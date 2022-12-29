بالصور: المملكة المتحدة في عام 2022

مجموعة مختارة من أقوى الصور التي التقطها مصورو وكالات الأنباء في جميع أنحاء المملكة المتحدة هذا العام.
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بدأ العام بقول رئيس الوزراء آنذاك بوريس جونسون إن الأشخاص الذين اعتقدوا أن وباء كورونا انتهى كانوا "مخطئين للغاية"، حيث تجاوز عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في المملكة المتحدة 200 ألف للمرة الأولى مع انتشار متحور أوميكرون.
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في 30 يناير/كانون الثاني، شارك أقارب الذين قُتلوا في يوم الأحد الدامي في سلسلة من الفعاليات لإحياء الذكرى الخمسين لليوم الذي قُتل فيه 13 شخصا بالرصاص عندما فتح جنود النار على متظاهري الحقوق المدنية في ديري بأيرلندا الشمالية.
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الأمواج تضرب جدار المرفأ في بورثكاول، ويلز، خلال عاصفة يونيس في 18 فبراير/شباط. كانت المناطق الساحلية في جنوب غربي إنجلترا وجنوبي ويلز، إلى جانب جنوب شرقي إنجلترا، في حالة تأهب بعد إصدار تحذيرات من خطورة الأحوال الجوية السيئة.
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أظهر متظاهرون في لندن وحول العالم دعمهم لأوكرانيا بعد أن شنت القوات الروسية هجوما على البلاد، حيث أطلقت الصواريخ على المدن والأهداف العسكرية.
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عاد المواطنان البريطانيان من أصل إيراني نازانين زاغاري راتكليف وأنوشة عاشوري إلى المملكة المتحدة بعد إطلاق سراحهما من إيران. كانت زاغاري راتكليف محتجزة في إيران منذ عام 2016، بتهمة التآمر للإطاحة بحكومة البلاد، وهو ما نفته. واعتقل عاشوري في عام 2017 واتهم بالتجسس، وهو الادعاء الذي نفاه.
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راقصتان أثناء إحدى البروفات، بينما يستعد سيرك "بلاكبول تاور" لإعادة الافتتاح بعد تجديده بتكلفة بلغت مليون جنيه إسترليني. يعد هذا السيرك هو الأقدم في العالم، حيث أنشيء في عام 1894.
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أصبح الصليب على جبل "ذا تشيفين"، والذي تم تثبيته لأول مرة في أواخر الستينيات من القرن الماضي، الآن رمز الأمل في عيد الفصح، وقام أعضاء الكنيسة ومتطوعون برفعه مرة أخرى. صُنع صليب جديد في عام 2000، باستخدام الأخشاب التي تم إنقاذها من مركز أرنديل الذي تعرض للقصف في مانشستر.
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في أبريل/نيسان، أدى سوء الأحوال الجوية، وعطلات عيد الفصح، وتعليق رحلات شركة "بي آند أو فيريز"، إلى ازدحام حول ميناء دوفر، حيث علقت شاحنات الشحن ومركبات البضائع الثقيلة على الطرق.
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في نفس الشهر، وقف مقدم برامج تلفزيوني بجانب القط لاري خارج مقر رئاسة الوزراء (10 داونينع ستريت) في لندن. في ذلك الوقت، كان جونسون لا يزال مسؤولا عن البلاد، لكن تبع ذلك شهورا مضطربة واضطر إلى ترك منصبه في سبتمبر/أيلول.
عادل روني أوسوليفان الرقم القياسي المسجل باسم ستيفن هندري، وهو الحصول على سبعة ألقاب لبطولة العالم للسنوكر بفوزه 18-13 في المباراة النهائية على جود ترامب في "ذا كروسيبل" في شيفيلد في مايو/أيار.
اصطف الآلاف من مشجعي ليفربول لكرة القدم في شوارع المدينة لاستقبال الفريق والاحتفال بفوزه ببطولتي كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة في وقت سابق من الموسم، لكنه خسر المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد في باريس.
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أُقيمت احتفالات لمدة أربعة أيام بمناسبة اليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث الثانية في يونيو/حزيران. في هذه الصورة، تتابع الملكة البالغة من العمر 96 عاما القوات العائدة من احتفال "استعراض الراية"، مع أعضاء آخرين من العائلة المالكة.
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قبل مباراة المنتخب الأوكراني لكرة القدم في تصفيات كأس العالم أمام اسكتلندا على ملعب "هامبدن بارك"، نزل اللاعبون الأوكرانيون إلى أرض الملعب وهم يرتدون علم بلادهم. شهد المشجعون الزائرون البالغ عددهم 3,500 منتخب بلادهم وهو يفوز بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ويتأهل للمباراة الفاصلة في ملحق الصعود ضد ويلز في كارديف. لُعبت المباراة بينما كانت بلادهم تخوض الحرب المستمرة مع روسيا.
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غادرت السفينة البخارية "ويفرلي"، التي شيدت قبل 75 عاما، من غرينوك متوجهة إلى أروشار في 16 يونيو/حزيران، وهو نفس المسار الذي سلكته في رحلتها الأولى في عام 1947. وهذه الصورة للسفينة، التي وُصفت بأنها آخر باخرة مجداف بحرية في العالم، في بحيرة لوش لونغ في أروشار باسكتلندا.
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فاز حزب الديمقراطيون الأحرار في الانتخابات الفرعية في تيفرتون وهونيتون، ليطيح بأغلبية حزب المحافظين التي كانت تزيد على 24,000 صوت. فاز ريتشارد فورد (يمين) بمقعد ديفون بأكثر من 22,000 صوت بعد أن شهدت الدائرة تأرجحا بنسبة 30 في المئة تقريبا. ويظهر هنا مع زعيم الحزب إد ديفي (وسط).
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مهاجرون ينزلون من قارب نجاة على شاطئ دونغينيس بعد أن تم القبض عليهم أثناء محاولتهم عبور القنال الإنجليزي. وبموجب الخطط الحكومية الجديدة التي أعلنت في أبريل/نيسان الماضي، كان من المقرر ترحيل بعض طالبي اللجوء الذين عبروا القنال إلى المملكة المتحدة إلى رواندا. كان من المقرر أن تغادر الرحلة الأولى في 15 يونيو/حزيران، وهو اليوم الذي التقطت فيه هذه الصورة، لكن القضاء منع ذلك.
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قفزت سيارة زو غوانهو، سائق فريق ألفا روميو للسيارات، من على الحواجز عند الزاوية الأولى خلال سباق غراند بري البريطاني في سيلفيرستون، بعد انقلابها. نجح المسعفون في إخراجه من السيارة، وتم الإعلان عن عدم إصابته بعد إجراء فحص طبي.
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خرج عشرات الآلاف من الناس في موكب في نيوكاسل للاحتفال بمجتمع الميم. بدأ الحدث بحفل موسيقي لجمع التبرعات أعقبه مسيرة في وسط المدينة اليوم التالي.
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في يوليو/تموز، سجلت المملكة المتحدة درجات حرارة تزيد عن 40 درجة مئوية (104 فهرنهايت) لأول مرة، وهو ما كان بمثابة معاناة كبيرة للغاية بالنسبة للكثيرين. وفي ليدز، نصب اثنان من السكان مسبحا في الشارع من أجل التغلب على درجة الحرارة المرتفعة.
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أثناء وجوده في لندن، تلقى أحد أفراد حرس الملكة الماء للشرب أثناء تأدية وظيفته خارج قصر باكنغهام في لندن.
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كتب المنتخب الإنجليزي للسيدات التاريخ عندما فاز بأول بطولة كبرى لكرة القدم في نهائي دراماتيكي لكأس الأمم الأوروبية 2022 ضد المنتخب الألماني منافسه اللدود والفائز بلقب البطولة 8 مرات على ملعب ويمبلي. اللاعبة البديلة كلوي كيلي تظهر هنا وهي تسجل هدف الفوز قبل نهاية الوقت الإضافي بعشر دقائق.
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عاد كرنفال "نوتنغ هيل" إلى شوارع غرب لندن للمرة الأولى منذ عام 2019 بعد غيابه بسبب فيروس كورونا. الاحتفال، الذي يساهم فيه المجتمع بالموسيقى والرقص والطعام والشراب، متجذر في ثقافة منطقة الكاريبي، وقد بدأ في أواخر الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي.
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استمر الطقس الحار في أغسطس/آب. في هذه الصورة يعبر غزال وصغيره طريقا بعد شروق الشمس بوقت قصير، وفي الأفق تظهر معالم لندن.
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في سبتمبر/أيلول، توفيت الملكة إليزابيث الثانية، أطول ملوك المملكة المتحدة بقاء على العرش، في بالمورال عن عمر يناهز 96 عاما، بعد أن حكمت لمدة 70 عاما. وقبل الجنازة الرسمية، اصطف الآلاف في طابور لمدة تصل إلى 24 ساعة لإلقاء النظرة الأخيرة على نعش الملكة في كنيسة وستمنستر. وفي هذه الصورة، يظهر الملك تشارلز الثالث، وشقيقه وشقيقته، وهم يقفون بجانب نعش والدتهم.
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أمير وأميرة ويلز ودوق ودوقة ساسكس يزورون وندسور أثناء جنازة الملكة. وقد قضوا بعض الوقت في التحدث إلى الجماهير المحتشدة. وكان الآلاف من الناس قد تجمعوا طوال اليوم خارج قلعة وندسور قبل وصول الأمراء الأربعة.
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ألقت الأمة نظرة الوداع الأخيرة على الملكة إليزابيث الثانية في جنازة رسمية وموكب عسكري. انضم قادة العالم وملوك أجانب، إلى الملك تشارلز الثالث والعائلة المالكة في الجنازة في كنيسة وستمنستر.
صدر الصورة، Stefan Rousseau / PA Media
زعيم حزب العمال السير كير ستارمر برفقة زوجته فيكتوريا بعد خطابه في مؤتمر الحزب في ليفربول. وعد السير كير "ببداية جديدة" للمملكة المتحدة، وتعهد بالاستثمار في هيئة الخدمات الصحية الوطنية والطاقة النظيفة، و"نشر الفرص للجميع".
بعد رحيل جونسون عن رئاسة الوزراء، انتخبت ليز تراس لهذا المنصب من قبل أعضاء حزب المحافظين. لم تستمر حكومتها إلا سبعة أسابيع فقط، بعد أن أدت ميزانيتها المصغرة إلى حدوث أزمة مالية، وهو ما دفع نواب حزب المحافظين إلى إجبارها على الاستقالة. تظهر تراس في هذه الصورة مع مستشارها كواسي كوارتنغ (يسار) أثناء زيارة موقع بناء مركز طبي في برمنغهام.
صدر الصورة، Aaron Chown / PA Media
طُلب من أعضاء حزب المحافظين مرة أخرى اختيار زعيم جديد. ووقع الاختيار على ريشي سوناك. وبعد دعوته من قبل الملك تشارلز لتشكيل الحكومة، أصبح سوناك رئيس الوزراء رقم 57 في تاريخ المملكة المتحدة.
ارتفعت أسعار المواد الغذائية في المملكة المتحدة بأسرع معدل لها منذ 42 عاما، مع استمرار أزمة تكلفة المعيشة في الضغط على ميزانيات الأسر. وقال خبراء إن ارتفاع تكلفة المواد الغذائية تسارع بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا، التي عطلت إمدادات الحبوب والزيوت والأسمدة من المنطقة.
صدر الصورة، Jane Barlow / PA Media
بعد أن رفض قضاة المحكمة العليا بالإجماع حجة الحكومة الاسكتلندية بأنه يمكنها إجراء استفتاء ثان على الاستقلال، قالت الوزيرة الأولى في اسكتلندا، نيكولا ستيرجن، إنها تعتقد أنه يمكن استخدام الانتخابات العامة التالية كاقتراع فعلي على الاستقلال.
صدر الصورة، Jacob King / PA Media
تلاميذ في مدرسة رهيوبينا الابتدائية، بكارديف، يتابعون أول مباراة لمنتخب ويلز في نهائيات كأس العالم منذ 64 عاما، والتي انتهت بالهزيمة أمام إيران في مونديال قطر. تمكن الأطفال في ويلز من مشاهدة المباراة بعد أن أخبرت الحكومة الويلزية المدارس بأنه يمكن إلغاء الحصص لإتاحة الفرصة للتلاميذ لمشاهدة المباراة.
صدر الصورة، Danny Lawson / PA Media
في بارنسلي، عُرضت نسخة طبق الأصل بالحجم الطبيعي لتابوت الملك توت عنخ آمون للفنانة أماندا ستونر داخل صندوق هاتف تقليدي باللون الأحمر. يعد هذا العمل جزءا من خطة متحف بارنسلي لعرض الثقافة في أماكن غير متوقعة.