو: مقتل شخص وإصابة آخرين في أعمال عنف وإغلاق مطار رئيسي

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قالت السلطات في دولة بيرو إن مطارا أغلق، وقتل شخص في احتجاجات عنيفة.

وأظهرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي تصاعد الدخان من مطار "أنداهوايلاس" في جنوب البلاد.

وقالت وزارة النقل في بيان إن المتظاهرين أحاطوا بخمسين من ضباط الشرطة والعاملين في المطار.

واندلعت الاحتجاجات بعد عزل الرئيس بيدرو كاستيلو يوم الأربعاء.

وقالت هيئة الطيران في بيرو - وهي جزء من وزارة النقل - إن المطار تضرر بشدة منذ ظهر يوم السبت، حيث تعرض لهجمات وأعمال تخريب واشتعلت الحرائق.

وأضافت أن 50 من عمال المطار وضباط الشرطة حوصروا في صالة المطار، وأضافت أن بعض الأشخاص احتجزوا كرهائن.

صدر الصورة، Paolo Aguilar/EPA-EFE/REX/Shutterstock التعليق على الصورة، الشرطة تراقب احتجاجا مؤيدا للرئيس المعزول بيدرو كاستيلو

وقالت الشرطة الوطنية في بيرو في وقت لاحق إن الضباط ذهبوا إلى المطار مع شرطة الولاية، وإن ضابطا واحدا أصيب.

وقالت الشرطة إن أحد المتظاهرين قُتل، مضيفة أنهم يتخذون خطوات لتوضيح الموقف حول الوفاة. وقال أمين المظالم في بيرو إن القتيل مراهق.

وناشد كل من الشرطة وأمين المظالم وضع حد لأعمال العنف الأخيرة.

وتظاهر مئات الأشخاص في العاصمة ليما يومي الخميس والجمعة، مطالبين بالإفراج عن كاستيلو واستقالة خليفته رئيسة البلاد الجديدة دينا بولوارتي.

وتظاهر نحو ثلاثة آلاف شخص في أنداهوايلاس يوم السبت. وبحسب وسائل إعلام رسمية، حاول البعض اقتحام مركز للشرطة.