وباء كورونا: منظمة الصحة العالمية تطالب بكين بمعلومات أكثر عن وضع انتشار الوباء

جورج رايت

بي بي سي نيوز

قبل 22 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، أنهت الصين العمل بقواعد الإغلاق المشدد ومتطلبات الحجر الصحي

قالت منظمة الصحة العالمية إنه يتعين على المسؤولين الصينيين أن ينشروا المزيد من المعلومات اللحظية عن تطورات كوفيد19 وسط ارتفاعات حادة في معدل انتشار العدوى في البلاد.

وألغت الصين أغلب القيود الصارمة التي كانت تفرضها للحد من انتشار العدوى في الأسابيع القليلة الماضية، لكن عدد الحالات يشهد زيادة كبيرة، مما دعا الكثير من دول العالم إلى إخضاع القادمين من الصين لاختبارات الكشف عن فيروس كورونا.

وأكد مسؤولون في المنظمة الدولية أنهم يريدون الحصول على المزيد من البينات عن الحالات التي تتلقى العلاج من الوباء في المستشفيات، والعناية الفائقة، ودخول المرضى المستشفيات، والوفيات الناتجة عن الفيروس.

كما طالب مسؤولو منظمة الصحة العالمية بالحصول على معلومات عن مستويات التحصين باللقاحات المضادة للوباء.

وتفرض الولايات المتحدة، وإسبانيا، وفرنسا، وكوريا الجنوبية، والهند، وإيطاليا، واليابان، وتايوان خضوع المسافرين القادمين إليها من الصين لاختبارات الكشف عن الإصابة بالعدوى خشية أن يتجدد انتشار المرض من جديد.

وفيما يتعلق بالمسافرين من الصين إلى بريطانيا، فسوف تطالبهم السلطات بنتائج سلبية لاختبارات الكشف عن الوباء.

وفي بيان نشرته بعد اجتماع مع مسؤولين صينيين، قالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة: "طالبت منظمة الصحية العالمية ثانية بنشر دوري لبيانات محددة ولحظية عن الموقف الوبائي، وبيانات عن التحصين باللقاحات المضادة للفيروس ومستويات التحصين، خاصة فيما يتعلق بالفئات الأكثر عرضة للخطر والفئة العمرية فوق سن الستين".

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وأعربت المنظمة عن استعدادها لتقديم الدعم في هذه المجالات، فضلا عن المساعدة في حل مشكلات مثل التردد في أخذ اللقاح".

وشددت على "أهمية المراقبة والنشر الفوري للبيانات لمساعدة الصين والمجتمع الدولي على إعداد تقديرات دقيقة للمخاطر والاستجابة الفعالة لها".

ومن المقرر أن تعقد المجموعة الاستشارية الفنية لتطور كوفيد19 التابعة للمنظمة اجتماعا الثلاثاء. وأكدت اللجنة أنها طالبت العلماء الصينيين المعنيين بالوباء بتقديم بيانات تفصيلية عن التسلسل الفيروسي.

وقالت إنه "من المفهوم" أن تفرض بعض الدول قيودا جديدة على المسافرين من الصين.

وجاء الإلغاء المفاجئ للقيود التي تفرضها الصين للحد من انتشار فيروس كورونا بعد احتجاجات نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي التي خرجت ضد إدارة الموقف من جانب الحكومة على صعيد المرض.

وحتى إلغاء تلك القيود، كانت الصين تطبق واحدا من أكثر نظم مكافحة كوفيد19 صرامة على مستوى العالم المعروفة بسياسة "صفر كوفيد".

وتضمنت تلك السياسة إغلاقات مشددة يتم فرضها حتى إذا لم يتجاوز عدد المصابين عدد أصابع اليد الواحدة، وإجراء اختبارات الكشف عن الفيروس في الأماكن التي اكتشف بها مصابون، علاوة على عزل منزلي أو عزل مع الخضوع لقواعد الحجر الصحي في منشآت حكومية.

لكن السلطات أوقفت تطبيق قواعد الإغلاق وألغت قواعد الحجر الصحي وسمحت للناس بالسفر إلى خارج البلاد مرة ثانية.

ومنذ ذلك الحين، يرتفع عدد الحالات وسط إعلان السلطات الحكومة الصينية عن ظهور 5000 حالة يوميا. لكن محللين يرون أن تلك الأرقام أقل من الواقع، مرجحين أن عدد الإصابات اليومية قد يصل إلى مليون حالة.