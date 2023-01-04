فيروس كورونا: الاتحاد الدولي للطيران ينتقد فرض قيود على المسافرين القادمين من الصين

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صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، ويلي والش المدير العام لاتحاد النقل الجوي الدولي وصف الإجراءات بأنها مخيبة للآمال.

انتقدت أكبر هيئة تجارية لشركات الطيران في العالم فرض قيود على المسافرين القادمين من الصين بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كوفيد هناك.

وقال الاتحاد الدولي للنقل الجوي إن قرارات الحكومات بفرض اختبارات كوفيد وإجراءات أخرى على المسافرين من الصين باعتبارها ردود فعل غير فعالة، و"مخيبة للآمال".

ويدرس الاتحاد الأوروبي حاليا مسألة طلب اختبار كوفيد قبل المغادرة من جميع المسافرين من الصين الراغبين في دخول دول الاتحاد.

وأعلنت فرنسا وإسبانيا وإيطاليا بالفعل، بشكل مستقل، أنها ستفرض قيودا - لتنضم إلى العديد من البلدان الأخرى حول العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة والهند واليابان.

ووصفت بكين القيود الدولية المتزايدة على المسافرين من أراضيها بأنها "غير مقبولة" وحذرت من أنها قد تتخذ إجراءات مضادة "على أساس مبدأ المعاملة بالمثل".

وفُرضت هذه الإجراءات في الوقت الذي تعرضت فيه الصين لتصاعد في الإصابات بعد أن تخلت بكين عن إجراءات الاحتواء الصارمة الشهر الماضي.

وقال ويلي والش، المدير العام لاتحاد النقل الجوي الدولي، في بيان: "إنه لأمر مخيب للآمال للغاية أن نرى هذه العودة المفاجئة للإجراءات التي أثبتت عدم فعاليتها على مدى السنوات الثلاث الماضية".

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وقال اتحاد النقل الجوي الدولي، الذي يمثل 300 شركة طيران تمثل 83 في المئة من إجمالي الحركة الطيران الجوي، إن فيروس كورونا ينتشر بالفعل على نطاق واسع داخل حدود البلدان التي تفرض الاختبارات.

وأضاف والش: "خلصت الأبحاث التي أجريت بشأن وصول متغير أوميكرون (في أواخر عام 2021) إلى أن وضع حواجز في طريق السفر لم يحدث فرقا في ذروة انتشار العدوى".

وقال: "لدينا الأدوات للتعامل مع كوفيد19- دون اللجوء إلى إجراءات غير فعالة تقطع الاتصال الدولي وتضر بالاقتصادات وتدمر الوظائف".

ومن المتوقع أن تصل حركة الركاب العالمية، التي أنهكها ظهور كوفيد 19- في عام 2020، إلى 70.6 في المئة من المستوى الذي سبق الأزمة في عام 2022 - وهذا أقل من التوقعات السابقة حينما فرضت الصين قيودا صارمة على السفر.