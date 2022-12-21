إطلاق سراح القاتل المتسلسل الشهير تشارلز سوبراج الملقب بالثعبان

قبل 11 دقيقة

صدر الصورة، Reuters

سيتم إطلاق سراح القاتل الفرنسي الشهير تشارلز سوبراج الذي كان محور أحداث مسلسل "الثعبان" الذي أنتجته بي بي سي، من سجن في نيبال، بعد صدور حكم قضائي يقضي بذلك.

وصدرت أوامر بترحيل سوبراج، الذي أمضى 19 عامًا في السجن بتهمة قتل سائحين في كاتماندو عام 1975، إلى فرنسا في غضون 15 يومًا.

وارتبط سوبراج بسلسلة من جرائم قتل السياح الأخرى في السبعينيات، وأمضى 20 عامًا في السجن في الهند.

وكان معظم ضحاياه من الشباب الغربيين الذين كانوا يجوبون الهند وتايلاند.

وكان سوبراج يقضي حكمين بالسجن مدى الحياة، كل منهما 20 عامًا، في عاصمة نيبال بتهمة قتل امرأة أمريكية، وهي كوني جو برونزيتش، وصديقتها الكندية، لوران كاريير.

وكان قد أدين في محاكمتين منفصلتين، آخرهما في عام 2014 عندما حُكم عليه بالسجن لمدة 20 عامًا في سجن شديد الحراسة بتهمة قتل كاريير.

لكن المحكمة العليا في نيبال أمرت بالإفراج عن سوبراج يوم الأربعاء بعد أن نجح فريقه القانوني في تقديم التماس للحصول على تخفيض لفترة العقوبة بسبب سنه وحسن سلوكه.

صدر الصورة، Getty Images

تخطى البودكاست وواصل القراءة البودكاست تغيير بسيط (A Simple Change) تغيير بسيط: ما علاقة سلة مشترياتك بتغير المناخ؟ الحلقات البودكاست نهاية

ويسمح بند في القانون النيبالي بإطلاق سراح السجناء الذين أظهروا حسن السلوك وأمضوا 75٪ من فترة سجنهم.

وقالت وكالة فرانس برس إن الحكم نص على أن "إبقائه في السجن بشكل مستمر لا يتماشى مع حقوق السجين الإنسانية"، ويشير إلى العلاج المنتظم لأمراض القلب كعامل آخر في إطلاق سراحه. ويقول محاميه إنه يمكن الإفراج عنه يوم الخميس.

وكان سوبراج على صلة بأكثر من 20 جريمة قتل بين عامي 1972 و 1982، تم فيها تخدير الضحايا أو خنقهم أو ضربهم أو حرقهم.

وأُطلق عليه لقب "الثعبان" أو "قاتل البيكيني" بسبب موهبته في التنكر وقدرته على الهروب من السجن واستهداف الشابات. ودار حوله لاحقًا مسلسل ناجح لكل من بي بي سي ونتفلكس صدر عام 2020.

وقبل إدانته مرتين في كاتماندو، كان سوبراج قد أمضى بالفعل عقدين في السجن في الهند بتهمة تسميم حافلة محملة بالسياح الفرنسيين.

وخلال ذلك الوقت تمكن من الفرار من السجن لفترة وجيزة عن طريق تخدير حراس السجن. وادعى في وقت لاحق أن الهروب كان حيلة لتمديد عقوبته وتجنب تسليمه إلى تايلاند حيث كان مطلوباً لارتكاب خمس جرائم قتل أخرى.