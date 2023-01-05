جنازة تاريخية لبنديكتوس السادس عشر: البابا فرنسيس يدفن سلفه

قبل 15 دقيقة

صدر الصورة، Vincenzo PINTO / AFP

ستشكّل جنازة البابا الفخري بنديكتوس السادس عشر سابقة نادرة، لم تعرفها الكنيسة الكاثوليكية في تاريخها الحديث، إذ لم يسبق أن ترأس أي بابا صلاة الجنازة على سلفه.

ودرجت العادة أن يرأس قداس جنازة البابا عميد مجمع الكرادلة، وأن يبقى كرسيه شاغراً إلى حين انتخاب بابا جديد.

هذه المرة، يصلّي رأس الكنيسة الكاثوليكية فرنسيس، على البابا الفخري بنديكتوس الذي تنحّى عام 2013.

وكانت استقالة بنديكتوس السادس عشر، الأولى من نوعها منذ عام 1415، حين تنحّى بابا روما غريغوريوس الثاني عشر خلال محاولات إنهاء ما عرف بالانشقاق الغربي الذي أدى إلى ازدواجية في الباباوية، إذ كان هناك بابا في روما، وآخر في مدينة أفينيون الفرنسية.

ويقول المتابعون لتاريخ الكنيسة، إن تنحّي بنديكتوس وقراره قضاء سنواته الأخيرة في الفاتيكان بصفته بابا فخرياً، خلقا معادلة غير مسبوقة في الكنيسة، إذ بات في عقر دار الكاثوليكية رجلان يرتديان زيّ الحبريّة الأبيض، والآن، سيترأس أحدهما صلاة الجنازة على الآخر.

صدر الصورة، FILIPPO MONTEFORTE/AFP

وبخلاف العادة، لم تقرع أجراس كاتدرائية القديس بطرس حزناً عند إعلان وفاة بنديكتوس السادس عشر، بحسب موقع الفاتيكان، وذلك ما لا يحدث إلا عند وفاة البابا الذي لا يزال في منصبه.

كذلك، لم يكن هناك حاجة لتحطيم خاتم البابا عند وفاته، إذ سبق أن حطّم خاتم بنديكتوس عند تنحّيه.

ونشر المكتب الإعلامي للكرسي الرسولي تفاصيل عن صلاة المأتم، وقال الناطق الإعلامي باسم الفاتيكان ماتيو بروني إن بعض المقتطفات التي تتعلق بالصلاة على الباباوات قد أزيلت، وأضيفت فقرات تتلاءم مع منصب البابا الفخري.

وبحسب بروني، سيدفن البابا مع عدد من أغراضه الشخصية، منها وشاح البابوية الخاص به، وهو مصنوع من الصوف، ويرمز إلى منصب الراعي. كذلك ستدفن معه بعض العملات النقدية والشعارات التي طبعت خلال حبريته، إلى جانب نص يختصر المحطات الرئيسية لجلوسه على الكرسي الرسولي، ملفوف في أسطوانة معدنية.

ستنطلق مراسم الجنازة في روما عند الساعة التاسعة والنصف صباح الخميس بالتوقيت المحلّي، وتستمر لنحو ثلاث ساعات. يتوقع أن يشارك في قداس الجنازة نحو 75 ألف شخص، بحماية نحو ألف عنصر شرطة. وكان مئات الآلاف قد زاروا كاتدرائية القديس بطرس خلال الأيام الماضية، لإلقاء نظرة الوداع على جثمان البابا الراحل.

وقال المختص بشؤون الفاتيكان فيليب بوليلا لوكالة رويترز إن "جنازة بنديكتوس السادس عشر ستكون مشابهة لجنازة الباباوات الذين فارقوا الحياة وهم لا يزالون في منصبهم". وأشار إلى أن الفاتيكان قرر عدم إحداث تغييرات كبيرة في مراسم الجنازة، بل مجرد تعديلات طفيفة في الصلوات التي تتلى في مناسبات مماثلة.

صدر الصورة، Christopher Furlong/Getty Images التعليق على الصورة، جثمان بنديكتوس السادس عشر مسجى في ‫كاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان‬‎

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وسيبدأ المشاركون في المأتم بالتوافد إلى ساحة القديس بطرس منذ ساعات الصباح الأولى، على أن ينقل جثمان البابا الراحل من داخل الكاتدرائية ويوضع على الأرض خارجها قبل الجنازة بساعة تقريباً.

وبما أن البابا فرنسيس سيرأس الجنازة، وليس عميد مجمع الكرادلة، سيقف البابا أمام جثمان سلفه لبعض الوقت، ويبارك المصلين، على أن ينتقل إلى يسار الجثمان، عند بدء الصلاة، بحسب بوليلا.

ولن يكون هناك تمثيل رسمي إلا لإيطاليا التي تحتضن الفاتيكان على أراضيها، ولألمانيا، موطن الكاريدنال جوزيف راتزينغير، عميد مجمع عقيدة الإيمان الذي بات رأس الكنيسة وحمل اسم بنديكتوس السادس عشر منذ عام 2005 وحتى تنحيه عام 2013.

بحسب موقع الفاتيكان الرسمي، أوصى البابا الراحل بأن تكون جنازته بسيطة. كذلك طلب أن يدفن في الموقع الذي دفن فيه يوحنا بولس الثاني، في سرداب كاتدرائية القديس بطرس. وبات ذلك المدفن شاغراً منذ عام 2011، عند تطويب يوحنا بولس الثاني ونقل جثمانه إلى مستوى أعلى في الكنيسة، ليعرض أمام المصلّين الراغبين بزيارته.

وقد دفن معظم الباباوت السابقين في سراديب الكاتدرائية ذاتها، باستثناء من أوصوا بدفنهم في كنائس أخرى.

صدر الصورة، Antonio Masiello/Getty Images التعليق على الصورة، معزّون ينتظرون إلقاء النظرة الأخيرة على جثمان بنديكتوس السادس عشر

وكما درجت العادة، سيدفن جثمان البابا في ثلاثة توابيت. تابوت داخلي من خشب السرو ملفوف بشرائط حمراء، وتابوت في الوسط من الزنك، وتابوت ثالث من خشب الجوز، يقفل بواسطة مسامير ذهبية.

وبحسب صحيفة واشنطن بوست، فإن رمزية هذا التقليد غير مفهومة، حتى بالنسبة للمختصين، ولكن يرجح بعض المؤرخين أن يكون للتوابيت الثلاثة أهداف عملية، منها حماية جثمان البابا من التحلّل والحفاظ عليه لعرضه لاحقاً في حال تطويبه قديساً، وكذلك لحمايته من السرقة خلال فترات الاضطراب السياسي.