صدر الصورة، Getty Images
مسيحيون يغنون أثناء قداس عيد الميلاد الصباحي في كنيسة العذراء مريم الأرثوذكسية السريانية في مدينة القامشلي السورية ذات الأغلبية الكردية في محافظة الحسكة شمال شرقي البلاد
صدر الصورة، Reuters
امرأة تحضر قداسا نهاريا في كاتدرائية سان جون في بيشاور في باكستان
صدر الصورة، EPA
امرأة تضبط عصابة رأس في سوق لمنتجات عيد الميلاد في مدينة شنغهاي الصينية
إشعال الشموع في كاتدرائية سان ألكسندر نفسكي في مدينة صوفيا في بلغاريا
عضوة في جوقة أثناء غناء ترانيم عيد الميلاد في كاتدرائية أول سانز في العاصمة الكينية نيروبي
صدر الصورة، AFP
مسيحيون يحضرون قداس منتصف الليل في كنيسة القديسة كاترينا في بيت لحم بالضفة الغربية
راهبات من بيت لحم يمسكن بالشموع أثناء المشاركة في قداس أُقيم في دير بيت جمال بالقرب من شيمش
بالقرب من مدينة أوغونجا الكينية في ريف سيايا، رجال يلطخون وجوههم بالوحل استعدادا لحضور موكب احتفال بعيد الميلاد
أسقف يقود قداس عيد الميلاد في كاتدرائية سيدة تشارترز في مدينة تشارترز شمالي فرنسا
البطريرك برثلماوس الأول بطريرك القسطنطينية المسكوني يقود قداسا في كنيسة أيا يورغي في أسطنبول في تركيا
غواص يرتدي زي سانتا كلوز أثناء إطعام الأسماك في أحد أحواض عالم البحار في أنكول أثناء الاحتفال بعيد الميلاد في مدينة جاكارتا في إندونيسيا
صدر الصورة، PA Media
رجلان يختبران درجة حرارة المياه قبل البدء في السباحة لصالح مؤسسة خيرية في بورنماوث في إنجلترا