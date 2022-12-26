روسيا وأوكرانيا: هجوم بطائرة مسيرة على قاعدة جويةروسية يخلف ثلاثة قتلى

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قالت موسكو إن هجوما بطائرة بدون طيار على قاعدة إنجلز في جنوب روسيا أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص.

وأسقطت الدفاعات الجوية الروسية الطائرة، لكن حطامها المتساقط تسبب في وقوع إصابات في الهجوم الذي وقع ليلا.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، اتهمت روسيا أوكرانيا بشن هجوم مماثل على المطار، الذي كان موطن قاذفات استراتيجية.

وتقع قاعدة إنجلز على بعد حوالي 500 كيلومتر شمال شرق الحدود الأوكرانية.

ولم يعلق الجيش الأوكراني رسميا على الهجمات، لكن ستيف روزنبرغ، محرر روسيا في بي بي سي، قال إن الحادث الأخير سيكون محرجا للسلطات الروسية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن دفاعاتها الجوية أسقطت الطائرة الأوكرانية بدون طيار التي كانت تحلق على ارتفاع منخفض في حوالي الساعة 01:35 بالتوقيت المحلي يوم الاثنين.

وأضافت أن ثلاثة جنود روس لقوا حتفهم متأثرين بجروح نجمت عن حطام طائرة مسيرة.

وأعرب رومان بوسارجين، حاكم ساراتوف، عن تعازيه لأسر الجنود وأصدقائهم، وقال إنه "لا يوجد أي تهديد على الإطلاق للسكان" في بلدة إنجلز نفسها.

ونشر مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي، في وقت سابق، مقاطع فيديو يمكن فيها سماع أصوات الانفجارات وصفارات الإنذار في مطار إنجلز.

وكان قد قتل في الهجوم السابق، الذي أبلغ عنه في 5 ديسمبر/كانون الأول على المطار وعلى قاعدة جوية أخرى في منطقة ريازان، ثلاثة جنود بسبب حطام طائرة أوكرانية بدون طيار، بحسب ما قالته موسكو في ذلك الوقت. ولحقت أضرار طفيفة بطائرتين.

ولم يعلق الجيش الأوكراني على الهجمات المبلغ عنها.

وتستخدم روسيا قاعدة إنجلز الجوية مرارا في تنفيذ ضربات صاروخية على أهداف مختلفة في أوكرانيا، منذ أن شنت موسكو غزوها الشامل في 24 فبراير/شباط.