مجلس النواب الأمريكي يفشل في انتخاب رئيس له بعد 11 تصويتا في ثلاثة أيام

ماكس ماتزا

بي بي سي نيوز

قبل 22 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images

فشل الزعيم الجمهوري في مجلس النواب، كيفن مكارثي، في محاولته الأخيرة لانتخابه رئيسا للمجلس، وهو ما يضع الحكومة الأمريكية في موقف صعب لم تشهده الولايات المتحدة منذ حقبة ما قبل الحرب الأهلية.

وتسببت مجموعة من اليمينيين في حزبه في إفشال المحاولة الحادية عشرة لانتخابه في اليوم الثالث من التصويت.

وتولى الجمهوريون رئاسة مجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لكن المأزق الحالي جعل المجلس غير قادر على أداء اليمين أو تمرير مشروعات القوانين.

وأجل المجلس جلساته حتى يوم الجمعة.

وهذه هي المرة الأولى منذ عام 1860، عندما كان اتحاد الولايات المتحدة في حالة شد وجذب بشأن قضية العبودية، التي يصوت فيها مجلس النواب عدة مرات لاختيار رئيس له. وفي ذلك الوقت، استغرق الأمر 44 جولة اقتراع.

وترفض مجموعة من 20 نائبا جمهوريا متشددا منح مكارثي الأصوات الـ 218 اللازمة لفوزه بالمنصب.

ويشكك هؤلاء النواب في حسن نية عضو الكونغرس عن ولاية كاليفورنيا، على الرغم من تأييده من الرئيس السابق دونالد ترامب.

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وقال أحد المعارضين، رالف نورمان من ساوث كارولينا، لبي بي سي إنه ببساطة لا يثق في مكارثي.

وقال عضو الكونغرس إن فريق مكارثي هدد بالانتقام السياسي منهم إذا لم يدعموه، في الأسابيع التي سبقت هذا المأزق.

وقال نورمان: "كان سيتم الإطاحة بنا من اللجان، وكنا سنفقد جميع الامتيازات التي نتمتع بها".

وأضاف: "قلنا لهم بشكل أساسي: إذا لم نتمكن من طرح الأسئلة، وإذا لم نتمكن من التحقق من أقوى شخص نستعد لتوليه المنصب، فإننا لن ندعمه".

في غضون ذلك، واصلت الأقلية الديموقراطية التصويت لصالح زعيمها، حكيم جيفريز من نيويورك، وهو أول شخص أسود على الإطلاق يقود حزبا في الكونغرس. لكن يبدو من غير المحتمل أن يتمكن من الحصول على أصوات ستة منشقين جمهوريين ليصبح رئيسا للمجلس.

ويجتمع المشرعون في المجلس المنقسم بشدة ظهر الجمعة (17:00 بتوقيت غرينتش)، في الذكرى الثانية لأعمال الشغب التي قام بها أنصار ترامب في مبنى الكابيتول الأمريكي.

وعلى الرغم من ذلك، حصل مكارثي - الذي يشغل منصب رئيس الجمهوريين في مجلس النواب منذ عام 2019 - على دعم أكثر من 200 جمهوري، أي أكثر من 90 في المئة من أصوات أعضاء حزبه.

التعليق على الصورة، النائب الجمهوري غايتس يرشح ترامب لمنصب رئيس مجلس النواب

وقال النائب الجمهوري عن ولاية بنسلفانيا، بريان فيتزباتريك: "أنا قلق للغاية بشأن ذلك، وأنا عضو في لجنة الاستخبارات". وأضاف أنه وأعضاء اللجنة الآخرين غير قادرين على الحصول على إحاطات سرية حتى يؤدي النواب اليمين.

لا تتطلب القواعد أن يكون الرئيس عضوا في مجلس النواب، ويوم الخميس طالب النائب الجمهوري عن ولاية فلوريدا، مات جايتس، بتولي ترامب هذا المنصب.

وقال: "سينتهي هذا الأمر بإحدى طريقتين: إما أن ينسحب كيفن مكارثي من السباق، أو أن نبني تحالفا ضده لا يمكنه التغلب عليه".

ورشحت النائبة الجمهورية عن كولورادو، لورين بويبرت، نائبا من أوكلاهوما، وطلبت من زملائها عدم التصويت لمكارثي.

وقالت إن الجمهوريين "بحاجة إلى الوصول إلى نقطة نبدأ عندها في تقييم شكل الحياة بعد كيفن مكارثي".

وقدم مكارثي عددا من التنازلات للنواب الرافضين لانتخابه، بما في ذلك مقعدا في لجنة القواعد ذات النفوذ الكبير، والتي تحدد شروط مناقشة التشريعات في المجلس. كما وافق على خفض الحد الأدنى لإجراء تصويت على عزل رئيس مجلس النواب إلى عضو واحد فقط في المجلس.

وخلال جلسة الخميس التي استمرت ثماني ساعات، شوهد مكارثي وهو يجتمع مع مساعديه ويجري محادثات فردية مع زملائه.

ويعد رئيس مجلس النواب هو الثاني في ترتيب الرئاسة الأمريكية، بعد نائبة الرئيس كامالا هاريس.