كرواتيا تدخل حقبة جديدة بالانضمام لمنطقة شنغن واليورو

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صدر الصورة، AFP/GETTY IMAGES التعليق على الصورة، مدينة دوبروفنيك على البحر الأدرياتيكي مقصد سياحي مهعم

يشهد العام الحالي تحولا تاريخيا في مصير كرواتيا، حيث تبدأ رسميا في التخلي عن عملتها المحلية الكونا واستخدام اليورو بعد انضمامها إلى منطقة شنغن التي تسمح لمواطنيها بالتنقل بين دول الاتحاد الأوروبي من دون تأشيرة.

وكانت كرواتيا قد انضمت إلى الاتحاد الأوروبي عام 2013.

ورغبت الأحزاب الكرواتية القومية بالاستمرار في استخدام العملة المحلية "الكونا"، لكن المحكمة الدستورية لم تقر ذلك.

وستكون كرواتيا الدولة رقم 27 الموقعة على اتفاقية شنغن التي تسمح لأربعمئة مليون مواطن أوروبي بالتنقل بحرية بين الدول الأعضاء.

وأثنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير ليين على التطورات الأخيرة واصفة إياها بالإنجازات الضخمة للدولة الأحدث انضماما إلى الاتحاد الأوروبي.

وأضافت أن التغييرات التي دخلت حيز التنفيذ في 1 يناير/كاون ثاني ستدخل كتب التاريخ، وأن هذه لحظة نشوة وفخر للشعب الكرواتي.

وقالت موجهة حديثها إلى الشعب الكرواتي"إن هذه الخطوة تشهد على رحلتكم الرائعة وعملكم الشاق وإصراركم".

وقال رئيس الوزراء الكرواتي أندريه بلينكوفيتش إن البلد (الذي كان جزءا من يوغسلافيا وخاض حرب استقلال في تسعينيات القرن الماضي) حقق أهدافه الاستراتيجية والسياسية يوم الأحد.

وكان رئيس الوزراء الكرواتي يتحدث في احتفال أقيم عند نقطة حدود بريغانا التي تربط كرواتيا مع سلوفينيا، حيث لن يكون هناك تدقيق على جوازات السفر بعد اليوم.

وقال بلينكوفيتش إن عضوية شنغن ستعني الكثير لكرواتيا كوجهة سياحية يستطيع السياح الوصول إليها بالسيارة.

وأضاف أن انضمامم كرواتيا لمنطقة اليورو يشجع من يقصدونها بشكل إضافي.

صدر الصورة، AFP التعليق على الصورة، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير ليين في ضيافة يلبنكوفيتش على فنجان قهوة

ويتوقع أن يؤدي انضمام كرواتيا إلى اتفاقية شنغن إلى زيادة نمو القطاع السياحي بنسبة 20 في المئة من الدخل الوطني، وسيرحب البلد بدخول ملايين السياح كل سنة. وستصبح الطوابير الطويلة على الحدود مع المجر وسلوفينيا من الماضي.

وينتشر استخدام اليورو في البلد بشكل واسع، حيث جزء كبير من حسابات التوفير يفتح بهذه العملة، كذلك تقدر أسعار العقارات بها.

ويقول الخبراء إن انضمام كرواتيا إلى منطقة اليورو سوف يشكل حماية لها في وقت يشهد فيه العالم أزمة اقتصادية.