فيروس كورونا: منظمة الصحة العالمية تقول إن هناك مؤشرات أن المستشفيات في الصين تعج بالمرضى

توماس ماكينتوش

بي بي سي - لندن

قبل 27 دقيقة

صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، تحدثت تقارير عن 5 حالات وفاة في الصين الثلاثاء

يبدو أن المستشفيات في الصين بدأت تمتلئ بالمرضى، وسط مخاوف من موجة جديدة لانتشار مرض كوفيد-19 تكتسح البلاد، حسب ما أفادت منظمة الصحة العالمية.

وقال د مايكل رايان إن وحدات العناية الفائقة في المستشفيات بدأت تكتظ بالرغم من أن المسؤولين يقولون إن الارقام "منخفضة نسبيا".

ويتضح من الإحصاءات الصينية ألا أحد توفي الأربعاء نتيجة المرض، لكن الشكوك تحيط بالتأثير الحقيقي للمرض.

وقد بدأت المستشفيات في بكين ومدن أخرى تمتلئ بالمرضى مؤخرا مع ارتفاع أعداد الإصابة في الصين.

وكانت الصين قد فرضت إجراءات صحية صارمة منذ عام 2020 كجزء من سياسة "لا إصابات بكوفيد"، لكن الحكومة في النهاية ألغت معظم الإجراءات قبل أسبوعين بعد اندلاع احتجاجات ضد الإجراءات الصارمة لمواجهة انتشار المرض.

وقد ارتفع عدد الإصابات بشكل كبير منذ ذلك الوقت، مما يثير مخاوف من ارتفاع عدد الوفيات في أوساط المسنين أصحاب الوضع الصحي الأكثر هشاشة.

وبالرغم من ارتفاع أعداد الإصابة فإن الإحصائيات الرسمية تفيد بوفاة خمسة أشخاص فقط الثلاثاء، مما دفع مدير الطوارئ في منطمة الصحة العالمية د ريان، إلى حث الصين على تزويد المنظمة بمعلومات حول الانتشار الأخير للفيروس.

وقال "التقارير الواردة من الصين تشير إلى أعداد منخفضة نسبيا في وحدات العناية المكثفة، لكن الأخبار المتناقلة تشير إلى أعداد كبيرة".

وأضاف "منذ أسابيع نقول أن إيقاف انتشار هذا الفيروس شديد العدوى بشكل كامل سيكون صعبا

باتخاذ إجراءات صحية واجتماعية فقط ".

وقال تيدروس أدانوم غبرييسوس مدير منظمة الصحة العالمية أثناء مؤتمر صحفي عقد في جنيف إنه "قلق جدا بسبب تطورات الوضع في الصين".

صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، دعا المستشار الألماني لتوفير لقاح BionTech للمواطنين الصينيين أيضا

ودعا إلى الكشف عن بيانات محددة تتعلق بمدى خطورة المرض وأعداد حالات الإصابة التي تنقل للمستشفيات ومتطلبات أقسام العناية المكثفة.

وأضاف د اريان أن التطعيم هو الاستراتيجية الملائمة لمواجهة انتشار المرض.

وقد طورت الصين وأنتجت لقاحات خاصة بها اتضح أنها أقل فعالية في حماية الناس من الإصابة بأعراض شديدة للمرض من حالات الوفاة من اللقاحات التي تعتمد تكنولوجيا mRNAالمستخدمة في أجزاء كثيرة من العالم.

وجاءت التعليقات في وقت أعلنت فيه ألمانيا أنها أرسلت الدفعة الأولى من لقاحات BionTechإلى الصين.

وستعطى اللقاحات الألمانية في البداية للأجانب المقيمين في الصين والذين يقدر عددهم بعشرين ألفا.

وهذه هي الدفعة الاولى من اللقاحات الأجنبية التي ترسل إلى الصين، ولم يكشف النقاب عن تفاصيل تتعلق بموعد إرسال الشحنة وحجمها.