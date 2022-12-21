جوني ديب يفاجئ طفلا يحتضر بمكالمة فيديو وهدية للكريسماس

قبل 42 دقيقة

التعليق على الصورة، فرحة كوري بالمفاجأة كانت كبيرة

حقق النجم السينمائي العالمي، جوني ديب، حلم طفل، وميؤوس من شفائه، عندما كلمه بالفيديو، وأهداه لعبة إلكترونية، بمناسبة أعياد الميلاد.

وأدخل نجم هوليوود البهجة على قلب كوري، البالغ من العمر 11 عاما، عندما لعب له، لمدة 20 دقيقة، شخصية، كابتن سبارو، التي يهواها.

وقد خضع كوري لعمليتين جراحيتين فاشلتين، لزراعة القلب. وتقول عائلته إنهم لا يعرفون كم سيعيش.

وقالت أمه، ديكسي، إن مكالمة ديب "غمرته بالسعادة".

وناقشت عائلة كوري، في مقاطعة ديربشير الانجليزية، حالته مع الأطباء، وقررت عدم إخضائه للمزيد من العمليات الجراحية.

وسمع ديب من جمعية خيرية، أن أمنية كوري هي أن يلتقي بشخصيته المفضلة، كابتن سبارو، بعدما أطلق الطفل قناة خاصة بالقراصنة، على يوتيوب.

صدر الصورة، YOUTUBE التعليق على الصورة، جوني ديب أدى دور كابتن سبارو في المكاملة مع كوري

وسجل الممثل رسالة إلى كوري، ثم فاجأه بمكالمة مباشرة.

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وقالت أم كوري، بيكسي، لقد ذهلنا بالرسالة المسجلة من كابتن سبارو، ثم وصل طرد إلى كوري، ليس عليه أي علامة، وفيه جهاز بلاي ستيشن 5.

"أجرينا بعض الاتصالات، وتحدثنا إلى جيسون، أحد أصدقاء جوني، الذي كان على اتصال بنا، فأكد لنا بأن الطرد من جوني ديب شخصيا".

"وغمرت الهدية قلب كوري بالسعادة، ثم جاءت المكالمة. فكانت لحظات رائعة".

"نمر حاليا بظروف صعبة، ولكن جوني حقق حلم كوري".

وقد ولد كوري بمتلازمة القلب الأيسر ناقص النسج. وزرع له الجراحون قلبا جديدا في 2018، ولكن جسمه رفض العضو المزروع.

وخضع لعملية جراحية ثانية، في يناير/ كانون الثاني، من العام الماضي، ولكن جسمه رفض العضو مرة أخرى، بعد معاناة طويلة.

وهو الآن يخضع للرعاية التسكينية غير العلاجية.

ويتابع كروي على قناته على يوتيوب 200 ألف مشترك، من بينهم الممثل وبطل المصارعة، دوين جونسون، المعروف باسم "الصخرة".