بنديكتوس السادس عشر: وفاة البابا السابق عن 95 عاماً

بول كيربي وإيميلي ماكغيرفي

بي بي سي نيوز في لندن

قبل 13 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images

توفي البابا السابق بنديكتوس السادس عشر في مقر سكنه بالفاتيكان عن عمر 95 عاماً، وذلك بعد حوالي عقد على تنحيه عن منصبه بسبب المرض.

وقد ترأس الكنيسة الكاثوليكية لأقل من ثماني سنوات إلى العام 2013، قبل أن يصبح أول بابا يستقيل من منصبه منذ استقالة البابا غريغوري الثاني عشر في 1415.

وأمضى بنديكتوس سنواته الأخيرة في دير "ماتر إكسليزيا" داخل أسوار الفاتيكان.

وقال خلفه البابا الحالي فرانسيس إنه زاره في الدير مرات كثيرة.

وأصدر الفاتيكان بياناً قال فيه: "بمزيد من الحزن والأسى نبلغكم بوفاة البابا السابق، بنديكتوس السادس عشر، اليوم عند الساعة 9:34 في دير ماتير إكسليزيا بالفاتيكان".

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وأضاف البيان بأنه "سيتم الإعلان عن مزيد من المعلومات في أقرب وقت ممكن".

وقال الفاتيكان إن جثمان البابا السابق سيسجى في كنيسة "سانت بيتر" اعتباراً من الثاني من يناير/ كانون الثاني من أجل "إلقاء نظرة الوداع الأخير عليه من قبل المؤمنين".

وأضاف الفاتيكان أن الخطط الخاصة بجنازة البابا بنديكتوس سيتم الإعلان عنها في الساعات القليلة القادمة.

وقال رئيس الكنيسة الكاثوليكية في إنجلترا وويلز، الكاردينال فنسنت نيكولاس، إن البابا بنديكتوس كان "واحداً من أعظم علماء اللاهوت في القرن العشرين".

وقال في بيان: "أتذكر بود خاص الزيارة البابوية الاستثنائية لهذه البلاد في 2010. لقد رأينا كياسته ولطفه وإدراك عقله وانفتاحه على الترحيب بجميع من قابلهم".

وأضاف: "كان رجلاً شهماً وعالماً وراعياً وتقياً بكل ما تحمله تلك الكلمات من معاني- وكان قريباً من الرب وخادمه المطيع دائماً."

وعلى الرغم من أن البابا السابق كان مريضاً منذ فترة، إلا أن سلطات الفاتيكان قالت إن وضعه تدهور بسبب تقدمه في العمر.

وكان البابا فرانسيس قد ناشد الأربعاء جمهور المصلين في الاجتماع الأخير له هذا العام أن يصلوا "صلاة خاصة من أجل البابا السابق بنديكتوس"، الذي قال إنه مريض للغاية.

كان بنديكتوس، المولود في ألمانيا باسم جوزيف راتزينغر، يبلغ من العمر 78 عاماً في 2005 عندما أصبح واحداً من أكبر البابوات سناً الذين يتم انتخابهم.

وخلال الجزء الأكبر من فترة توليه مهام منصبه، واجهت الكنيسة الكاثوليكية اتهامات ودعاوى قضائية وتقارير رسمية حول عقود من الانتهاكات الجنسية بحق أطفال من قبل الكهنة.