فيروس كورونا: الصين تنهي الحجر الصحي للمسافرين ابتداء من الشهر المقبل

فرانسيس ماو

بي بي سي نيوز

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، لن يضطر الأشخاص الذين يدخلون الصين إلى الخضوع للحجر الصحي اعتبارا من 8 يناير/كانون الثاني 2023

قال مسؤولون إن الصين ستلغي الحجر الصحي للمسافرين القادمين إليها اعتبارا من 8 يناير/كانون الثاني، وهو ما يمثل أكبر تحول في سياسة منع انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وبعد ثلاث سنوات من إغلاق الحدود، سيؤدي ذلك إلى إعادة فتح البلاد فعليا لأولئك الذين لديهم تأشيرات عمل ودراسة، أو يسعون لزيارة الأسرة.

لكنه يأتي في الوقت الذي تكافح فيه الصين انتشار الفيروس الشرس في أعقاب رفع القيود.

وتزعم تقارير أن المستشفيات مكتظة بمرضى كوفيد وأن المسنين يموتون من جرائه.

والعدد الحقيقي، أي عدد الحالات اليومية والوفيات، غير معروف حاليا لأن المسؤولين توقفوا عن إصدار بيانات كوفيد.

وأبلغت بكين عن نحو 4 آلاف إصابة جديدة بكوفيد يوم الجمعة، ولم تحدث وفيات لأربعة أيام متتالية الأسبوع الماضي. وقالت يوم الأحد إنها ستتوقف تماما عن نشر أرقام الحالات اليومية.

لكن شركة البيانات الصحية البريطانية "إيرفينيتي" قدّرت أن الصين تشهد أكثر من مليون إصابة و 5 آلاف حالة وفاة في اليوم، وفقا لرويترز.

والصين هي آخر اقتصاد متقدم كبير في العالم ينتقل إلى "العيش مع كوفيد". التخلي عن ما يسمى بمقاربة "صفر كوفيد"، التي جعلت المواطنين يشعرون بالضجر من القيود والاختبارات المتكررة.

وقد انفجر الاستياء من هذه السياسة في احتجاجات عامة نادرة ضد الرئيس شي جينبينغ في نوفمبر/تشرين الثاني، مما أدى إلى إسقاط السلطات لقواعد كوفيد بعد بضعة أسابيع فقط.

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تظل الحدود المغلقة آخر قيد رئيسي. منذ مارس/آذار 2020، كان على أي شخص يدخل الصين الخضوع للحجر الصحي الإلزامي في منشأة حكومية، لمدة تصل إلى ثلاثة أسابيع في المرة الواحدة.

وتم تقليص ذلك مؤخرا إلى خمسة أيام.

لكن يوم الإثنين، أعلنت لجنة الصحة الوطنية أنه سيتم تخفيض تصنيف كوفيد رسميا إلى مرض معد من الفئة ب في 8 من الشهر المقبل.

وهذا يعني أنه سيتم إلغاء الحجر الصحي، على الرغم من أن المسافرين القادمين سيظلون بحاجة إلى إجراء اختبار الإصابة، وسيتم أيضا إلغاء الحد الأقصى لعدد الرحلات المسموح بها إلى الصين يوميا.

وقالت السلطات إنها ستعمل أيضا على "تحسين" ترتيبات التأشيرة للأجانب الراغبين في القدوم إلى الصين للعمل والدراسة، فضلا عن الزيارات العائلية ولم الشمل.

من غير الواضح ما إذا كان ذلك يشمل تأشيرات السياحة، لكن المسؤولين قالوا إن برنامجا تجريبيا سيتم تشغيله لسفن الرحلات البحرية الدولية.

ولقيت القواعد الجديدة ترحيبا لدى العديد من الصينيين الذين سيتمكنون الآن من السفر إلى الخارج مرة أخرى. أبلغت مواقع حجز الرحلات الجوية المحلية عن ارتفاع في حركة الزيارة في غضون ساعات من الإعلان.

لكن آخرين أعربوا عن غضبهم من الحرية المفاجئة بعد سنوات من القيود.

"أنا سعيدة بذلك ولكني عاجزة عن الكلام أيضا. إذا كنا نفعل هذا (إعادة الفتح) على أي حال، فلماذا يجب أن أعاني من جميع اختبارات كوفيد اليومية وعمليات الإغلاق هذا العام"؟ قالت راشيل ليو، التي تعيش في شنغهاي.

وأضافت أنها تحملت ثلاثة أشهر من الإغلاق في أبريل/نيسان، لكن كل فرد في عائلتها تقريبا أصيب بالفيروس في الأسابيع الأخيرة.

وأشارت إلى أن والديها وأجدادها وشريكها، الذين يعيشون في ثلاث مدن مختلفة في شيان وشانغهاي وهانغتشو، أصيبوا جميعا بالحمى الأسبوع الماضي.

رغم ذلك، أعرب آخرون عن مخاوفهم بشأن إعادة فتح الحدود حتى مع وصول حالات الإصابة بفيروس كوفيد إلى ذروتها في الصين.

"لماذا لا ننتظر حتى تمر هذه الموجة حتى نفتح؟ إن العاملين في المجال الطبي مرهقون بالفعل، وكبار السن لن ينجوا من إصابتين في شهر واحد"، هذا ما قاله أحد التعليقات التي نالت إعجاب الجميع على موقع ويبو.

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، تعمل المستشفيات، كهذا المستشفى في شنغهاي، تحت ضغط موجة كوفيد

ويقول الناس في مدن مثل بكين وشنغهاي، التي تعاني من درجات حرارة باردة في الشتاء، إن أدوية الإنفلونزا والبرد تنفد لديهم ويطلبون المساعدة الطبية للأقارب المرضى.

وأصدر الرئيس شي، الإثنين، أول تصريحاته بشأن التغييرات، داعيا المسؤولين إلى فعل ما هو "ممكن" لإنقاذ الأرواح. ونقلت وسائل الإعلام الحكومية عنه قوله إن البلاد تواجه وضعا جديدا مع السيطرة على الوباء، وتحتاج إلى استجابة أكثر استهدافا.