بنديكتوس الـ16: تدهور حالة البابا السابق الصحية والفاتيكان يطلب الصلاة له

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التعليق على الصورة، البابا المتقاعد يعيش في دير في الفاتيكان.

طلب البابا فرنسيس من الروم الكاثوليك الصلاة من أجل سلفه بنديكتوس السادس عشر الذي قال إنه مريض للغاية.

وبحسب الفاتيكان، تدهورت صحة البابا السابق - البالغ من العمر خمسة وتسعين عاما - فجأة في الساعات القليلة الماضية.

وزار البابا فرنسيس الأربعاء بنديكتوس - الذي تنحى في عام 2013، بعد قرابة ثماني سنوات قضاها في هذا المنصب.

وقال المتحدث باسم الفاتيكان، ماتيو بروني، في بيان "حدث تدهور في الساعات القليلة الماضية بسبب تقدم العمر". وأضاف أن "الوضع في الوقت الحالي لا يزال تحت السيطرة، ويراقبه الأطباء باستمرار".

وكان بنديكتوس أول بابا يتخلى عن البابوية منذ ما يقرب من ستمئة عام.