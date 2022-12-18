اليمين المسيحي الأمريكي: لماذا يريد إقامة "دولة الرب" المسيحية - اليهودية؟

باربارة بليت آشر

بي بي سي نيوز، تينيسي

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، القس غريغ لوك يقوم بعملية تعميد في كنيسته

يتم رسم خطوط معركة جديدة في الولايات المتحدة من قبل حركة مسيحية يمينية تركز على ما تعتبره مهمتها الإلهية لنشر معتقداتها ورسائلها باستخدام القوة السياسية، إذن ما هي القومية المسيحية ولماذا تزدهر الآن؟

يحتشد الآلاف من الناس الجياع لتجربة الرب والذين يتوقون إلى التحرر من شياطينهم في خيمة كبيرة لخدمة الخلاص الجماعي.

سقط بعضهم على الأرض واستلقوا بهدوء، وصرخ آخرون عندما أمر القس أرواحهم المظلمة بالخروج باسم يسوع. البعض فقط تمسكوا ببعضهم البعض. بعد ذلك، تم تعميد حوالي 20 شخصا في حوض للجياد مملوء بالماء.

هذه هي كنيسة الرؤية العالمية بالقرب من ناشفيل بولاية تينيسي، برئاسة القس غريغ لوك. وهو شخصية جذابة ومثيرة للجدل يستغل تقليدا طويلا لإحياء الكنيسة الخمسينية في الولايات المتحدة، وهو يُنشط صعود اليمين المسيحي الجديد.

ويُعتبر الرب والوطن من أقدم التيارات وأكثرها تأثيرا في السياسة الأمريكية، وهو تيار يتأرجح بين الصعود والخفوت عبر التاريخ الأمريكي.

وهذا التيار حاليا في حالة صعود عالية لأن المسيحيين المحافظين يشعرون أنهم في الجانب الخاسر من التغييرات الديموغرافية والثقافية، وقد تم تضخيم ذلك من خلال رد الفعل العنيف ضد ما اعتبروه تجاوزات الحكومة خلال وباء كوفيد.

ويقول كين بيترز، وهو قس ينتمي لما يعرف بالكنيسة الوطنية ويبشر بأن مكان الرب هو الحكم:"نحن نرغب في العيش في أمة يهودية مسيحية ذات قيم يهودية مسيحية".

لكن هذه المعركة ضد تغيير القيم الأخلاقية يتم الترويج لها على أنها معركة ضد قوى الشر التي يمثلها المعارضون السياسيون حسب ما يقول روبرت جونز، رئيس المعهد العام لأبحاث الدين (بي آر آر آي).

ومع عدم وجود امكانية لإعتدال هذه الحركة فإنه يُعتقد على نطاق واسع تشكل مصدر خطر أساسي على الديمقراطية.

أعلام مسيحية خلال شغب الكابيتول

حتى وقت قريب، كانت هذه الحركة وقوتها غير مرئيين لمعظم الأمريكيين، لكن تغير هذا الوضع خلال اقتحام مبنى الكابيتول العام الماضي.

فقد كشف مشهد مثيري الشغب الذين يحملون الصلبان والأعلام المسيحية، وحتى الصلاة معا، عن مدى اندماج التيار المسيحي اليميني مع حركات اليمين الأخرى ويجمعهما الاعتقاد بأن انتخابات 2020 قد سُرقت من دونالد ترامب.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، صلاة خارج مبنى الكابيتول الأمريكي خلال هجوم يناير 2021

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كان هناك أيضا قساوسة في مبنى الكابيتول في ذلك اليوم، وما زال البعض يبشر بهذه الرسالة. استنكر كين بيترز، هو واحد منهم، العنف، لكنه لا يزال يدافع عما يراه مهمة وطنية.

ويقول إن الرب لديه "خطة خاصة لهذا البلد" وقد شعر أنها مهددة باحتمال خسارة ترامب في الانتخابات.

وكنيسة بيترز، وهي الكنيسة الوطنية في نوكسفيل في تينيسي، عبارة عن مبنى به صليب في الفناء الأمامي وعلم على الطراز الأمريكي مرسوم على السطح، وتمثل هذه الكنيسة عددا متزايدا من التجمعات الناشئة التي تقول إنها تريد إعادة البلاد لحظيرة الرب.

وهؤلاء يشعرون بالتهديد من الهجرة وينزعجون من القبول المتزايد للهويات الجنسية والتوجهات الجنسية المختلفة التي يعتقدون أنها ليست من الكتاب المقدس.

ويروج بيترز لمرشحين سياسيين من على المنبر، مما يطمس الخطوط الفاصلة بين الكنيسة والدولة.

"إذا كان الله يستطيع أن يغلب رو على وايد، يمكنه فعل أي شيء"، هكذا قال لأتباعه في رسالة مفعمة بالحيوية مؤخرا، احتفالا بنهاية حقوق الإجهاض الفيدرالية كعمل من أعمال الرب.

وهو يريد أن تحظر الحكومة زواج المثليين لأن الزواج بين الرجل والمرأة "وارد في الكتاب المقدس". ويقول: "يجب على المسيحيين أن يصابوا بالضيق لأن اليسار يفوز، إنني أبذل جهدا لمحاولة إبقاء بلادنا مسيحية قدر الإمكان".

كيف أثار الخوف من التغيير هذه الحركة؟

يقول جونز، رئيس المعهد العام لأبحاث الدين، إن هذا الخوف من السيطرة الثقافية لليسار مبني على أساس متين من القومية المسيحية حيث الاعتقاد بأن أمريكا تأسست كدولة مسيحية وأن الحكومة يجب أن تبقيها على هذا النحو.

وجدت استطلاعات الرأي التي أجراها المعهد أن حوالي ثلث الأمريكيين ونصف الجمهوريين يقولون إن الولايات المتحدة قد صممها الرب لتكون "أرض الميعاد" للمسيحيين الأوروبيين. ويقول: "لذلك عندما أتحدث عن القومية المسيحية في الولايات المتحدة، أتحدث عادة عن القومية المسيحية البيضاء".

بالتركيز على الإجهاض باعتبارها قضيتهم، ساعد الإنجيليون في انتخاب رؤساء جمهوريين متعاقبين ومنهم دونالد ترامب في عام 2016 ، الذي على الرغم من الانتقادات الواسعة لأخلاقياته، دافع عن قضايا اليمين المسيحي.

ويقول جونز إن الشيء المختلف الآن في مثل هذا النشاط السياسي المسيحي هو أن البلاد لم تعد ذات أغلبية من البيض والمسيحيين، مشيرا إلى أن التحول إلى أقلية ديموغرافية حدث عندما كان للبلاد أول رئيس أمريكي من أصل أفريقي وهو باراك أوباما.

التعليق على الصورة، يحث كين بيترز أتباعه على النضال ضد الديمقراطيين

خلال نفس الفترة، تغيرت المواقف تجاه زواج المثليين بشكل جذري من الأغلبية المعارضة في عام 2008 إلى دعم الأغلبية اليوم.

ويقول جونز: "أعتقد أن التهديد نابع من المسيحيين البيض الذين لم يدركوا أنهم لم يعودوا مسيطرين ديموغرافيا وثقافيا وسياسيا".

ويرفض الكثيرون وصف المسيحيين القوميين ويعتبرون هذا الوصف تشنيعاً يساريا لهم.

لكن قلة من السياسيين اليمينيين اعتنقوا خطابها المقدس، مثل مارجوري تايلور غرين ولورين بويبرت، وهما جمهوريتان متطرفتان وحليفتان لترامب.

وتقول غرين: "يجب أن نكون الحزب القومي، يجب أن نكون قوميين مسيحيين".

وعبر الإنترنت، أخذ المتطرفون الأمر إلى أبعد من ذلك.

وقال فينسنت جيمس فوكس، القومي الأبيض، في بث على الإنترنت بعد قرار المحكمة العليا بشأن قضية رو ضد وايد."نحن طالبان المسيحية، ولن نتوقف حتى تحقق رواية الخادمة (إشارة إلى رواية مارغريت أتوود تحمل نفس العنوان حيث يقام مجتمع تخضع فيه النساء للرجال تماما).

محاربة الشياطين

يبدو أن دعوة كين بيترز للمسيحيين لاتخاذ موقف سياسي أكثر شراسة تلقى صدى مع توسع الكنائس الوطنية.

بهدي من عمليات المقاومة ضد إجراءات إغلاق كوفيد، وبدعم من المصلين الغاضبين من الحكومة لإجبار الكنائس على الإغلاق، بات لصديقه غريغ لوك الآن الاستوديو الخاص به حيث يقوم بتصوير بث على الإنترنت يسمى "الدين والأسرة والسياسة"، وقد أطلق مؤخرا شركة إعلامية.

إن علامته التجارية هي الدافع وراء وجوده على الشاشة، إذ يبدو أنه يثير الجدل وينتشر وهو ما يطمح إليه.

في ليلة الهالوين أشعل لوك نارا وأحرق "أدوات السحر والشعوذة"، بما في ذلك المسابح الكاثوليكية وكتب هاري بوتر. وفي إحدى العظات التي انتشرت على نطاق واسع، قال لأعضاء طائفته إنهم لا يمكن أن يكونوا مسيحيين ويصوتوا للديمقراطيين، واصفا الديمقراطيين بأنهم "شياطين ينكرون الرب".

عندما ضغطت عليه مرارا وتكرارا بشأن خطر التحريض على العنف من خلال وصف إخوانه الأمريكيين بالاشرار، قال إن هذه ليست مسؤوليته: "أنا لا أحرض على العنف، أنا أعظ حسب الكتاب المقدس".

حروب ثقافية وأهلية

لكن قسا آخر في كنيسة في حزام الكتاب المقدس ( منطقة مسيحية محافظة) هو كيفن ريجز، يراقب اتجاه هذه الكنيسة بقلق.

نشأ كإنجيلي محافظ وكان يحلم بأن يصبح راعيا في الكنيسة، ثم ساعده اختلاطه مع الطلاب الدوليين على رؤية اهتمام الرب بالعدالة الاجتماعية في الكتاب المقدس بشكل أوضح. وهو يعمل الآن مع نشطاء المجتمع في حي مهمش في فرانكلين في جنوب ناشفيل.

التعليق على الصورة، المصلون في كنيسة لوك

ويقول ريجز إن لديه أصدقاء اضطروا إلى مغادرة كنائسهم بسبب التحدث علانية ضد الرئيس السابق ترامب أو اليمين الديني: "هناك انقسام في الكنيسة لم أره من قبل".

ويتابع قائلا: "تسمع هذا المصطلح كثيرا في الدوائر الإنجيلية، أننا نخوض حربا ثقافية، وأعتقد أنه يمكنك بسهولة استبدال كلمة ثقافية بكلمة أهلية، لقد كانت حربا أهلية باردة حول الأيديولوجيا، ولكن ذلك قد يتحول سريعا إلى العنف، وسيميل اليمين لحمل السلاح لحماية حقوقه".

"الشيطان يديرنا"

حتى الآن كانت المعركة سياسية. وقد لعب النشطاء المسيحيون المحافظون دورا رئيسيا بشكل متزايد في خلافات مجالس المدارس حول ما يتعلمه الأطفال بشأن الجنس، والهوية الجنسية ، وتاريخ العنصرية وما يجب السماح لهم بقراءته.

إنهم أقلية لكن أجندتهم تتداخل مع أجندة الحزب الجمهوري، مما قد يمنحهم نفوذا سياسيا غير متكافئ. تم اختبار ذلك في انتخابات التجديد النصفي الأخيرة عندما اختلطت المخاوف المسيحية اليمينية برواية أوسع حول رفض الانتخابات ونظريات المؤامرة الخاصة بكوفيد وترامب.

هذا هو مصدر قوة فعالية تعرف باسم رحلة إعادة إيقاظ أمريكا، والتي تجذب عشرات الآلاف.

ويتقاسم غريغ لوك، هو أحد المتحدثين الرئيسيين، المنصة مع مزيج من الموالين لترامب، وبعض الذين أعلنوا أنفسهم أنبياء، ورجال مبيعات يزعمون أنهم يبيعون المعجزات. التقيت ببعض اتباع لوك عندما توقفت الرحلة في ولاية بنسلفانيا.

التعليق على الصورة، معروضات من رحلة احياء امريكا

قال بوبي وكريس فولي إنهما يتمتعان بتجربة قوية خارقة للطبيعة مع لوك، ويؤيدان موقف لوك الداعي إلى اعتبار مواجهة اليمين الأمريكي لليسار الراديكالي حرباً عقائدية.

وقال بوبي: "أخذوا الكتاب المقدس وأخذوا يسوع وكل شيء، لذلك نحن الآن نحكم من قبل الشياطين. يحكمنا الشيطان وبالتالي هي حرب روحية".

لكن التغيير السياسي الذي ينشدونه بات بعيد المنال وعليهم الانتظار لأن العديد من المرشحين المدعومين من اليمين المسيحي خسروا في الانتخابات النصفية، حيث رفض الناخبون إلى حد كبير أولئك الذين تبنوا ادعاء ترامب الكاذب بتزوير انتخابات 2020.

هل سيكون ديسانتيس حامل الشعلة الجديد؟

الشخص الوحيد الذي قد يكون قادرا على إعادة تغليف الرسالة القومية المسيحية بجاذبية أوسع هو الحاكم اليميني لفلوريدا، رون ديسانتيس.

يبدو أن ديسانتيس يفكر في مثل هذا النهج في ترشحه المحتمل للرئاسة.

فقد اثرى خطبه السياسية باقتباسات من الكتاب المقدس، وأصدر شريط فيديو يتفاخر فيه بكيفية "خلق الله له مقاتلا" بأسلوب وكأنه صدى لترامب.

وفي فلوريدا، لديه سجل تشريعي حول نوع الحرب الثقافية التي يخوضها وقضايا العرق التي تهم المسيحيين المحافظين.

ويقول جونز إن بإمكانه اتباع سياسات مماثلة على الصعيد الوطني إذا قرر الترشح للرئاسة، وإذا كان الأمر كذلك، فمن المحتمل أن يكون له تأثير أكبر من ترامب لأنه "في الواقع سياسي يفهم الطريقة التي تعمل بها الحكومة والجهاز البيروقراطي".

القوميون المسيحيون لا يتفقون مع اتجاه البلاد وهم مصممون على تسخير السياسة لمحاربة القيم المتغيرة. لكن هذه فترة عدم يقين بالنسبة لهم، كما هو الحال بالنسبة للجمهوريين.

في أعقاب الانتخابات النصفية المخيبة للآمال للحزب، بدأ بعض القادة الإنجيليين الذين دعموا ترامب بقوة بالنأي بأنفسهم عنه.

وسواء امتلك اليمين المسيحي بطلا على المستوى الوطني أم لا، فمن المرجح أن يستمر في كونه قوة تعمق تصدعات الاتحاد.