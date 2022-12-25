الشرطة البريطانية تلاحق مسلحاً أطلق النار في حانة

توماس ماكينتوش

بي بي سي - لندن

قبل 14 دقيقة

التعليق على الصورة، الشرطة: عدد آخر من رواد الحانة أصيب في إطلاق النار في هذا العمل الدنيء

شرعت الشرطة البريطانية في التحقيق في جريمة قتل بعد مقتل امرأة بالرصاص في حانة بالقرب من مدينة ليفربول عشية عيد الميلاد.

واستُدعي ضباط شرطة ميرسيسايد إلى حانة لايتهاوس إن في قرية والاسي حوالي الساعة 23:50 بتوقيت غرينتش يوم السبت.

ونُقل ثلاثة رجال وامرأة مصابين بأعيرة نارية إلى المستشفى، لكن المرأة توفيت في وقت لاحق.

وقال ضابط المباحث ديف ماكوغرين إن إطلاق النار حدث في "مكان مزدحم مليء بالشباب".

وأضاف: "نعتقد أن المسلح غادر موقف سيارات الحانة في سيارة داكنة اللون - ربما كانت مرسيدس داكنة اللون - بعد وقت قصير من إطلاق النار".

وقالت الشرطة إن "عددا آخر" أصيبوا أيضا في إطلاق النار الذي وصفه قائد الشرطة بأنه عمل دنيء.

وناشد الضابط ماكوغرين كل من شاهد الحادث أن يتقدم للإدلاء بشهادته.

وأضاف "التحقيق لا يزال في مراحله المبكرة جدا ونحن نتفهم أنه من المروّع والمدمّر حقا أن يقع حادث مثل هذا قبل عيد الميلاد بقليل".

وأردف "لدينا عدد من الضباط في قرية والاسي يجرون تحقيقات موسعة لفهم ما حدث بالضبط واتخاذ إجراءات فورية".

وأوضح ماكوغرين "قدمت امرأة حياتها بشكل مأساوي في عيد الميلاد بينما يتلقى العديد من الأشخاص العلاج في المستشفى، قلوبنا وتعازينا مع أسرة الضحية".