روسيا وأوكرانيا: كييف تحذر من خطط روسية لشن هجوم كبير مطلع العام المقبل

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حذرت الحكومة الأوكرانية من أن روسيا تخطط لهجوم بري واسع النطاق مطلع العام المقبل.

وأكد الرئيس فولوديمير زيلينسكي ومسؤولون آخرون على ضرورة توخي الحذر على الرغم من الانتكاسات التي مني بها الجيش الروسي مؤخرا.

وفي تصريحات لوسائل إعلام بريطانية، قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف إن موسكو حشدت 300 ألف مجند خلال الأشهر الأخيرة، وإنهم يجرون تدريبات استعدادا لهجوم قد يكون في يناير/كانون الثاني.

وتطالب كييف الحلفاء الغربيين بتوفير المزيد من وسائل الدفاع للتصدي للهجمات الصاروخية الروسية.

ولأسابيع اُستهدفت منشآت الطاقة في المدن الأوكرانية.