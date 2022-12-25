فرق الإنقاذ تبحث عن متزلجين مفقودين إثر انهيار ثلجي في النمسا

جاك بيرغيس

بي بي سي نيوز

قبل 15 دقيقة

صدر الصورة، APA/AFP via Getty Images التعليق على الصورة، خدمات الطوارئ تعمل بالقرب من موقع حدوث الانهيار الثلجي

تواصل فرق الانقاذ في النمسا البحث عن متزلجين انقطع الاتصال بهما في أعقاب انهيار ثلجي.

وكانت الشرطة النمساوية قالت في البداية إن انهياراً ثلجياً دفن 10 أشخاص على الأقل في منتجع للتزلج على الجليد غربي البلاد.

بيد أن مسؤولين قالوا لاحقا أن ستة أشخاص تمكنوا من النجاة من الانهيار الثلجي ونقل اثنان آخران إلى مستشفيات محلية لمعالجتهما.

ومن المعروف أن الانهيارات الثلجية أمر شائع في النمسا. وستواصل فرق الانقاذ بحثها حتى العثور على كل الاشخاص الذين كانوا في منتجع "ليك- زيورز.

وقال مسؤولون إن حوالي 100 شخص يشاركون في عملية البحث، التي تشمل أيضاً العديد من الطائرات المروحية وفرق الانقاذ المزودة بالكلاب.

وكانت قد صدرت تحذيرات من وقوع انهيارات ثلجية في المنطقة خلال عطلة عيد الكريسماس في نهاية الأسبوع.

وقد وقع الانهيار الثلجي في حوالي الساعة الثالثة عصراً بالتوقيت المحلي (الرابعة بتوقيت غرينتش) على ارتفاع 2,700 متر.

وأفادت وكالة الصحافة النمساوية أن فرق الانقاذ طلبت تزويدها بمصابيح تثبت على الرأس لكي يتواصل البحث خلال الليل.

ونقلت الوكالة عن بلدية "ليك" قولها: "إننا نقوم بكل ما في وسعنا من أجل انقاذ المتحمسين للرياضات الشتوية".

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