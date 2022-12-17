الأسلحة المصادرة في مطارات أمريكية تبلغ رقما قياسيا

ناثان ويليامز

بي بي سي نيوز

قبل 35 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، يحظر على المسافر الصعود إلى الطائرة وبحوزته سلاح

صودر عدد قياسي من قطع السلاح في مطارات في الولايات المتحدة عام 2022، حسب نصريحات مسؤولين في قطاع المواصلات.

وقد صودرت 6301 قطعة في نقاط تفتيش حتى منتصف ديسمبر/كانون أول، وكان 88 في المئة من قطع السلاح محشوا بالرصاص.

وقالت إدارة أمن المواصلات إنها تتوقع مصادرة 6600 قطعة بحلول نهاية العام، وهذا يعني زيادة قدرها 10 في المئة عن عام 2021 .

وأفادت بأن الأسلحة التي تجلب إلى المطارات تكلف الكثير، مما يعني أن أعباء مالية تضاف إلى كاهل المسافر.

وتجاوز عدد القطع المصادرة العدد الذي سجل في العام الذي سبق والذي بلغ 5972 قطعة.

تخطى البودكاست وواصل القراءة البودكاست تغيير بسيط (A Simple Change) تغيير بسيط: ما علاقة سلة مشترياتك بتغير المناخ؟ الحلقات البودكاست نهاية

وصودر العدد الأكبر من قطع السلاح في مطار هارتسفيلد في أتلانتا بولاية جورجيا، تلاه مطار دالاس/فورت في ولاية تكساس.

ولم يتضح سبب محاولة أشخاص الخضوع للفحص الأمني وبحوزتهم سلاح.

وتتباين قوانين حمل السلاح من ولاية لأخرى، لكن يحظر الصعود إلى الطائرة بقطع سلاح، حتى لو كان المسافر يحوز رخصة حمل سلاح.

وفي حال ضبط شخص حاملا قطعة سلاح حين السفر بالجو، تحرر له مخالفة تختلف قيمتها بحسب سجله، وعدد المخالفات المسجلة بحقه وما إذا كان السلاح المحمول به ذخيرة.

وأعلنت الإدارة رفع قيمة الغرامة القصوى المفروضة على من يحاولون صعود الطائرة مع قطع سلاح من 13910 دولارات إلى 14950دولارا.

ويمكن للمسافرين حمل قطع سلاح في حقائب السفر، شرط أن لا يكون في مخزنها رصاص، وأن تكون محفوظة في حقيبة صلبة مغلقة.

ويجب على المسافرين أن يخبروا شركة الطيران عن وجود قطعة سلاح في حقيبتهم.

وكان عضو الكونغرس ماديسون كوثورن قد أوقف في شهر إبريل/نيسان أثناء محاولته تمرير قطعة سلاح عبر التفتيش الأمني في مطار شارلوت دوغلاس الدولي في ولاية نورث كارولينا، حسب مصادر الشرطة المحلية. وقد اعترف بامتلاكه قطعة السلاح وتعاون مع الشرطة.

وقالت إدارة أمن المواصلات إنها فحصت أكثر من مليونين ونصف المليون مسافر في السابع والعشرين من نوفمبر/تشرين ثاني ، يوم الأحد الذي تلى عيد الشكر، وهو أعلى رقم منذ بداية انتشار وباء كورونا.