مصارعة الديوك في الفلبين: توجيه اتهامات رسمية في جريمة اختطاف 6 أشخاص

كاثرين أرمسترونغ

بي بي سي نيوز

قبل 44 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، أصبح الرهان على مصارعة الديوك على الإنترنت حللال جائحة كورونا

قدمت لائحة اتهام ضد ستة أشخاص لى خلفية اختطاف مجموعة من الناس على صلة بمباريات مصارعة الديوك.

ويعتقد أن الأشخاص الستة اختطفوا أثناء توجههم لحضور مباراة مصارعة ديوك في العاصمة مانيلا في شهر يناير/كانون ثاني.

وهذه الحادثة جزء من سلسلة حوادث غامضة مرتبطة بنشاط مصارعة الديوك، وهو فرع شائع من فروع الرهان.

وساعدت الضرائب التي جبتها الحكومة من المتداولين في هذه الرهانات الحكومة على النهوض بعائداتها التي تدنت خلال جائحة كورونا.

وكان الرئيس السابق رودريغو دوتيرتي قد حظر بث مصارعات الديوك على الإنترنت، بينما سمح باستمرار الشكل التقليدي لمصارعة الديوك.

وينفي الأشخاص الستة التهم الموجهة إليهم.

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في هذه الأثناء قدمت لائحة اتهام ضد ثلاثة ضباط شرطة سابقين بخطف أحد مشجعي مصارعة الديوك من منزله في شهر أغسطس /آب عام 2021، وفقا لوكالة أنباء فرانس برس.

واتهم الضحية بإنشاء موقع على الإنترنت للمباريات الزائفة، حسب وكالة أنباء فرانس برس.

وقدمت لائحة الاتهام بينما 27 شخصا على الأقل على علاقة بقطع مباريات مصارعة الديوك ما زالوا مفقودين، وبدأ الأمل في العثور عليهم أحياء يتضاءل.

وقال وزير العدل جيسوس ريمولا "لا أحبذ تسميتهم مفقودين، بل ربما كانوا موتى".

وتجذب مصارعة الديوك في الفلبين جماهير واسعة ممن يراهنون على الديك الفائز بعد موت الديك الآخر. وتربط أجسام حادة كالحراب بأقدام الديوك.

ويحظر هذا الشكل من الرياضة في بلدان عدة لكنه أصبح أكثر شعبية في الفلبين في السنوات الأخيرة بعد أن أصبحت المباريات تجري على الإنترنت خلال جائحة كورونا.

وكان الرئيس السابق رودريغو دوتيرتي قد رفض الخضوع للمطالب بحظر هذه الرهانات عقب انتشار أحداث العنف المرتبطة بها، قائلا إن عائدات الضرائب على هذه المباريات والتي بلغت ما يزيد على 11 مليون دولار شهريا قد ساعدت اقتصاد البلاد خلال مرحلة الإغلاق بسبب كورونا، ولكنه أخيرا حظر البث الحي للمباريات قبل مغادرته السلطة في شهر يونيو/حزيران.