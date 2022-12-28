روسيا وأوكرانيا: الجنود الروس المشاركون في الحرب "يمكنهم تجميد السائل المنوي مجانا"

بول كيربي

بي بي سي نيوز

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، أعلن بوتين التعبئة الجزئية لحوالي 300 ألف جندي في سبتمبر/ أيلول الماضي

قال رئيس اتحاد المحامين في روسيا، إيغور ترونوف، إن الجنود المشاركين في حرب أوكرانيا سوف يسمح لهم بتجميد حيواناتهم المنوية مجانا.

وذكر ترونوف لوكالة الأنباء الرسمية "تاس" أن وزارة الصحة استجابت لمناشدته لتوفير الخدمة مجانا، علاوة على تغييرات اقترحها في نظام التأمين الصحي الإجباري.

واستدعت روسيا حوالي 300 ألف جندي من قوات الاحتياط بعد سلسلة من الانتكاسات التي تعرضت لها قواتها في أوكرانيا.

وأشارت تقارير إلى أنه منذ استدعاء هذا العدد الكبير من الجنود، شهدت العيادات الطبية المتخصصة إقبالا من الرجال على تجميد السائل المنوي.

وأعلن ترونوف، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن اتحاد المحامين الروسي تقدم بطلب نيابة عن الكثير من الأسر التي استدعي الأزواج فيها للمشاركة في العملية العسكرية الخاصة، وهو الاسم الذي تطلقه روسيا على الحرب في أوكرانيا.

ولم تعقب وزارة الصحة الروسية على تصريحات ترونوف، لكن رئيس اتحاد المحامين قال لتاس إن الوزارة "أكدت أن هناك إمكانية لتخصيص دعم مالي من الموازنة الفيدرالية لصالح الحفظ والتخزين المجاني للسائل المنوي الخاص بالمواطنين الذين يشاركون في العملية العسكرية الخاصة في الفترة من 2022 إلى 2024".

وبدأ الغزو الروسي لأوكرانيا في 28 فبراير/ شباط الماضي بإرسال 200 ألف جندي. ومنذ ذلك الحين خسرت روسيا عشرات الآلاف من الجنود.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "التعبئة الجزئية" وسط استمرار ارتفاع أعداد الضحايا في حين فر ما يقدر بحوالي 250 ألف رجل من روسيا لتجنب التجنيد والمشاركة في الحرب في أوكرانيا.

وبعد أيام قليلة من هذا الاستدعاء الموسع، رصد موقع فونتانكا زيادة في الإقبال على عيادات أطفال الأنابيب والخصوبة في سان بطرسبرغ، ثاني أكبر مدينة في روسيا، لتجميد السائل المنوي وتوقيع الرجال تفويضا للزوجات يسمح لهن باستخدامها.

وقال أندريه إيفانوف، من مستشفى ماريينسكي في المدينة، إن الرجال الذين أصابهم الدور في التجنيد يتقدمون الصفوف لحفظ وتجميد السائل المنوي يليهم من يخططون لمغادرة روسيا.

ونادرا ما يلجأ الرجال والنساء في روسيا إلى هذا النوع من العيادات، وفقا لتقرير فونتانكا.