أفغانستان: مقتل عشرة أشخاص على الأقل في انفجار استهدف مطار كابول العسكري

قبل 25 دقيقة

صدر الصورة، Twitter التعليق على الصورة، قال سكان محليون إن المنطقة أغلقت من قبل قوات الأمن

وقع انفجار عند بوابة مدخل المطار العسكري في العاصمة كابول، الأحد، ما أدى إلى مقتل عشرة أشخاص على الأقل وإصابة آخرين، وفق تقارير.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية التي تديرها حركة طالبان، عبد النافع تاكور لوكالة رويترز للأنباء "وقع انفجار صباح اليوم خارج مطار كابول العسكري استشهد وجرح فيه عدد من مواطنينا" مضيفا أن التحقيقات جارية.

ولم يحدد طبيعة أو هدف الانفجار.

وقال سكان محليون إن دوي انفجار قوي سمع قبل الساعة الثامنة صباحا في محيط الجانب العسكري من المطار شديد التحصين.

وأضافوا إن قوات الأمن أغلقت .الطرقات في المنطقة.

وقد واجهت حكومة طالبان تمردا دمويا يشنه تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، والذي استهدف في الأسابيع الأخيرة عددا من المنشآت الرئيسية في كابول، بما في ذلك السفارتان الروسية والباكستانية بالإضافة إلى مكتب رئيس الوزراء السابق للبلاد.

وفي الشهر الماضي أصيب خمسة صينيين على الأقل بجروح عندما اقتحم مسلحون فندقا يقيم فيه رجال الأعمال الصينيون في كابول. وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن الهجوم.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، صورة من موقع الانفجار بجوار مدخل مطار عسكري في كابول

وقتل وجرح مئات الأشخاص، بمن فيهم أفراد من الأقليات الأفغانية، في هجمات منذ عودة طالبان إلى السلطة.