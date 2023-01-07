القبض على طفل في السادسة إثر إطلاق النار على معلمة في الولايات المتحدة

قبل 28 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images

ألقت الشرطة القبض على طفل في السادسة من عمره إثر إطلاق النار على معلمة في ولاية فرجينيا الأمريكية، حسبما قالت الشرطة.

وقال الضابط ستيف درو إن إطلاق النار وقع بعد الساعة 14:00 بالتوقيت المحلي (19:00 بتوقيت غرينتش) بقليل في مدرسة ريتشنيك الابتدائية في مدينة نيوبورت نيوز.

ومن غير الواضح كيف حصل الطفل على المسدس، لكن درو قال إن الحادث لم يكن "إطلاق نار عرضي".

وقد أصيبت المعلمة، التي لم يتم الكشف عن اسمها، ويعتقد أنها في الثلاثينيات من عمرها، بإصابات تهدد حياتها.

ونُقلت إلى مستشفى محلي ويتابع الأطباء حالتها عن كثب.وقع الحادث في فصل دراسي في الصف الأول (من سن ستة إلى سبعة أعوام) بعد مشادة بين الصبي والمعلمة.

وشدد درو على أن إطلاق النار كان حادثًا فرديا وشدد على أن الضباط "لم يواجهوا موقف وجود شخص يطلق النار بشكل عشوائي في المدرسة".

وقال المسؤولون إنه على الرغم أن المدرسة، التي تضم حوالي 550 طالبًا، بها معدات للكشف عن المعادن، فإن فحص الطلاب بشكل عشوائي ولم يتم تفتيش كل طفل.

تخطى البودكاست وواصل القراءة البودكاست تغيير بسيط (A Simple Change) تغيير بسيط: ما علاقة سلة مشترياتك بتغير المناخ؟ الحلقات البودكاست نهاية

وامتنعت الشرطة عن ذكر اسم السلاح المستخدم في الحادث لكنها قالت إن الصبي استخدم مسدسًا.

وقال رئيس منطقة المدارس، الدكتور جورج باركر، إن المسؤولين "سينظرون في أي حالة ربما تكون قد تسببت في هذا الحادث".

وأضاف الدكتور باركر "هذا مروع، شيء مثل هذا يجب ألا يحدث أبدًا". "نريد أن نضمن عدم حدوث أي شيء مثل هذا مرة أخرى."

وقال إن المدرسة ستغلق يوم الاثنين وتعهد بتقديم الدعم للطلاب وأولياء الأمور لمساعدتهم على التعامل مع الحدث الصادم.

وقال رئيس البلدية فيليب جونز، الذي تولى منصبه قبل ثلاثة أيام فقط، إن إطلاق النار يمثل "يوم مظلم لنيوبورت نيوز".

وأضاف متحدثا للصحفيين "سنتعلم من هذا وسنعود أقوى".

وقال حاكم ولاية فرجينيا غلين يونغكين إنه عرض المساعدة على المسؤولين المحليين، مضيفًا أن إدارته "مستعدة لتقديم المساعدة بأي طريقة ممكنة".

وكتب على تويتر "أواصل مراقبة الوضع وأدعو الله من أجل استمرار سلامة جميع الطلاب والمجتمع".