صور من أنحاء العالم للاحتفالات بقدوم عام 2023.
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إطلاق الألعاب النارية في مدينة سيدني الاسترالية من جسر هاربور ودار الأوبرا والزوارق في مينائها الشهير
ما هي التغيرات والأحداث الإيجابية التي وقعت في 2022؟
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كان الناس قد تجمعوا في وقت مبكر للفوز بمكان رئيسي لمشاهدة الألعاب النارية في منتصف الليل فوق دار أوبرا سيدني
ما أكثر الشخصيات التي بحث عنها متصفحو الانترنت خلال عام 2022؟
كما تجمع الكثيرون لمشاهدة الألعاب النارية تحت الأشجار في حدائق سيدني النباتية
تعرفوا على أكثر موضوعاتنا قراءة لعام 2022
بالصور: المملكة المتحدة في عام 2022
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تجمع الناس للاحتفال بمرور منتصف الليل في سيول، عاصمة كوريا الجنوبية
تسعة أحداث غير مسبوقة وقعت عام 2022
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احتفل الناس في تايوان، حيث أضاءت الألعاب النارية أفق مبنى تايبيه 101
أبرز ثلاثة أحداث في عام 2022 سيذكرها التاريخ
زجاجات النبيذ في الجزء الخلفي من عربة توك توك أثناء الاحتفالات في بانكوك، عاصمة تايلاند
تعرف على أبرز الشخصيات التي رحلت عن عالمنا في 2022
الفنانون يؤدون عرضًا خلال العد التنازلي لاحتفالات العام الجديد في طوكيو
كيف مر عام 2022 على الأمريكيين؟
الألعاب النارية تنفجر فوق ميناء فيكتوريا للاحتفال بالعام الجديد في هونغ كونغ
بينما يحتفل الكثيرون بالعام الصيني الجديد في غضون ثلاثة أسابيع ، يحتفل العديد من المناطق تحتفل أيضًا بليلة رأس السنة الجديدة. اجتذبت الألعاب النارية والعروض الخفيفة آلاف الزوار إلى حديقة ويست تور بارك في هواي آن بمقاطعة جيانغسو شرقي الصين.