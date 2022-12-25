احتفالات عيد الميلاد من جميع أنحاء العالم - بالصور

قداس

صدر الصورة، Getty Images

التعليق على الصورة،

مسيحيون يغنون أثناء قداس عيد الميلاد الصباحي في كنيسة العذراء مريم الأرثوذكسية السريانية في مدينة القامشلي السورية ذات الأغلبية الكردية في محافظة الحسكة شمال شرقي البلاد

إمرأة باكستانية

صدر الصورة، Reuters

التعليق على الصورة،

امرأة تحضر قداسا نهاريا في كاتدرائية سان جون في بيشاور في باكستان

صدر الصورة، EPA

التعليق على الصورة،

امرأة تضبط عصابة رأس في سوق لمنتجات عيد الميلاد في مدينة شنغهاي الصينية

صدر الصورة، Reuters

التعليق على الصورة،

إشعال الشموع في كاتدرائية سان ألكسندر نفسكي في مدينة صوفيا في بلغاريا

صدر الصورة، Reuters

التعليق على الصورة،

عضوة في جوقة أثناء غناء ترانيم عيد الميلاد في كاتدرائية أول سانز في العاصمة الكينية نيروبي

صدر الصورة، AFP

التعليق على الصورة،

مسيحيون يحضرون قداس منتصف الليل في كنيسة القديسة كاترينا في بيت لحم بالضفة الغربية

صدر الصورة، Reuters

التعليق على الصورة،

راهبات من بيت لحم يمسكن بالشموع أثناء المشاركة في قداس أُقيم في دير بيت جمال بالقرب من شيمش

صدر الصورة، Reuters

التعليق على الصورة،

بالقرب من مدينة أوغونجا الكينية في ريف سيايا، رجال يلطخون وجوههم بالوحل استعدادا لحضور موكب احتفال بعيد الميلاد

صدر الصورة، Getty Images

التعليق على الصورة،

أسقف يقود قداس عيد الميلاد في كاتدرائية سيدة تشارترز في مدينة تشارترز شمالي فرنسا

صدر الصورة، Getty Images

التعليق على الصورة،

البطريرك برثلماوس الأول بطريرك القسطنطينية المسكوني يقود قداسا في كنيسة أيا يورغي في أسطنبول في تركيا

صدر الصورة، Reuters

التعليق على الصورة،

غواص يرتدي زي سانتا كلوز أثناء إطعام الأسماك في أحد أحواض عالم البحار في أنكول أثناء الاحتفال بعيد الميلاد في مدينة جاكارتا في إندونيسيا

صدر الصورة، PA Media

التعليق على الصورة،

رجلان يختبران درجة حرارة المياه قبل البدء في السباحة لصالح مؤسسة خيرية في بورنماوث في إنجلترا