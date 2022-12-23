ترحيل السفاح الفرنسي تشارلز سوبراج الشهير بـ "الثعبان" و "قاتل البكيني"من نيبال

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، تشارلز سوبراج كان يقضي حُكما بالسجن في نيبال منذ عام 2003

غادر السفاح الفرنسي تشارلز سوبراج، الشهير باسم "الثعبان"، نيبال بعد خروجه من السجن.

وكان سوبراج، البالغ من العمر 78 عاما، قد أدين بقتل عدد من السياح في آسيا في حقبة السبعينيات من القرن المنصرم.

وأُطلق سراح سوبراج بعد أن قضت محكمة بذلك، نظرا لتقدّمه في السن فضلا عن حُسن سلوكه.

وقضى سوبراج 19 عاما في سجن في نيبال، عقابا على قتل شخصين من أمريكا الشمالية في عام 1975.

وكان ضحايا سوبراج في معظمهم من الشابات والشبّان الغربيين المعروفين بالـ هيبيز. وكان السفاح يداهمهم في أثناء رحلاتهم في الهند وتايلاند.

وجرى ترحيل سوبراج إلى فرنسا يوم الجمعة، كما مُنع من العودة إلى نيبال لمدة لا تقل عن عشر سنوات.

وتناولت الدراما التليفزيونية قصة السفاح سوبراج، في مسلسل يحمل اسم "ذا سيربانت" أو الثعبان.

وفي وقت واحد، قضى سوبراج عقوبتَي سجن مدّة كل منهما 20 عاما في العاصمة النيبالية كاتماندو، عقابا على جريمة قتل ارتكبها في عام 1975 بحق امرأة أمريكية تُدعى كوني جو برونزيتش، وصديقتها الكندية لوران كاريير.

وكان سوبراج قد أدين في محاكمتين منفصلتين - وقعت آخرهما في عام 2014، وحُكم عليه بالسجن شديد الحراسة بعد إدانته بقتل الكندية كاريير.

لكن المحكمة العليا في نيبال أمرت بإطلاق سراح سوبراج يوم الأربعاء، بعدما نجح فريق دفاعه في التقدم بالتماس مطالبين بالعفو عنه لأسباب صحية.

وكان السفاح الفرنسي قد خضع لجراحة في القلب في عام 2017.

ويسمح القانون النيبالي بإطلاق سراح السُجناء ممن أظهروا حُسن السلوك وقضوا 75 في المئة من المدّة المحكوم بها عليهم.

وفي حوار مع الوكالة الفرنسية للأنباء، قال سوبراج قبيل مغادرته يوم الجمعة، إنه شعر بسعادة غامرة لإعطائه حريته، لكنه سيتخذ إجراء قانونيا ضد الحكومة النيبالية.

التعليق على الصورة، تشارلز سوبراج تحدث إلى الصحافة على متن طائرة بعد إطلاق سراحه

تخطى البودكاست وواصل القراءة البودكاست تغيير بسيط (A Simple Change) تغيير بسيط: ما علاقة سلة مشترياتك بتغير المناخ؟ الحلقات البودكاست نهاية

وارتبط اسم سوبراج بأكثر من 20 جريمة قتل وقعت بين عامي 1972 و1982. وكان ضحايا تلك الجرائم يتعرّضون إمّا للتخدير أو الخنق أو الضرب أو الحرق.

ولُقّب سوبراج بـ الثعبان أو بـ قاتل البكيني، نظرا لموهبته في التنكّر، وقدرته على الهرب من السجن وميله إلى استهداف النساء الشابات. وفي عام 2021، بثّت بي بي سي ومنصة نتفليكس مسلسل الثعبان الذي يتناول قصة سوبراج دراميا.

وقبل إدانته بجريمتَي القتل في كاتماندو، كان سوبراج قد قضى عشرين عاما في السجن بالهند، عقابا على تسميم مجموعة من السائحين الفرنسيين.

وفي تلك الأثناء، تمكّن سوبراج من الهرب من السجن عبر تخدير السجّانين. ثم ادّعى بعد ذلك أنه إنما فعل ذلك لتمديد فترة سجنه حتى لا يتم ترحيله إلى تايلاند حيث كان مطلوبا في خمس جرائم قتل أخرى.

وكانت السلطات في تايلاند قد أصدرت أمرا باعتقال سوبراج في منتصف حقبة السبعينيات في تُهم تتعلق بتخدير وقتل ست نساء، تمّ العثور على جثث عدد منهن على شاطئ قريب من منتجع باتايا.