قصة الطفل "أعجوبة الشطرنج" الذي حصل على حق اللجوء في أمريكا

براندون درينون

بي بي سي نيوز، واشنطن

قبل 12 دقيقة

صدر الصورة، Kayode Adewumi التعليق على الصورة، تقول الأسرة إن وضع اللجوء في الولايات المتحدة كان مصدر ارتياح كبير لها

نجح تانيتولوا "تاني" أديومي، البالغ من العمر 8 سنوات، في تحقيق الفوز في بطولة ولاية نيويورك للشطرنج بينما كان يعيش في مأوى للمشردين.

لقد صعد إلى النجومية الوطنية بذلك الأداء المبهر، والذي شهد فوزه على 73 من أفضل لاعبي الشطرنج في فئته العمرية .

وقد جاء نجاحه في عام 2019 بعد أقل من عامين من وصوله إلى الولايات المتحدة بعد أن فرت عائلته من جماعة بوكو حرام الإسلامية المتشددة وغادرت موطنها في نيجيريا.

وقال كايود أديومي، والد تاني، لبي بي سي: "لقد هربنا برحمة الرب".

وأضاف قائلا:"إن الشيء الوحيد الذي يمكننا قوله هو أننا نشكر الرب حقا".

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وقد أعلنت الأسرة هذا الأسبوع أنها حصلت على حق اللجوء من قبل حكومة الولايات المتحدة، لتختتم بذلك رحلة مثيرة دامت 5 سنوات بدأت بطريقة مرعبة.

خلال أيامهم الأخيرة في موطنهم الأصلي في نيجيريا، كان أعضاء بوكو حرام يبحثون عن كايود أديومي، والد تاني.

كان أديومي صاحب شركة طباعة، وذات يوم طلبت منه مجموعة من الرجال طباعة بعض الكتيبات الإعلامية، وعندما اكتشف أنهم أعضاء في جماعة بوكو حرام ، رفض الطلب.

بعد أيام، اقتحم أعضاء بجماعة بوكو حرام منزله بينما كان كايود أديومي بعيدا عن البيت في مهمة عمل حيث استجوبوا زوجته وولديه. وقال: "كنت قلقا للغاية".

سرعان ما خطط لهروب عائلته، وفي يونيو/حزيران من عام 2017 طاروا إلى مدينة نيويورك حيث انتقلوا إلى مأوى للمشردين، وقام بتسجيل ولديه في إحدى المدارس.

ثم وجد تاني، الذي يبلغ من العمر الآن 12 عاما، لعبة الشطرنج.

وقال تاني لبي بي سي في مقابلة عبر الهاتف: "أعتقد أن اللعبة إبداعية للغاية، أحب الإستراتيجية والإبداع".

صدر الصورة، Kayode Adewumi التعليق على الصورة، استحوذ تانيتولوا "تاني" أديومي على الاهتمام الوطني بعد فوزه في نيويورك

ظلت الأسرة في مأوى المشردين بينما كانت تدعم طموح ابنها في أن يصبح خبيرا في الشطرنج. وقد عمل كايود أديومي في غسل الصحون بينما عملت زوجته أولوواتوين في التنظيف.

ثم حقق تاني ذلك الفوز الشهير في بطولة ولاية نيويورك، وحظي بالاهتمام الوطني.

وقد جمع موقع إلكتروني تبرعات للعائلة بلغت أكثر من 200 ألف دولار، كما قام متبرع مجهول بدفع إيجار عام كامل لشقة من غرفتي نوم للأسرة.

وفي عام 2021 ، تنافس تاني في بطولة شطرنج في ولاية كونيتيكت وفاز بكل مباراة خاضها ليصبح واحدا من أصغر الأساتذة في تاريخ اتحاد الشطرنج الأمريكي.

وتعيش الأسرة الآن في شقة في شرق مانهاتن، وتقول إن وضع اللجوء الذي حصلت عليه كان مصدر ارتياح كبير. وقال أديومي: "نحن سعداء للغاية، ونشكر الرب حقا على أن عملية اللجوء تمت بنجاح".

لقد بدأ أديومي وظيفة جديدة كوكيل عقارات يحمل ترخيصا بممارسة هذه المهنة، بينما يفوز تاني بعدد متزايد من جوائز الشطرنج.

لكن ذلك لا يكفي بالنسبة للطفل البالغ من العمر 12 عاما.