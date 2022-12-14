الفاتيكان: لماذا تكافح نساء لكي يصبحن كاهنات في الكنيسة الكاثوليكية؟

فاليري بيراسو وجورجينا بيرس

100 امرأة، بي بي سي

قبل 47 دقيقة

صدر الصورة، Anne Tropeano التعليق على الصورة، رُسّمت آن تروبيانو كاهنة في كنيسة بمدينة ألبوكيركي الأمريكية

تكوي آن تروبيانو ملابسها استعدادا ليوم حافل. تجهز ثيابها البيضاء المزخرفة التي تحاكي تلك التي يرتديها رجال الدين الكاثوليك عبر أنحاء العالم. وعلى الروزنامة المعلقة على الحائط خلفها كتبت بقلم أحمر قان أن يوم الغد هو "يوم الترسيم".

لكنها أيضا تجري مكالمة هاتفية لاستئجار حارس أمني خلال المراسم التي ستُجرى في إحدى الكنائس بمدينة ألبوكيركي بولاية نيو ميكسيكو الأمريكية حيث تقيم، فهي تتوقع أعمالا عدائية محتملة.

تقول تروبيانو: "إنها قضية شائكة، وليس كل شخص منفتحا على التفكير في إمكانية أن تصبح النساء كاهنات". تروبيانو ليست قلقة من تعرضها لمضايقات على أرض الواقع فقط. فمنذ أعلنت عن أملها في أن تصبح كاهنة كاثوليكية، تقول إنها تعرضت لمضايقات مروعة على الإنترنت.

وتروبيانو هي واحدة من 250 سيدة من مختلف أنحاء العالم ينتمين إلى حركة الكاهنات الرومانيات الكاثوليكيات، وهي مجموعة تشارك في طقوس ترسيم غير مصرح بها، في تحد للكنيسة الرومانية الكاثوليكية.

فالكنيسة الكاثوليكية لا تسمح للنساء بأن يصبحن كاهنات. بل إن الفاتيكان يرى ذلك جريمة خطيرة بموجب القانون الكنسي، وعقوبتها الحرمان الكنسي. ويعني ذلك أنه بمجرد أن تشارك النساء في طقوس "الترسيم" يحرمن من المشاركة في طقوس البركة الكنسية، مثل المناولة، ويحرمن كذلك من أن تقام جنازاتهن في الكنيسة.

صدر الصورة، Anne Tropeano التعليق على الصورة، تشارك آن تروبيانو في حملة تطالب بـ "توسيع رمز كنيسة الروم الكاثوليك ليشمل جسد امرأة"

تخطى البودكاست وواصل القراءة البودكاست تغيير بسيط (A Simple Change) تغيير بسيط: ما علاقة سلة مشترياتك بتغير المناخ؟ الحلقات البودكاست نهاية

تقول تروبيانو إن "الخوف من الحرمان الكنسي كان السبب في أنني لم أتمكن لوقت طويل من التفكير في أن أصبح كاهنة. كنت أذهب إلى القداس في كل يوم. عملت بإحدى الإبراشيات، وكانت حياتي كلها في الكنيسة. ولذا لم أتخيل أن باستطاعتي التخلي عن ذلك كله".

وتروبيانو كاثوليكية متدينة، وبعد قضائها سنوات طوال في العمل في عدة وظائف من بينها إدارة إحدى فرق موسيقى الروك، شعرت بأن الرسالة الكهنوتية تناديها، وبأن عليها تلبية النداء: "سمعت صوتا يقول لي: إنك كاهنتي، أنت كاهنة، أريدك أن تكوني كاهنة".

الخيار الوحيد المتاح أمام النساء في الكنيسة الكاثوليكية هو خدمة الكنيسة من خلال أدوار كالرهبنة أو المساعدة بأعمال غير دينية. أو عليهن الخروج من المذهب الكاثوليكي تماما واعتناق مذهب مسيحي آخر يسمح للمرأة بالانخراط في سلك الكهنوت.

بعد أعوام من التفكير والتدبر، أدركت أن القيود التي تفرضها قواعد الفاتيكان لن تسمح لها بتلبية ذلك النداء: "بمجرد أن عقدت العزم، أدركت أن الحرمان الكنسي مجرد جزء من رحلتي".

تروبيانو، كغيرها من النساء اللواتي في مثل وضعها، ترى أيضا أن خيار "الترسيم" هو وسيلة للاحتجاج على ما يعتبرنه قاعدة كنسية تميز ضد المرأة.

صدر الصورة، Olga Lucía Álvarez التعليق على الصورة، يعتبر الفاتيكان شعائر ترسيم النساء مخالفة للقانون الكنسي ولا يعترف بها

من اليهودية الإصلاحية إلى العديد من المذاهب البروتستانتية، هناك أديان ومذاهب منفتحة على أن تصبح المرأة كاهنة. لكن بالنسبة للكنيسة الكاثوليكية، الحظر المفروض على النساء يستند إلى بعض الأمور، من بينها ما ورد في الكتاب المقدس بشأن اختيار المسيح 12 رسولا أو تلميذا من الرجال فقط، وظلت الكنيسة تقتدي بالمسيح في هذا الشأن.

وتعتبر تروبيانو أن هذه القاعدة كان لها بالغ الأثر على النساء.

تقول: "عندما تنشر الكنيسة تعاليمها من خلال تصرفاتها التي تحرم النساء من أن يرسّمن [كاهنات]، فإنها تنشر تعاليم مفادها أن النساء أقل شأنا من الرجال. والنساء يتشربن تلك التعاليم، وكذلك يفعل الأطفال والرجال.. ومن ثم يخرجون إلى العالم ويعيشون بهذه الطريقة".

شعائر ترسيم على متن سفينة

بدأت الحركة المطالبة بالسماح للنساء بأن يصبحن كاهنات كاثوليكيات عام 2002. وشاركت مجموعة مكونة من سبع سيدات في طقوس ترسيم غير شرعية على متن سفينة تبحر في المياه الدولية لنهر الدانوب لتفادي النزاع مع أي سلطة كنسية.

لكن كانت هناك تقارير تفيد بإقامة شعائر "ترسيم" سرية قبل ذلك، مثل ترسيم لودميلا جافاروفا كاهنة من قبل أحد الأساقفة الروم الكاثوليك خلال الحكم الشيوعي في دولة تشيكوسلوفاكيا في سبعينيات القرن الماضي.

وحركة ترسيم النساء كاهنات هي بالأساس حركة أوروبية وأمريكية، لكنها وسعت من تمثيلها في مناطق أخرى من العالم.

وكانت الكولومبية أولغا لوتشيا ألفاريز بنهومية أول "كاهنة" في أمريكا اللاتينية، التي تعد أحد معاقل المذهب الكاثوليكي، إذ يقطنها أكثر من 40 في المئة من كاثوليك العالم البالغ عدهم 1.3 مليار نسمة.

التعليق على الصورة، أولغا لوتشيا ألفاريز تؤدي قداسا بأحد المراكز الاجتماعية في مدينة ميديلين الكولومبية

كانت طقوس ترسيم أولغا لوتشيا ألفاريز بنهومية في عام 2010 سرية، ولكنها تقول إنها حظيت بدعم مختلف كوادر كنيستها المحلية: "كان هناك أسقف..أسقف كاثوليكي لا نبوح باسمه حتى لا نعرضه لمشكلات مع الفاتيكان".

وتضيف "كنت خائفة جدا من أن الناس ربما يبدأون فجأة في إهانتي أو قذفي بأشياء عند المذبح في هذا المجتمع المحافظ للغاية الذي أعيش فيه".

تقول ألفاريز: "ولكن الدعم الذي تلقيته من الناس كان مفاجأة كبيرة، ما أشعرني بالقوة وعزز من رسالتي". ورقيت ألفاريز إلى رتبة "أُسقفة" داخل "رابطة الكاهنات الرومانية الكاثوليكية"، والتي لا يعترف بها الفاتيكان.

تنتمي ألفاريز إلى أسرة كاثوليكية متدينة، ولكنها لم تحظ بتأييد والدتها الراهبة السابقة. أما شقيقها، وهو كاهن، فقد أهداها كأسا من الكؤوس المستخدمة في الطقوس الكنسية، ما اعتبرته شكلا من أشكال التأييد الصامت.

تصر ألفاريز على أنه ليس في النصوص المقدسة ما يستثني المرأة من سلك الكهنوت: "إنه قانون بشري، قانون كنسي، وقانون غير عادل لا ينبغي الالتزام به".

وهذا الرأي تشاركها فيه مجموعة "مؤتمر ترسيم النساء" التي تسعى إلى الضغط على الفاتيكان للسماح بمشاركة المرأة في سلك الكهنوت، من خلال الدعوة إلى الحوار وتنظيم مظاهرات.

صدر الصورة، Women's Ordination Conference التعليق على الصورة، تطالب جماعة مؤتمر ترسيم النساء الفاتيكان بتغيير قواعده بشأن منع انخراط المرأة في سلك الكهنوت

المديرة التنفيذية للمؤتمر، كيت ماكلوي، تقول إن عملها المفضل هو ما يطلق عليه المؤتمر "كهنوت الاستفزاز"، والذي تضمن قيام عضواته بالعديد من التصرفات الاحتجاجية- من إطلاق دخان وردي خلال اجتماع مجلس الكرادلة لاختيار بابا جديد للفاتيكان، إلى الاستلقاء على الطريق لدى مرور موكب البابا عبر المدينة. وقد تعرضن للاحتجاز من قبل شرطة الفاتيكان بسبب تصرفاتهن تلك.

وتقول ماكلوي: "ندعم هؤلاء النسوة في رغبتهن في الانضمام إلى سلك الكهنوت، وهن بانتظار أن يفتح الفاتيكان أبوابه ويسارع بمواجهة خطيئته المتمثلة في التحيز ضد المرأة.. لكن في الوقت نفسه، سيكون من المستحيل بالنسبة لنساء أخريات أن ينتظرن، فنداء الرب لهن واضح وملح إلى درجة كبيرة لا تترك أمامهن خيارا سوى مخالفة قانون غير عادل".

"باب موصد"

لا تعتبر الكنيسة ترسيم كاهنات محرما فقط، بل أيضا باطلا.

بعد أن خرجت قصة نساء الدانوب السبع إلى العلن، قال الكاردينال جوزيف راتسينغر، الذي أصبح فيما بعد البابا بنديكتوس السادس عشر، إنه نظرا لعدم وجود أي بادرة توحي بأنهن يشعرن بالندم على ما فعلنه "حق عليهن الحرمان الكنسي بسبب ارتكابهن أكثر الآثام خطورة".

كما استبعد البابا فرانسيس أن تصبح المرأة كاهنة بالكنيسة الكاثوليكية. وفي عام 2016، عندما سئل عن فرص تغيير ذلك، أشار إلى وثيقة تعود إلى عام 1994 للبابا يوحنا بولس الثاني ذكرت أن "الباب موصد" أمام ترسيم النساء كاهنات، مضيفا أنها لا تزال "سارية".

التعليق على الصورة، غالبية الأدوار الكهنوتية التراتبية في الكنيسة الكاثوليكية محصورة بالرجال

تعمل الأخت نتالي بيكار في مكتب بمدينة الفاتيكان وقد علقت على أحد جدرانه صورة للبابا فرانسيس. في فبراير/شباط عام 2021، كانت أول سيدة تعين في منصب وكيلة مجمع الأساقفة، وهو هيئة تقدم النصح والمشورة للبابا.

تعبر الراهبة الفرنسية بيكار ببساطة عن الموقف الحالي المتعلق بالسماح للنساء بأن يصبحن كاهنات قائلة: "بالنسبة للكنيسة الكاثوليكية حاليا، من وجهة النظر الرسمية، الموضوع ليس مطروحا للمناقشة".

وتضيف: "الأمر لا يتعلق فقط بتلبية نداء الكهنوتية، لكن هناك دائما إدراك بأن الكنيسة هي التي ستدعوك لتكون كاهنا. ومن ثم فإن مشاعرك أو قرارك الشخصي لا يكفيان".

الأخت بيكار هي واحدة من عدد قليل من النساء اللاتي عينّ في مناصب رفيعة مهمة في عهد البابا فرانسيس. ويجعلها منصبها أول امرأة في الفاتيكان لديها حق التصويت.

تؤمن بيكار بأن ثمة تطورا يحدث في الوقت الحالي ويسمح للنساء بالاضطلاع بأدوار ريادية، ولكنها أدوار "منفصلة عن الترسيم".

صدر الصورة، Francesco Pistilli التعليق على الصورة، الأخت بيكار هي أول سيدة تعين في منصب وكيلة مجمع الأساقفة

تقول الأخت بيكار: "أرى أننا بحاجة إلى توسيع نطاق رؤيتنا للكنيسة. هناك الكثير جدا من الطرق التي تستطيع النساء أن يخدمن الكنيسة من خلالها".

لكنها تضيف أن التغيير ليس سهلا على الإطلاق، ودائما ما يواجَه بـ "المخاوف والمقاومة".

ماذا تقول الكنيسة الكاثوليكية في هذا الشأن؟

العقيدة الكاثوليكية، أو التأويل القانوني لها، تشير إلى الكهنوت بوصفه امتيازا للرجال، إذ تنص على أن "الذكر المعمد فقط هو الذي يجوز ترسيمه كاهنا" (القانون الكنسي رقم 1024).

القانون الكنسي رقم 1379 في نسخته المعدلة لعام 2021 يجرم بوضوح منح ألقاب كهنوتية للنساء، وينص على أن عقوبة ذلك تطبق بشكل تلقائي بدون الحاجة إلى البت فيها.

كان البابا فرانسيس قد بدا في السابق منفتحا على إمكانية أن تصبح النساء "شماسات"، أي كاهنات لا يستطعن إقامة القداديس، ولكن يكون بإمكانهن إقامة الجنائز والتعميد ويشهدن على الزواج.

في خطوة غير مسبوقة، طلب البابا فرانسيس من الكاثوليك العلمانيين العاديين إبداء آرائهم حول مستقبل الكنيسة، في إطار عملية تشاورية تستمر عامين. وفي خطوة حظيت باهتمام إعلامي كبير، نشر الفاتيكان مصادر تابعة لمؤتمر ترسيم النساء على موقع المجمع الكنسي على الإنترنت.

أشارت وثيقة عمل حديثة إلى أن دور النساء في الكنيسة سوف يكون من بين أولويات جدول أعمال اجتماع للأساقفة يعقد في روما خلال أكتوبر/تشرين الأول القادم لمناقشة نتائج المشاورات.

أخبرت الأخت ناتالي بيكار 100 امرأة بي بي سي بأنه من خلال عملية التشاور، "سوف نواصل التدبر وسوف يقرر البابا كيف ستكون الخطوة التالية".

توجه مختلف

في كتدرائية سرية تقف آن تروبيانو أمام الأسقف وتعلن، وقد غلبتها العاطفة: "هأنذا، إننى مستعدة تمام الاستعداد".

إنه اليوم الذي تنتظره منذ 14 عاما. شعائر "الترسيم" تشبه تلك التي تقام عندما يصبح الرجال كهنة كاثوليك، بما في ذلك وضع اليدين على رأس الشخص الذي يتم ترسيمه وإقامة صلاة التكريس.

خلال المراسم، ترفع الأسقفة بريدجيت ماري ميهان ذراعي تروبيانو وتقدمها للحضور الذين أخذوا يصفقون لها. تشعر آن تروبيانو التي "رسّمت" كاهنة لتوها بأنها "حظيت بالقبول".

تفتخر تروبيانو بأنها أصبحت جزءا من كهنوت مختلف، كهنوت أصغر من حيث التسلسل الهرمي وأوسع من حيث المشاركة، كما أنه منفتح على فئات عادة ما تثير الكنيسة علامات استفهام حولها.

تقول: "لا نرفض مشاركة أحد في شعائر المناولة. سواء كنت مطلقا أم لا، فإن أيا من تلك الأشياء لا يهم. مرحبا بالجميع، ومرحبا بأعضاء مجتمع الميم".

كما ترى أولغا لوتشيا ألفاريز ترسيم النساء قسيسات فرصة لإعادة تعريف العلاقة بين الكاثوليك العاديين ومن يمثلهم في الكنيسة.

وتقول "الأسقفة" الكولومبية ألفاريز إن هناك فرصة ضمن الوضع الحالي للكنيسة، نظرا لتناقص عدد رجال الدين ولفضائح الاعتداءات الجنسية التي طالت بعضهم، والتي قوضت بشكل كبير الثقة التي يحظى بها القساوسة.

وعن سلسلة المزاعم التي طالت رجال دين كاثوليك في مختلف أنحاء العالم، تقول ألفاريز: "كيف يجرؤون على ادعاء أنهم الممثلون الوحيدون للرب على الأرض؟ إنهم لا يستحون".

يشار إلى أن البابا فرانسيس اعتذر لضحايا الاعتداءات الجنسية التي ارتكبها رجال جديد كاثوليك، وأدان "تواطؤ" الكنيسة في إخفاء تلك "الجرائم الخطيرة".

وترى ألفاريز البالغة من العمر 80 عاما أن انخراط النساء في سلك الكهنوت هو الحل. وهي تقضي وقتها في تعليم النساء اللاتي يأملن في أن يصبحن كاهنات في يوم من الأيام.

"من الضروري للغاية أن نظهر وجها آخر للكهنوت. لا يجب أن نترك التاريخ يعيد نفسه"، كما تقول.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، اعتذر البابا فرانسيس لضحايا الاعتداءات الجنسية التي ارتكبها رجال دين كاثوليك

وترغب حركة ترسيم النساء في إجراء نقاشات وحوارات مفتوحة حول إقصاء النساء، وهي واثقة بأنها ستحظى بدعم الأشخاص الكاثوليك العاديين.

في البرازيل، الدولة ذات أكبر عدد من السكان الكاثوليك في أمريكا اللاتينية، يقول حوالي 8 من بين كل 10 أشخاص من أتباع الطائفة الكاثوليكية إنهم يؤيدون أن تصبح المرأة قسيسة. وفي الولايات المتحدة، النسبة هي 6 من بين كل 10 أشخاص، وفق استبيان أجري في عام 2014. ولكن الحركة لم تجد الكثير من الأنصار لها بعد في أفريقيا، وهي المنطقة ذات السكان الكاثوليك الأسرع نموا في العالم.

وفيما يتعلق بفرص التغيير، تناشد تروبيانو البابا نفسه بأن يفتح باب الحوار، قائلة "ينبغي أن تلتقي بالنساء اللاتي يتلقين نداء الكهنوت. وسواء كن قد 'رسّمن' في إطار هذه الحركة أم لا، فإنك بحاجة إلى الاستماع إلى تجاربنا وأخذها بعين الاعتبار عند الصلاة".

وفي حين أن المعركة من أجل ترسيم النساء كاهنات ستكون على ما يبدو معركة طويلة، تعتقد تروبيانو أنها معركة حيوية من أجل مستقبل الكنيسة.