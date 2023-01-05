كيف تستخدم روسيا وأوكرانيا طائرات "كاميكازي" المسيّرة؟

قبل 10 دقيقة

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، حطام طائرة مسيّرة من طراز شاهد 136 أو كما يسميها الروس (جيرانيوم - 2) أسقطها الأوكرانيون

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن روسيا تخطط "لاستنزاف" أوكرانيا بشن هجمات باستخدام طائرات مسيرة إيرانية.

وقد اتهمت بإطلاق الكثير من الطائرات المسيرة "كاميكازي" ضد المدن ومحطات الطاقة الأوكرانية في الأشهر الأخيرة.

ما هي طائرة "كاميكازي" الروسية المسيّرة؟

تقول الحكومة الأوكرانية ووكالات الاستخبارات الغربية إن روسيا تستخدم طائرات شاهد -136 إيرانية الصنع في الصراع منذ خريف العام الماضي.

يطلق عليها أيضاً إسم جيرانيوم - 2 من قبل روسيا، وتحتوي على متفجرات محملة في رأس حربي في مقدمتها ومصممة للبقاء فوق الهدف حتى يتم توجيهها للهجوم.

تبلغ المسافة بين جناحي شاهد 136، حوالي 2.5 متر، كما أنه من الصعب اكتشافها بالرادار.

وتقول الحكومة الإيرانية إنها زودت روسيا بـ "عدد قليل" من الطائرات المسيرة قبل اندلاع الحرب.

لكن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اتهموا إيران بإرسال شحنات منتظمة من الطائرات المسيرة إلى روسيا، وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على إيران رداً على ذلك.

ويعتقد خبراء الدفاع أن روسيا ربما تستخدم طائرات شاهد -136 المسيرة بدلاً من صواريخ كروز للهجمات الجوية لأنها رخيصة نسبياً (تبلغ قيمة الواحدة منها حوالي 20 ألف دولار).

ما الضرر الذي أحدثته الطائرات المسيرة من طراز كاميكازي في أوكرانيا؟

ورد لأول مرة أن روسيا استخدمت طائرة شاهد -136 المسيرة في 13 سبتمبر/أيلول، هاجمت حينها أهدافاً عسكرية في منطقة خاركيف، شرقي البلاد.

منذ ذلك الحين، شنت روسيا هجمات متكررة بطائرات مسيرة على أهداف عسكرية ومدنية في مناطق كييف وأوديسا وميكولايف.

تقول أوكرانيا إن روسيا أطلقت أكثر من 80 طائرة مسيرة إيرانية الصنع في الأول والثاني من يناير/كانون الثاني، لكنها تزعم أنها أسقطتها جميعها.

وغالباً ما تستهدف روسيا محطات الطاقة، لحرمان سكان أوكرانيا من الكهرباء والتدفئة خلال أشهر الشتاء.

كيف تحاول أوكرانيا مكافحتها؟

استخدمت القوات المسلحة الأوكرانية نيران الأسلحة الصغيرة والمدافع الرشاشة الثقيلة والصواريخ المحمولة المضادة للطائرات وأجهزة التشويش الإلكترونية لمحاولة إسقاط الطائرات المسيرة.

قد يكون هذا صعباً عندما يتم إرسالها بأعداد كبيرة على شكل "أسراب".

ولكن أوكرانيا تقول إن دفاعاتها الجوية تمكنت من إسقاط أكثر من 80 في المئة من جميع الطائرات المسيرة الموجهة ضدها.

هل استخدمت أوكرانيا طائرات "كاميكازي" المسيرة؟

قالت الولايات المتحدة إنها تزود أوكرانيا بـ 700 طائرة مسيرة من طراز سويتش بليد كاميكازي، لكن من غير المعروف ما إذا تم استخدام أي منها حتى الآن.

يقول الخبراء إن أوكرانيا استخدمت طائرات كاميكازي بدون طيار من نوع ما في الخريف الماضي لمهاجمة قاعدة عسكرية روسية في غرب شبه جزيرة القرم، وقاعدة جوية بالقرب من سيفاستوبول، وسفن في ميناء سيفاستوبول.

وتقول روسيا إن أوكرانيا استخدمت أيضا طائرات كاميكازي المسيرة في ديسمبر/ كانون الأول في ثلاث هجمات منفصلة على قاعدتين جويتين في ساراتوف وريازان، وكلاهما على بعد مئات الأميال داخل الأراضي الروسية.

ما هي الطائرات المسيرة الأخرى التي تمتلكها أوكرانيا وروسيا؟

الطائرة العسكرية الرئيسية في أوكرانيا هي بيرقدار TB2 تركية الصنع. وهي بحجم طائرة صغيرة، وفيها كاميرات ويمكن تسليحها بقنابل موجهة بالليزر.

تم استخدام طائرة مسيرة من طراز بيرقدار في الهجوم الذي أغرق السفينة الحربية الروسية موسكفا في البحر الأسود في أبريل/نيسان 2022.

تستخدم روسيا أيضاً صاروخ أورلان-10 الأصغر والأبسط، والذي يحتوي على كاميرات ويمكنه حمل قنابل صغيرة.

صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، يمكن للطائرات الروسية من طراز Orlan-10 استهداف نيران المدفعية على مواقع العدو في غضون دقائق

كيف تم استخدام الطائرات العسكرية المسيرة؟

بالنسبة للجانبين - روسيا وأوكرانيا - كانت الطائرات بدون طيار فعالة في تحديد مواقع أهداف العدو وتوجيه نيران المدفعية نحوهم.

يقول الدكتور جاك واتلينغ، محلل شؤون الدفاع في معهد رويال يونايتد للخدمات، إنه في الماضي، كان من الممكن أن يقضي المراقبون 20 أو 30 دقيقة في تحديد الهدف بدقة.

لكن الآن، كما يقول: "يمكن للقوات الروسية أن تحمل أسلحتها على العدو في غضون ثلاث إلى خمس دقائق فقط من اكتشاف الطائرة المسيرة أورلان 10 وتحديد الهدف".

تقول الدكتورة مارينا ميرون، باحثة الدفاع في كينغز كوليدج لندن، إن الطائرات المسيرة سمحت لأوكرانيا ببسط قواتها المحدودة.

وتقول: "سابقاً، إذا كنت تريد البحث عن مواقع للعدو، كان يتعين عليك إرسال وحدات من القوات الخاصة وربما كنت ستفقد بعض قواتك".

"الآن، كل ما تخاطر به هو عبارة عن طائرة بدون طيار".

المشكلة الرئيسية في استخدام الطائرات العسكرية بدون طيار هي أنها كبيرة وبطيئة الحركة، ويسهل إسقاطها، كما أن استبدالها باهظ الثمن - حيث تبلغ تكلفة واحدة من طراز بيرقدار TB2 حوالي 2 مليون دولار.

كيف يتم استخدام الطائرات المسيرة غير العسكرية؟

يستخدم كلا الجانبين في الحرب - وخاصة أوكرانيا - بشكل متزايد نماذج تجارية صغيرة ورخيصة من الطائرات المسيرة مثل مافيك DJI 3 ، والتي تبلغ تكلفتها حوالي 1700 جنيه إسترليني.

يمكن تزويد هذه المسيرة بقنابل صغيرة، ولكنها تستخدم بشكل أساسي لتحديد مواقع قوات العدو وتوجيه الهجمات.

ولكن الطائرات التجارية المسيرة أقل قدرة بكثير من الطائرات العسكرية.

على سبيل المثال، تبلغ مسافة الطيران الإجمالية لمافيك DJI Mavic 30 كيلو مترا فقط، ويمكن أن تطير فقط لمدة 46 دقيقة كحد أقصى.

وتقول ميرون، إن روسيا تستخدم الأجهزة الإلكترونية لمواجهتها.

"تمتلك القوات الروسية بندقية ستوبور، التي تطلق نبضات كهرومغناطيسية".