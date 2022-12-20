دونالد ترامب: لجنة التحقيق البرلمانية توصي بتوجيه اتهامات جنائية للرئيس الأمريكي السابق

ماكس ماتزا

بي بي سي نيوز

قبل 38 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، اقتحم أنصار ترامب مقر الكونغرس الأمريكي في السادس من يناير/ كانون الثاني 2021

قالت لجنة التحقيق في اقتحام الكونغرس، المسؤولة عن التحقيق في أحداث الشغب التي شهدها مقر الكونغرس الأمريكي في السادس من يناير/ كانون الثاني العام الماضي، إن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ينبغي أن توجه إليه اتهامات جنائية منها التمرد.

وصوتت لجنة الكونغرس، التي يقودها الديمقراطيون، لصالح توجيه وزارة العدل الأمريكية اتهامات لترامب.

واقتحم أنصار ترامب مبنى الكونغرس في السادس من يناير/ كانون الثاني 2021، في محاولة لوقف جلسة التصديق على نتائج الانتخابات واعتماد جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة.

وأصدر الرئيس الأمريكي السابق، الذي ينفي تماما أن يكون قد ارتكب أي مخالفة، بيانا هاجم فيه اللجنة ووصفها بأنها "محكمة صورية".

وبعد 18 شهرا من التحقيقات في أحداث الشغب، أوصت لجنة مجلس النواب في اجتماعها الأخير بتوجيه أربعة اتهامات لترامب هي

التحريض على التمرد والمساعدة عليه

عرقلة إجراءات رسمية

التآمر والاحتيال ضد الولايات المتحدة

التآمر للإدلاء بإفادات كاذبة

رغم ذلك، لا يوجد ما يجعل وزارة العدل - التي تقرر النيابة العامة التابعة لها ما إذا كانت تلك الاتهامات ستوجه لترامب أم لا - ملزمة بتنفيذ توصيات لجنة التحقيق في اقتحام الكونغرس.

ومع أن إجراءات اللجنة تُعد رمزية في المقام الأول، وصف رئيسها الاتهامات المقترحة بـأنها "خارطة طريق للعدالة".

ورفض متحدث باسم وزارة العدل الأمريكية التعليق على توصيات اللجنة.

وقال عضو الكونغرس الأمريكي الديمقراطي عن ولاية ميريلاند جامي راسكين، العضو في اللجنة: "التمرد عصيان أُعلن ضد السلطة في الولايات المتحدة".

وأضاف: "إنها جريمة فيدرالية خطيرة ومذكورة في الدستور".

وتتكون اللجنة البرلمانية المنوطة بالتحقيق من سبعة أعضاء ديمقراطيين واثنين من الحزب الجمهوري، والتي أصدرت يوم الاثنين الماضي ملخصا أوليا، مكونا من 161 صفحة، لتقريرها الشامل.

واتهمت اللجنة ترامب "بالتآمر مع عدة أطراف" من أجل تعطيل إنفاذ إرادة الناخبين الأمريكيين على مدار الفترة التي سبقت أعمال الشغب وأثناء القيام بتلك الأعمال.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، أًدرت حملة ترامب الانتخابية بيانات وصفت فيه التحقيق في "هجوم الكونغرس" بأنه "محكمة عرفية"

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واستندت اللجنة في قراراتها إلى أن ترامب عمل على نشر مزاعم كان يعلم بأنها غير صحيحة عن الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020 قبل أن يبدأ ممارسة ضغوط على وزارة العدل ونائبه، مايك بنس، للمساعدة في قلب الحقائق التي أشارت إليها نتائج الانتخابات، والتي تتضمن هزيمته.

كما اتهمت اللجنة ترامب بأنه حرض على أعمال شغب في مقر الكابيتول في إطار محاولة أخيرة للحيلولة دون الانتقال السلمي للسلطة إلى الرئيس المنتخب جو بايدن.

ومن المقرر أن يصدر التقرير الكامل للجنة التحقيق البرلمانية، الذي يتكون من مئات الصفحات، الأربعاء.

ونشرت اللجنة مقطع فيديو جديدا من شهادة معاونة ترامب هوب هيكس وهي تقول إنها حذرت الرئيس الأمريكي السابق من إنه حال استمرار نشره مزاعم كاذبة هو وفريقه، فقد يؤدي ذلك إلى "تدمير تركته". وأضافت أن ترامب تجاهل تحذيرها.

وقالت أثناء شهادتها إن "الرئيس الجمهوري قال شيئا على غرار 'لن يأبه أحد بتركتي إذا خسرت، لذلك لن يكون ذلك مهما على الإطلاق. الشيء الوحيد المهم هو الفوز".

كما اتهمت اللجنة الابنة الكبرى للرئيس السابق ومعاونته السابقة إيفانكا ترامب بأنها لم تكن "صريحة أثناء التحقيقات".

وأشارت أيضا إلى أن ابنة ترامب الكبرى ومديرة المكتب الصحفي في البيت الأبيض كايلي ماكيناني "تظاهرتا بعدم القدرة على تذكر مشكلات محددة، أو أن شهادتيهما لم تتمتعا بالقدر الكافي من الصراحة والمباشرة".

وأصدرت الحملة الانتخابية لترامب، التي انطلقت الشهر الماضي، بيانا تتهم فيه اللجنة بإجراء "محاكمات صورية مدعومة من أنصار حركة 'نيفر ترامب' الذين يمثلون وصمة في تاريخ هذا البلد".

وأَضاف البيان أن "هذه المحكمة الصورية ليست إلا غطرسة مهينة لذكاء الأمريكيين وتسخر من الديمقراطية".

وأشارت اللجنة إلى أنها سوف تحيل أربعة من أعضاء الكونغرس الجمهوريين إلى لجنة القيم، بينهم الزعيم الجمهوري كيفين ماكارثي، لعدم انصياعهم لتعليمات اللجنة.

وقال رئيس اللجنة بيني طومسون: "إذا كنا نريد الحفاظ على القوانين والديمقراطية، لا يمكن السماح لذلك بأن يتكرر مرة ثانية".

وأضاف: "إذا ضاع الإيمان، ضاعت الديمقراطية. ودونالد ترامب أضاع الإيمان".