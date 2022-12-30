دوج كوين: كلبة العملة المشفرة تتعافى بمعجزة

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تنفس رواد الإنترنت الصعداء بسبب التعافي المفاجئ للكلبة التي تحولت إلى ميم انتشر كالنار في الهشيم، وأصبحت وجه إحدى العملات المشفرة.

فقد أصيبت الكلبة المحبوبة كابوسو، وهي من نوع شيبا إينو اليابانية، البالغة من العمر 17 عاما، بالمرض ليلة عيد الميلاد. ونشرت مالكتها أتسوكو ساتو ذلك على إنستغرام، ووصفت حالتها بأنها "خطيرة للغاية" وقالت إن الكلبة توقفت عن الأكل والشرب، وقد جذب المنشور آلاف دعوات الشفاء لها.

كما كشفت ساتو أن الكلبة مصابة بسرطان الدم الليمفاوي المزمن، والتهاب الأقنية الصفراوية الحاد، وهو حالة التهاب تصيب الكبد والقنوات الصفراوية.

لكن آخر رسالة لساتو، الجمعة، تقول إن كابوسو قادرة على إنهاء وجباتها، وشرب الكثير من الماء، وحتى الذهاب في نزهة قصيرة في الحديقة.

وخاطبت ساتو متابعيها البالغ عددهم 422 ألف متابع وشكرتهم على دعمهم، وقالت: "إنني مندهشة من مدى سرعة عودتها إلى طبيعتها".

وكتبت قائلة: "معجزة كابوسو لم تكن لتحدث بدون تمنياتكم الحارة وصلواتكم".

ومن المؤكد أن معجبي كابوسو ومجتمع العملات المشفرة قد احتشدوا خلفها في الأيام القليلة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، تيك توك و تويتر وإنستغرام.

كان العالم قد علم بكابوسو لأول مرة كميم في عام 2013 عندما ارتبطت بخطأ إملائي في كتابة كلمة كلب بالإنجليزية فبدلا من Dog كُتبت"Doge"، مما أثار موجة من جنون الميم، وأدى ذلك بدوره إلى تسلية الإنترنت وسرعان ما أصبح ميم كابوسو شائعا.

في وقت لاحق من ذلك العام، أطلق اثنان من المبرمجين عملة مشفرة، هي دوج كوين Dogecoin، مع كابوسو كوجه لها.

كان من المفترض أن تكون مزحة ولكن في العام الماضي، ارتفعت قيمة دوج كوين بنحو 4000 في المئة بعد أن اعتبرها إيلون ماسك ليست مجرد عملة مشفرة، بل هي "العملة المشفرة".

لقد تراجعت قيمتها منذ ذلك الحين مع انهيار العملات المشفرة في كل مكان.