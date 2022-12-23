أمريكي يربح اليانصيب ست مرات بعد أن "اتبع حدسه"

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صدر الصورة، MASSACHUSETTS STATE LOTTER التعليق على الصورة، اختار روبرتس أرقامه التي فازت من أرقام في تاريخه الشخصي

دخل أحد المحاربين القدماء الأمريكيين في فيتنام متجر بيع كحول في ماساشوستس في يوم بارد من أيام ديسمبر/كانون أول ليشتري تذكرة يانصيب، كما كان يفعل على مدى 20 عاما.

صوت داخلي قال له: لا تشتر تذكرة واحدة، بل ست تذاكر. واختر نفس الأرقام في التذاكر الست.

وحالفه الحظ، فقد فازت أرقامه بمبلغ 390 ألف دولار لكل منها.

واختار روبرتس أن يحصل على قيمة التذاكر الخمس دفعة واحدة، بقيمة تقارب 2 مليون دولار، بينما يحصل على عائد سنوي بقيمة 25 ألف دولار على مدى عشرين عاما من التذكرة السادسة.

وتدفع الجائزة مبلغا ثابتا في حال اختيار الأرقام الفائزة خمس مرات، أي أن الفوز عدة مرات بنفس الارقام ممكن.

واختار روبرتس الأرقام بعناية من ذكرى سنوية لأحداث وأعياد ميلاد، وقد استخدمها في تذاكر يانصيب أخرى لكنها لم تفز.

وتقاضى روبرتس قيمة الجائزة في 15 ديسمبر/كانون أول.

وما هي خططه لإنفاق الأموال؟ سيشتري دراجة نارية.

وكان اسم لعبة اليانصيب التي شارك بها روبرتس "محظوظ مدى الحياة"، وهو فعلا كذلك كما سيرى الكثيرون.

ووفقا لقوانين الاحتمالات، فإن احتمال الحصول على مبلغ 25 ألف دولار كل سنة مدى الحياة هو 1 من 1,813,028.