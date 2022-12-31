خوان غوايدو: المعارضة الفنزويلية تصوت لصالح عزل زعيمها

إيميلي ماكغارفي

بي بي سي

قبل 16 دقيقة

صدر الصورة، FEDERICO PARRA التعليق على الصورة، أعلن خوان غوايدو نفسه رئيسا مؤقتا في 23 يناير/كانون الثاني 2019

صوّتت المعارضة الفنزويلية لقرار بحل حكومتها الموازية، وعزل زعيمها خوان غوايدو.

وتأتي هذه الخطوة بعد أربع سنوات من إعلان غوايدو نفسه رئيسا، إثر إعادة انتخاب نيكولاس مادورو في انتخابات "متنازع" عليها.

وقد اعترفت به العديد من الدول الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة، لكنه فشل في الإطاحة بالرئيس اليساري.

ويُظهر التصويت كيف فقد معظم السياسيين المعارضين في فنزويلا الثقة في غوايدو.

وصوّتت الجمعية الوطنية بواقع 72 مقابل 29 لإلغاء حكومته المؤقتة.

وصوّت المشرعون أيضا على تعيين لجنة لإدارة الأصول الأجنبية للبلاد، فهم يسعون إلى تشكيل جبهة موحدة قبل الانتخابات المقرر إجراؤها في عام 2024.

أدت الأزمة السياسية والإنسانية طويلة الأمد في فنزويلا إلى مغادرة نحو سبعة ملايين شخص من البلاد منذ عام 2015.

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، انتخب مادورو رئيسا للمرة الأولى خلفا لهوغو تشافيز عام 2013

في نوفمبر/تشرين الثاني، وقّعت الحكومة الفنزويلية والمعارضة اتفاقية أولية لإيجاد مخرج للأزمة السياسية في البلاد.

وخلال المحادثات في المكسيك، أصدر الطرفان بيانا مشتركا يطالبان بالإفراج عن مليارات الدولارات المجمدة في الخارج للمساعدة في تمويل المشاريع الاجتماعية.

وجاء ذلك بعد سنوات من المحاولات الفاشلة لحل المأزق السياسي.