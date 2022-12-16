ماليزيا: 19 قتيلا على الأقل و14 مفقودا في انزلاق أرضي

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، MALAYSIA CIVIL DEFENCE FORCE/TWITTER التعليق على الصورة، عمال إنقاذ يزيحون الوحول بحثا عن أحياء محاصرين جرّاء انزلاق أرضي في إندونيسيا

لقي ما لا يقل عن 16 شخصا بينهم أطفال مصرعهم في انزلاق أرضي ابتلع معسكرا لقضاء العطلات، في ولاية سلاغور الماليزية.

وكانت عائلات نائمة في خيامهم بالمعسكر لحظة وقوع الانزلاق في حوالي الساعة الثالثة صباحا بتوقيت ماليزيا من اليوم الجمعة (19:00 غرينيتش الخميس)، في مزرعة بمنطقة باتانغ كالي شمالي العاصمة كوالالمبور.

وقضى المئات من عمّال الإنقاذ صباح الجمعة في أعمال الحفر في موقع الانزلاق بحثا عن أحياء.

وكان أكثر من 90 شخصا في المعسكر وقت وقوع الانزلاق.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مديري المزرعة التي يقام عليها المعسكر، أن ما لا يقل عن 30 طفلا و51 بالغا كانوا قد تم تسجيلهم لقضاء الليلة في المعسكر.

وبدأ الانزلاق الأرضي في تلّة يبلغ ارتفاعها 30 مترا متاخمة لموقع المعسكر قبل أن تتسع دائرة الانزلاق لتبتلع نحو فدان من الأرض (حوالي 4000 متر مربع) بينها مكان المعسكر.

ونشرت وكالات إغاثة في ماليزيا صورا عبر الإنترنت تظهر فيها أطقم من العمال الذين يرتدون خوذات في أرض غير مستوية تغطيها أشجار مجتثة وأنقاض أخرى.

ومع منتصف يوم الجمعة، في ماليزيا، أعلنت السلطات أنها أنقذت أكثر من 60 شخصا، وأن 14 آخرين لا يزالون في عداد المفقودين.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن طفلا واحدا على الأقل لقي مصرعه، ولم يتجاوز الخامسة من عمره.

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وقالت إحدى الناجيات، وتدعى ته لين شوان، إنها وأمّها تم إنقاذهما، بينما مات أخ لها، فيما نُقل أخٌ آخر إلى المستشفى للعلاج من إصابات.

وقالت شوان لصحيفة بيريتا هاريان الماليزية: "شعرنا بعدم استقرار داخل الخيام وبأن الأرض تنهار من حولنا .. حينئذ زحفت أنا وأمي إلى الخارج ونجونا بأنفسنا".

وأوضحت شوان أنها كانت تخيّم رفقة مجموعة كبيرة يزيد قوامها على 40 شخصا في المعكسر.

وقال ناج آخر، ويدعى ليونغ جيم مينغ، إنه سمع انفجارا قبل أن تبدأ الأرض في التصدّع.

وقد تسبب هذا الانفجار في إيقاظ مينغ وعائلته، بينما كانت الأنقاض قد حاصرتهم في الخيام، قبل أن يتمكنوا من الخروج والنجاة بأنفسهم.

يقول مينغ: "كانت عتمة حالكة فلم نستطع أن نتبين حقيقة ما يقع".

وكان مقررا في وقت لاحق من اليوم الجمعة، أن يصل رئيس الوزراء أنور إبراهيم إلى موقع الحادث، بعد عدد من الوزراء الذين وصلوا إلى المكان.

وعلى صفحته عبر فيسبوك، قدّم إبراهيم العزاء لأهالي الضحايا متمنيا خروج المزيد من الناجين.

ولم يتضح بعدُ سبب وقوع هذا الانزلاق الأرضي، الذي وقع في تلّة شجرية متاخمة لمكان المعكسر على جانب طريق في منطقة باتانغ كالي الواقعة على مسافة نحو 50 كيلو متر شمالي العاصمة كوالالمبور.

وتفيد تقارير محلية بأنه كانت هناك بعض الأمطار الخفيفة، لكن لم تحدث سيول أو زلازل قبل وقوع الانزلاق الأرضي.