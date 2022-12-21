زيلينسكي في واشنطن: الرئيس الأوكراني يتوجه إلى الولايات المتحدة في أول رحلة خارجية

قبل 41 دقيقة

صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، هذه أول زيارة خارجية للرئيس الأوكراني.

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إنه في طريقه إلى واشنطن حيث سيلتقي بالرئيس الأمريكي، جو بايدن، الأربعاء.

وهذه هي أول رحلة خارجية له منذ غزو روسيا في فبراير/شباط.

وأكد البيت الأبيض الرحلة، مضيفا أن واشنطن ستزود أوكرانيا ببطاريات صاروخ باتريوت، مما يزيد بشكل كبير من قدرة الدفاع الجوي للبلاد.

وسيخاطب زيلينسكي الكونغرس ويعقد عددا من الاجتماعات.

وكتب الرئيس الأوكراني على تويتر: "في طريقي إلى الولايات المتحدة لتعزيز المرونة والقدرات الدفاعية لأوكرانيا".

ويستضيف زيلينسكي بانتظام قادة أجانب في العاصمة كييف، كما زار القوات في جميع أنحاء أوكرانيا.

وتحدث الرئيس الأوكراني بشكل متكرر إلى زعماء العالم عبر الهاتف، وعبر الفيديو - ويتم ذلك غالبا من مكتبه في كييف.

لكن الزيارة المفاجئة لدولة أجنبية هي الأولى منذ بدء الحرب، وتشير أيضا إلى أهمية علاقة أوكرانيا بالولايات المتحدة، التي أدت دورا رائدا في تقديم الدعم العسكري.

وسيمكن نظام صواريخ باتريوت الجديد، الذي وعدت به الولايات المتحدة أوكرانيا من حماية بنيتها التحتية من الهجمات الروسية. ولطالما طالب المسؤولون الأوكرانيون الغرب بأنظمة دفاع جوي أكثر قوة.

وتستهدف روسيا قطاع الطاقة الأوكراني، حيث بات الملايين يعيشون في ظلام في الشتاء، ويعانون من درجات حرارة دون الصفر بعدة درجات.

وأكد البيت الأبيض أيضا، في إيجازه قبل زيارة زيلينسكي، حزمة جديدة بنحو ملياري دولار من المساعدات الأمنية لأوكرانيا.

ويجري العمل حاليا للمضي قدما في مشروع قانون من شأنه أن يمنح أوكرانيا أكثر من 40 مليار دولار في شكل تمويل إضافي مع اقتراب عام 2023.

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، بوتين منح بعض القادة ميداليات.

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وتعد الولايات المتحدة أكثر الدول التزاما بالإنفاق الإجمالي على الدعم العسكري المباشر لكييف منذ بداية الصراع.

وطالب الرئيس زيلينسكي بالمزيد من الأموال، قائلا إن التكلفة الشهرية للدفاع عن أوكرانيا تبلغ حوالي 5 مليارات دولار.

وتأتي زيارته لواشنطن بعد يوم من زيارة غير معلنة لمدينة باخموت على خط المواجهة، حيث تخوض القوات الأوكرانية والروسية معركة شرسة استمرت لأشهر.

وقالت الرئاسة إنه التقى بالجنود وسلم مكافآت لهم.

وكانت الزيارة استعراضا مهما للتحدي، وإظهارا لدعم القوات الأوكرانية المشاركة في بعض من أشرس المعارك في الأسابيع الأخيرة.

وأعطى الجنود زيلينسكي العلم الأوكراني مع توقيع أسمائهم عليه، وطلبوا منه تسليمه إلى الرئيس بايدن والكونغرس الأمريكي، في لحظة التقطتها الكاميرات.

ومنح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في نفس اليوم، ميداليات داخل الكرملين لشخصيات مشاركة في الغزو الروسي.

ويقدر الجيش الأمريكي أن نحو 100000 جندي روسي و100000 أوكراني على الأقل قتلوا أو جرحوا منذ غزو روسيا لأوكرانيا في 24 فبراير/شباط، إلى جانب مقتل حوالي 40000 مدني.