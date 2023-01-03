كيفن مكارثي يفشل في الفوز برئاسة مجلس النواب الأمريكي بعد 3 جولات اقتراع

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كشفت الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب الأمريكي عن انقسامات كبيرة بين الجمهوريين.

فقد فشل النائب الجمهوري، كيفن مكارثي، الذي يعد الأوفر حظا في السباق من أجل اختيار رئيس لمجلس النواب في الفوز بالمنصب على الرغم من إجراء ثلاث جولات اقتراع.

وكان يتوقع اختيار مكارثي، الذي يقود الجمهوريين في مجلس النواب منذ أربعة الأعوام، لرئاسة المجلس خلفا للديمقراطية نانسي بيلوسي.

وفاز الحزب الجمهوري بأغلبية بسيطة في الانتخابات النصفية الأمريكية الأخيرة.

ويرفض عدد من الجمهوريين دعمه، ولذا لم يحصل على عدد الأصوات اللازم للفوز بالمنصب.

ويصر مكارثي على البقاء في السباق حتى الفوز بالمنصب.