حريق يلتهم دارا للمسنين غير قانونية في سيبيريا شرقي روسيا

قبل 41 دقيقة

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، دار رعاية المسنين الخاصة التي التهمتها النيران كانت تعمل بشكل غير قانوني، بحسب مسؤولين روسيين

لقي ما لا يقل عن 20 شخصا مصرعهم وأصيب ستة آخرون بجروح، في حريق التهم دارا للمسنين بمدينة كيميروفو السيبيرية.

وقال مسؤولون روسيون إن الطابق العلوي من البناء الخشبي للدار ذات الطابقين قد التهمته النيران على مدار الليل.

وتشير تقارير أوّلية إلى أن سبب الحريق هو خلل في غلايات التدفئة.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن مسؤولين القول إن دار رعاية المسنين الخاصة التي التهمهتا النيران كانت تعمل بشكل غير قانوني.

وتم الاستعانة بالعشرات من رجال الإطفاء الذين تمكنوا في وقت مبكر من صباح السبت من إطفاء الحريق.

وقال حاكم المنطقة إن المرافق الشبيهة سوف تخضع للتفتيش منذ الآن. وجرى بالفعل فتْح تحقيق جنائي في الحادث.

ونقلت وكالة تاس عن مسؤولين في جهاز المطافئ بالمنطقة القول إن هناك عددا من الدور غير المسجلة لرعاية المسنين تعمل في أنحاء روسيا. ومن ثمّ يتم اعتبارها عقارات خاصة فلا تخضع للتفتيش الخاص بالأمان من الحرائق.