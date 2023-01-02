بنديكتوس السادس عشر: توافد الآلاف على الفاتيكان لإلقاء نظرة الوداع على البابا الراحل

قبل 35 دقيقة

صدر الصورة، Reuters

بدأ آلاف الأشخاص إلقاء نظرة الوداع على البابا السابق بنديكتوس السادس عشر في الفاتيكان.

وتوفي بنديكتوس السادس عشر عشية رأس السنة الجديدة عن عمر يناهز 95 عامًا، بعد ما يقرب من عقد من تنحيه بسبب اعتلال صحته.

وسيترأس البابا فرانسيس الجنازة التي تُقام يوم الخميس، وهي المرة الأولى التي يتولى فيها بابا مراسم دفن سلفه.

ومع بزوغ النهار في الفاتيكان، كان المودعون قد اصطفوا بالفعل في ساحة القديس بطرس أمام الفاتيكان.

وأول المنتظرين، كان الأب ألفريدو إلنار، 30 عامًا، من الفلبين. وقال إنه درس الكتابات اللاهوتية للبابا السابق وأعجب بها، وتحدث عن الفجوة التي أحدثتها وفاته.

وفي طابور الانتظار، وقفت الأخت ماريانا باتريسيفيتش، وهي راهبة من كرواتيا. وقد تحدثت عن مدى امتنانها لكل ما فعله البابا الراحل، قائلة إن كل المواد التي درستها في الجامعة تناولت وجهات نظره.

وقال الأب ريتشارد كونست، الذي قدم من الولايات المتحدة، إنه عندما يلقي نظرة الوداع على البابا، سيصلي من أجله، ولكن أيضًا من أجل معجزة لمساعدة صديق في بلاده يحتضر بسبب السرطان.

وأصبح بنديكتوس السادس عشر أول بابا يتقاعد منذ 600 عام في عام 2013، بسبب اعتلال الصحة.

وسيظل جثمانه في تابوت مفتوح لمدة ثلاثة أيام في كنيسة القديس بطرس، مع السماح للناس بوداعه حتى الساعة 7 مساءً كل يوم.

صدر الصورة، Vatican press office

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وقبل فتح الكنيسة للجمهور، كان الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا ورئيسة الوزراء جورجيا ميلوني من بين من ألقوا نظرة الوداع.

وستقام الجنازة في ساحة القديس بطرس، قبل دفن البابا في المقابر أسفل الكنيسة.

ونشر الفاتيكان صورا للجثمان يوم الأحد مرتديا رداء حداد بابويا أحمر وقلنسوة موشاة بالذهب.

وتدفقت التعازي من جميع أنحاء العالم، ومن المتوقع أن تجتذب الجنازة حشودًا بالآلاف.

وكانت آخر جنازة لبابا، وهي جنازة البابا يوحنا بولس الثاني في عام 2005، واحدة من أكبر التجمعات المسيحية في التاريخ، وجذبت ما يقدر بنحو أربعة ملايين شخص إلى روما.

وقال المتحدث باسم الفاتيكان ماتيو بروني للصحفيين إن بنديكتوس طلب أن تتسم الجنازة بالبساطة.

ولم يتم الكشف عن تفاصيل قائمة الضيوف، لكن الفاتيكان قال إنها ستشمل وفودًا من إيطاليا وألمانيا مسقط رأس البابا الراحل.

وأشاد البابا فرنسيس بسلفه "العزيز" بعد وفاته.

وأشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن بـ "إخلاص البابا السابق للكنيسة"، بينما أشادت به رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ووصفته بأنه "رجل عظيم لن ينساه التاريخ".

وفي البرازيل، أكبر دولة كاثوليكية في العالم، قال الرئيس الجديد، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، إنه يرجو "السلوان للمؤمنين والمعجبين بالبابا الأقدس".