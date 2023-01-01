العام الجديد 2023: العالم يحتفل بعد انحسار فيروس كورونا

إلسا ميشمان

بي بي سي نيوز

قبل 29 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، تجمع الآلاف في مدينة ووهان الصينية وأطلقوا البالونات مع بداية عام 2023

احتفلت البلدان في جميع أنحاء العالم بالعام الجديد، بعد عامين من الأحداث الصامتة أو الملغاة، بسبب وباء كوفيد - 19.

أقيمت الاحتفالات على الساحل الشرقي للولايات المتحدة، وفي البرازيل والأرجنتين ومنطقة البحر الكاريبي.

كما أقامت المدن في جميع أنحاء أوروبا وإفريقيا وآسيا أيضا احتفالات مليئة بالألعاب النارية إيذانا ببداية عام 2023.

في الصين، تجمعت حشود ضخمة للاستفادة من رفع القيودأخيرا.

حتى وقت قريب، كانت البلاد تتبع نهج "صفر كوفيد"، وتواصل فرض عمليات الإغلاق الصارمة.

رغم ذلك، فإن الوباء آخذ في الانتشار في جميع أنحاء البلاد، وتفرض العديد من الدول قيودا على السفر من الصين، أصبحت أستراليا أحدث دولة تفعل ذلك.

استغلت رئيسة تايوان، تساي إنغ ون، خطابها في العام الجديد لعرض المساعدة للصين لمكافحة الارتفاع الأخير في حالات كوفيد.

في لندن، كان هناك عرض للطائرات بدون طيار كجزء من تكريم الملكة إليزابيث الراحلة، بينما في إدنبرة، استمتع الآلاف بأول احتفالات كاملة منذ ثلاث سنوات.

كان هناك أيضا تكريم لأوكرانيا، مع إضاءة "لندن آي" بلوني العلم الأوكراني، الأزرق والأصفر.

وقال مسؤولون إن الصراع مع روسيا استمر في أوكرانيا حيث انطلقت إنذارات الغارات الجوية بعد منتصف الليل بقليل، وتعرضت كييف لمزيد من الضربات. ولم ترد تقارير عن وقوع اصابات.

جاء ذلك بعد وقت قصير من خطاب كل من الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلنكسي في العام الجديد.

ألقى بوتين خطابا بمناسبة العام الجديد، أحاط به جنود يرتدون الزي العسكري الكامل، قائلا إن مستقبل البلاد على المحك.

وأشاد الرئيس البالغ من العمر 70 عاما، مخاطبا الجنود في أوكرانيا، بجهودهم منذ بدء الحرب في فبراير/شباط، وأخبرهم أن "الصواب التاريخي" يقف إلى جانبهم.

بينما، خاطب زيلينسكي الروس قائلا لهم إن رئيسهم "يختبئ وراءكم، وهو يحرق بلدكم ومستقبلكم".

وتعهد للأوكرانيين أن تقاتل قواته حتى "النصر".

وقال "نحن نقاتل كفريق واحد، البلد بأكمله، جميع مناطقنا. أنا معجب بكم جميعا. أود أن أشكر كل منطقة لا تقهر في أوكرانيا".

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، حفل رفع العلم في بيونغ يانغ، كوريا الشمالية

وتعهد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بزيادة إنتاج الأسلحة النووية بشكل كبير. كما اختبر أول صاروخ باليستي له هذا العام في وقت مبكر من يوم رأس السنة الجديدة.

بدأت كرواتيا عام 2023 بعملة جديدة، وانضمت إلى منطقة اليورو.