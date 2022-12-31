التعليق على الصورة،

بينما يحتفل الكثيرون بالعام الصيني الجديد في غضون ثلاثة أسابيع ، يحتفل العديد من المناطق تحتفل أيضًا بليلة رأس السنة الجديدة. اجتذبت الألعاب النارية والعروض الخفيفة آلاف الزوار إلى حديقة ويست تور بارك في هواي آن بمقاطعة جيانغسو شرقي الصين.