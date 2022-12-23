عاصفة شتوية "خطرة" تجتاح الولايات المتحدة وكندا وإلغاء آلاف الرحلات الجوية

قبل ساعة واحدة

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حذر الخبراء من أن درجات حرارة المنخفضة التي تسبب الفوضى في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا يمكن أن تؤدي إلى عضة الصقيع على المناطق غير المغطاة من الجلد في غضون خمس إلى 10 دقائق فقط.

وأدت عاصفة شتوية قوية في القطب الشمالي إلى تحذيرات لأكثر من 135 مليون شخص من سوء الأحوال الجوية في عطلة نهاية الأسبوع قبل فترة السفر الأكثر ازدحامًا في العام.

وتمتد التحذيرات من الساحل الشرقي إلى الساحل الغربي وتصل إلى الجنوب حتى الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك وفلوريدا.

وألغت المطارات الرئيسية آلاف الرحلات الجوية مع اشتداد العاصفة.

ويقول خبراء الأرصاد إن موجة البرد قد تتسبب في أبرد عيد ميلاد منذ عقود.

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وقالت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية إن درجات الحرارة قد تصل إلى -45 درجة مئوية بحلول نهاية هذا الأسبوع في بعض أجزاء البلاد.

وحذروا من أنه في بعض المناطق مثل مدينة دي موين بولاية آيوا ستشكل قضمة الصقيع خطرًا كبيرًا.

ويقول خبراء الأرصاد الجوية إن العاصفة الشتوية قد تتحول إلى "إعصار قنبلة" بحلول يوم الجمعة.

وإعصار القنبلة هو مصطلح يطلق على العاصفة المتفجرة التي تشتد بسرعة، مع انخفاض ضغط الهواء المركزي بما لا يقل عن 24 مليبار في غضون 24 ساعة.

وقال الرئيس جو بايدن في إفادة بالبيت الأبيض يوم الخميس "هذا ليس مثل يوم ثلجي، كأيام الجليد عندما كنت طفلا. هذا شيء خطير".

ومن المتوقع أن تتسبب الكتلة الهوائية القطبية الشمالية في هبوب رياح قوية ودرجة حرارة تصل إلى -9.4 درجة مئوية في إل باسو، تكساس، حيث ينام المهاجرون غير الشرعيين القادمين حديثًا في شوارع المدينة.

وتسببت العاصفة بالفعل في الكثير من الضرر من كولورادو إلى وايومنغ، وشمال مينيسوتا.

في ولاية ساوث داكوتا ، قال مدير الطوارئ، روبرت أوليفر، إن العمال كانوا يحاولون إخلاء الطرق التي يبلغ ارتفاع الثلوج فيها حوالي 10 أقدام (3 أمتار) في بعض المناطق.

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وقال أوليفر إن السلطات لم يكن لديها ما يكفي من المعدات، وفي إحدى الحالات تعين وقف إنقاذ الأشخاص الذين تقطعت بهم السبل في منازلهم حيث تجمد السائل الهيدروليكي في المعدات الثقيلة.

وبالإضافة إلى العاصفة نفسها، هناك مخاوف من انقطاع التيار الكهربائي، ودعت بعض شركات الكهرباء العملاء بالفعل على إيقاف منظمات الحرارة الخاصة بهم.

وأعلنت حاكمة ولاية نيويورك كاثي هوشول حالة الطوارئ تحسبا للعاصفة.

وقالت إن خطر الفيضانات والاختناقات الجليدية "سيحدثان الكثير من الخراب في مجتمعنا". وتحدث اختناقات الجليد عندما تسد قطع كبيرة من الجليد تدفق أحد الأنهار ويمكن أن تتسبب في حدوث فيضانات.

كما أعلن حكام كنتاكي ونورث كارولينا ووست فرجينيا وجورجيا وأوكلاهوما حالات الطوارئ، بينما أعلنت ولاية ويسكونسن "حالة طوارئ للطاقة".

وصف حاكم ولاية أوهايو، مايك ديواين، الطقس بأنه "وضع فريد وخطير"، خاصة وأن الناس يسافرون ليكونوا مع عائلاتهم وأصدقائهم في عيد الميلاد.

ومن المتوقع أن تشهد فلوريدا أبرد أعياد الميلاد منذ 30 عامًا.

ووصفت هيئة الأرصاد الأمر بأنه حدث طقس شتوي "يحدث مرة واحدة في جيل"، قائلة يوم الخميس إن "رياحا تهدد الحياة" ستضرب الساحل الشرقي يوم الجمعة.

في ولاية كولورادو، انخفضت درجات الحرارة إلى مستوى قياسي منخفض بلغ -9 فهرنهايت من 42 فهرنهايت يوم الخميس

وسجلت مدينة شايان، وايومنغ، رقماً قياسياً لأكبر انخفاض في درجة الحرارة لمدة ساعة واحدة، بعد الانتقال من 43 درجة فهرنهايت إلى 3 درجات فهرنهايت في غضون 30 دقيقة. وفي أماكن أخرى من الولاية، انخفضت درجات الحرارة إلى -35 درجة فهرنهايت

سجلت لاية مونتانا المجاورة انخفاضا في درجات الحرارة يصل إلى ما يقرب من 12 درجة

في شيكاغو، التحذير من عاصفة شتوية ساري المفعول حتى يوم السبت، مصحوبًا بثلوج غزيرة رياح التي تصل سرعتها إلى 80 كم في الساعة.

وفي كندا، تستعد مناطق كبيرة من أونتاريو وأجزاء من كيبيك أيضًا لعاصفة شتوية كبيرة من المتوقع أن تستمر خلال عطلة عيد الميلاد.

وتم بالفعل إلغاء أكثر من 5300 رحلة جوية في الولايات المتحدة يومي الخميس والجمعة، وفقًا لموقع تتبع الرحلات "فلايت أوير".

وتحسبا لاضطرابات السفر، عرضت شركات الطيران الكبرى بما في ذلك يونايتد ودلتا وأمريكان التنازل عن الرسوم للمسافرين الذين يرغبون في إعادة جدولة رحلاتهم.

وتم إغلاق الطرق على طول حدود كولورادو-وايومنغ يوم الأربعاء بسبب انعدام الرؤية تقريبًا.

ما هو قضمة الصقيع؟