بالصور: المملكة المتحدة في عام 2022

التعليق على الصورة،

مهاجرون ينزلون من قارب نجاة على شاطئ دونغينيس بعد أن تم القبض عليهم أثناء محاولتهم عبور القنال الإنجليزي. وبموجب الخطط الحكومية الجديدة التي أعلنت في أبريل/نيسان الماضي، كان من المقرر ترحيل بعض طالبي اللجوء الذين عبروا القنال إلى المملكة المتحدة إلى رواندا. كان من المقرر أن تغادر الرحلة الأولى في 15 يونيو/حزيران، وهو اليوم الذي التقطت فيه هذه الصورة، لكن القضاء منع ذلك.