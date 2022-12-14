روسيا وأوكرانيا: انفجارات تهز وسط كييف التي تقول إنها أسقطت طائرات مسيرة إيرانية الصنع

مات ميرفي

بي بي سي نيوز

قبل 14 دقيقة

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، مسؤولون يعاينون منزلاً مدمراً بعد الهجمات الروسية على كييف

أكد عمدة مدينة كييف سماع أصوات انفجارات في وسط العاصمة الأوكرانية في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء.

وقال فيتالي كليتشكو إن الانفجارات هزت حي شيفتشينكيفسكي بوسط المدينة وتم إرسال خدمات الطوارئ إليه.

وقال حاكم كييف، أوليكسي كوليبا، إن منظومات الدفاع الجوي تقوم بعملها.

وسمع مراسلو بي بي سي أصوات انفجارات عالية بعد وقت قصير من سماع صفارات الإنذار تحذر من غارة جوية. وقد استهدفت روسيا بشكل متكرر البنية التحتية للطاقة الأوكرانية منذ أكتوبر/ تشرين الأول بالصواريخ والطائرات المسيرة.

وقال سيرهي بوبكو، رئيس الإدارة العسكرية لمدينة كييف، إن القوات الأوكرانية أسقطت 13 طائرة مسيرة إيرانية الصنع من طراز "شاهد" في وقت مبكر من صباح الأربعاء.

وقالت الإدارة أيضاً إن شظية من طائرة مسيرة أصابت مبنى إدارياً في وسط المدينة وأربع مبان سكنية. لكن متحدثاً باسم خدمات الطوارئ في المدينة أبلغ وسائل الإعلام الأوكرانية أنه لم يُسجل وقوع ضحايا في هذا الهجوم.

وكانت أوكرانيا قد اتهمت إيران بتزويد روسيا بمسيرات "كاميكازي" استخدمت في الهجمات الدموية التي وقعت في 17 أكتوبر/ تشرين الأول، وهو ما نفته إيران في بادئ الأمر.

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واعترفت إيران لاحقاً بأنها أرسلت لموسكو عدداً محدوداً من الطائرات المسيرة قبل "أشهر عديدة" من اندلاع الحرب.

ورداً على ذلك، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن ذلك كان كذباً وإن الكثير من الطائرات الإيرانية المسيرة جرى استخدامها.

وقال كوليبا، حاكم كييف: "نظام الدفاع الجوي يقوم بعمله. ومن المهم الآن البقاء في الملاجئ والأماكن الآمنة. إن روسيا تواصل ممارسة إرهابها في مجال الطاقة ضد بلدنا. لكننا نزداد قوة كل يوم".

وعملت روسيا على استهداف شبكة الطاقة الأوكرانية خلال الأشهر الأخير في مسعى لإحباط الروح المعنوية للسكان الأوكرانيين.

وقال قادة في العالم إن الهجمات على البنية التحتية المدنية ترقى إلى مستوى جرائم الحرب، لكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دافع الأسبوع الماضي عن الهجمات قائلاً إنها جاءت رداً على التفجير الذي استهدف في 8 أكتوبر/ تشرين الأول الجسر الروسي الذي يربط شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في 2014.

وتأتي الهجمات وسط تقارير تتحدث عن أن الولايات المتحدة تستعد لتسليح أوكرانيا بمنظومة الدفاع الجوي الحديثة من صواريخ باتريوت.

وقال مسؤولون عسكريون بارزون لوكالة "رويترز" للأنباء إن الإعلان عن ذلك قد يتم الخميس.

وتعد منظومة صواريخ باتريوت من بين المنظومات الصاروخية الأكثر تقدماً في العالم، وعادة ما يكون المتوفر منها قليلاً. ونظراً لقدراتها بعيدة المدى، فإن بمقدورها أن تُسقط الصواريخ والمسيرات الروسية قبل أن تصل إلى نطاق المدن الأوكرانية.

لكن منظومات الباتريوت، وبخلاف منظومات الدفاع الجوي الأوكرانية المتوفرة حالياً، تحتاج أطقماً كبيرة لتشغيلها، وقد يستغرق تدريب قوات كييف على استخدامها بفاعلية عدة أشهر.