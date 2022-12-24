طالبان في أفغانستان: الشرطة تستخدم خراطيم المياه لتفريق مظاهرة للنساء ضد حرمانهن من التعليم الجامعي

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، Supplied التعليق على الصورة، تم تفريق المحتجات باستخدام خرطوم مياه

استخدم رجال الشرطة في حكومة طالبان خراطيم المياه لتفريق مجموعة من النساء المحتجات على الحظر المفروض على ارتياد الطالبات للجامعة في أفغانستان.

ويظهر شريط فيديو نشر على وسائل التواصل الاجتماعي نساء يحتمين في زقاق بمدينة هيرات هرباً من تيار الماء المتدفق من الخرطوم.

وكان بالإمكان سماع العشرات من النساء اللواتي كن يشاركن في مسيرة احتجاجية وهن يرددن شعارات من بينها: "التعليم هو حقنا".

وفي أحد مقاطع الفيديو، يمكن سماع النسوة وهن يهتفن بعبارة: "عناصر طالبان جبناء"

وأكد عبد الرحمن حبيب، المتحدث باسم وزارة الاقتصاد الأفغانية، أن النساء مُنعن أيضاَ من العمل لصالح المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية.

وقال إن رسالة أرسلت إلى المنظمات غير الحكومية بفرض الحظر "حتى إشعار آخر" والسبب الذي قُدم هو أن النساء لا يلتزمن بتعاليم الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بارتدائهن للحجاب.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أشعل فرض حكومة طالبان حظراً على ارتياد الطالبات للمدرسة في مرحلة التعليم الثانوي غضباً دولياً.

وقالت طالبان إن النساء لم يكنّ يرتدين ملابس إسلامية مناسبة في الجامعة وكنّ يتفاعلن مع زملائهن الطلاب الذكور.

وقد فرض الحظر الجديد ونفذ بأثر فوري من قبل وزير التعليم العالي في حكومة طالبان ندا محمد نديم يوم الثلاثاء الماضي، حيث صدرت أوامر للجامعات الحكومية والخاصة بحظر دخول النساء إليها.

وقال الوزير نديم إن الطالبات كن يذهبن إلى الجامعات "متزينات وكأنهن ذاهبات إلى حفل زفاف".

صدر الصورة، Supplied التعليق على الصورة، نساء يشاركن في مسيرة احتجاجية على قرار حكومة طالبان بفرض حظر على ارتياد الطالبات للجامعة.

واعتقلت حكومة طالبان خمس نساء شاركن في مظاهرة احتجاجية في العاصمة الأفغانية كابل، في وقت سابق من هذا الأسبوع. كما اعتُقل ثلاثة صحفيين.

وقام حراس بمنع المئات من الطالبات من دخول الجامعات الأربعاء، أي بعد يوم واحد من الإعلان عن قرار الحظر.

وتم استبعاد الفتيات في أفغانستان بالفعل من معظم المدارس الثانوية.